Donald Trump se angajează în procesul de pace israelo-palestinian

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis, vorbind la o conferinta de presă comună de la Betleem cu liderul palestinienilor Mahmud Abass, că va face tot ce va putea pentru a se ajunge la pace între Israel si palestinieni. In Israel, Donald Trump a vorbit despre „o șansă rară” pe care ar avea-o acum popoarele din Orientul Mijlociu pentru pace. In declarațiile sale, Mahmud Abass a spus că între palestinieni și Israel nu este un conflict de natură religioasă, și că problema cea mai importantă a palestinienilor este „cu ocupația și cu așezarile, dar că palestienii sunt gata să colaboreze cu Statele Unite pentru” a se ajunge la un acord de pace istoric între Israel si palestinieni”. Luni, președintele american a avut convorbiri la Ierusalim cu premierul Beniamin Netanyahu și a vizitat locurile sfinte ale evreilor și ale creștinilor. Astazi, tot la Ierusalim, președintele Trump a fost la memorialul Holocaustului, Yad Vashem, unde a onorat memoria celor șase milioane de evrei uciși in Holocaust și a spus că pentru a evita astfel de tragedii „nu trebuie să tăcem în fața răului”. La ceremonia de la Yad Vashem a participat si prima doamna a Statelor Unite, Melania, ca si fiica președintelui Ivanka Trump si ginerele acestuia Jared Kushner, un evreu ortodox, ca și premierul Netaniahu și soția. Președintele Trump își va încheia vizita in Israel și în teritoriile palestiniene cu un discurs la Muzeul Israelului.