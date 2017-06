Rusia a lansat atacuri cu rachete contra unor obiective ISIS din Siria

Ministerul rus al apărarii a anunțat că de pe vasele de razboi rusești din Marea Mediterană au fost lansate rachete de croaziera impotriva unor tinte ISIS din Siria, din apropiere de Palmira. Ministerul rus al apărarii afirmă ca a anunțat atacurile si Statelor Unite, Turciei si Israelului înainte de declanșarea lor. Rusia si Occidentul susțin grupări diferite care luptă între ele in Siria, Moscova sprijinind în continuare regimul presedintelui Bashar al-Assad. Intervenția Moscivei in acest conflict acum doi ani l-a ajutat pe liderul de la Damasc să ramînă la putere. In conflictul din Siria care dureaza de șase ani, au fost omoriți in jur de 300 de mii de oameni.