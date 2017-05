Președintele Igor Dodon a dispus convocarea Consiliului Suprem de Securitate în legătură cu declararea persona non grata a cinci diplomați ruși. Vorbind la Chișinău la o conferință de presă, Dodon a spus că va cere un raport de la directorul Serviciului de Informații și Securitate și de la ministrul de externe în legătură cu acest caz, adăugînd că în opinia sa cei doi demnitari ar trebui să-și prezinte demisia, pentru că prin acțiunile lor au pus în pericol securitatea statului, relatează IPN. Președintele moldovean a mai spus că decizia guvernării este o acțiune împotriva Federației Ruse și reprezintă o provocare directă la adresa potențialului parteneriat strategic între cele două state, precum și împotriva restabilirii relațiilor moldo-ruse, care are loc în ultimele luni. Șeful statului moldovean le-a cerut de asemenea autorităților ruse să nu ia decizii pripite, întrucât acestea nu vor fi îndreptate către guvernare sau către Partidul Democrat, ci îi vor afecta cetățenii moldoveni. Igor Dodon pleacă în 31 mai la Sankt Petersburg, unde va participa la un forum economic și are programate întîlniri cu mai multe oficialități ruse.