Ставка на веники

В селе Котюжень Бричанского района большинство земельных угодий засеяны популярной в этих краях культурой — сорго. Сельчане возделывают его из поколения в поколение, и называют по-своему — малай. Из стеблей сорго вяжут веники и продают их за рубеж: в Россию, Украину, Беларусь. Практически в каждом доме здесь делают веники. Люди поняли, что это довольно стабильный источник заработка. Со временем конкуренция между сельчанами стала расти, а цены, согласно законам рынка, падать. Сегодня это ремесло позволяет скорее выжить, чем разбогатеть, — говорят жители Котюжень. Это тяжелый труд, и переработка сорго — небезопасна для здоровья. Как строится бизнес на вениках и сколько примерно можно заработать — об этом репортаж Александру Попеску.