Theresa May: Nu există nici o îndoială că atacul de luni seară de la Manchester a fost unul terorist barbar

Premierul Marii Britanii, Theresa May a declarat că „nu există nici o îndoială” că atacul cu bomb de aseara de la concertul Arianei Grade, soldat cu cel putin 22 de morți și 59 de răniți a fost „un atac terorist barbar” și că Poliția l-a identificat pe atacator. Doamna May a făcut declarațiile după întrevederea pe care a avut-o cu șefii serviciilor de Securitate și ai Poliției. Ea a mai spus și că se știe că atacatorul a planuit atacul cu intenția de a face cit mai multe victime. Printre victime se află și copii și tineri, a mai spus premierul de la Londra, iar unii dintre răniți „sint în stare gravă”. Deși i se cunoaște identitatea, poliția britanică nu va dezvalui mai multe informații despre atacator în aceasta etapa incipientă a cercetărilor. Teresa May a mai spus și că o persoana a fost deja arestată în legatură cu atacul și că ancheta va căuta sa afle daca atacatorul a acționat singur sau dacă făcea parte dintr-un grup.