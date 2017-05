Președintele Igor Dodon spune că este gata să semneze de îndată decretul privind demisia liberalilor din guvernul Filip. „De ce să mai așteptăm până luni?”, a scris Dodon pe Facebook de la Budapesta, unde își încheie astăzi o vizită. Vineri, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a anunțat că miniștrii liberali și adjuncții lor vor demisiona luni, iar PL se retrage din coaliția de guvernare cu Partidul Democrat, ca urmare a reținerii și inculpării primarului liberal al capitalei Dorin Chirtoacă. Mihai Ghimpu: „

Noi nu pentru asta am venit în coaliție. Am venit să ajutăm, să ieșim din sărăcie, din mizerie, din corupție, să fugim mai departe să nu ne înghită rușii. Noi nu am venit să ne lovească cu ciocanul în cap și să ne facă hoți, bandiți și mafioți cei care sunt lângă noi și cărora le-am întins mâna”.

Chirtoacă a fost inculpat pentru presupus trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată și transferat, vineri, în arest la domiciliu, după o noapte petrecută în izolator. Liderul PL a mai spus că primarul este nevinovat, iar inculparea acestuia ar fi motivată politic cu scopul acaparării primăriei. Partidul Democrat a răspuns într-un comunicat că ia act de decizia PL de a se retrage de la guvernare, dar că „dosarele de corupție trebuie clarificate în instanțele de drept, nu în interiorul partidelor sau al alianțelor politice”.