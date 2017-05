Un Tacit al istoriei spaniole: Hugh Thomas (1931—2017)

Hugh Thomas (1931—2017), care a încetat din viață luna aceasta la vârsta de 85 de ani, a fost un cărturar admirabil, un model de probitate, acuratețe și dedicație în folosul adevărului. Aveam 20 de ani când i-am citit monumentala capodoperă The Spanish Civil War. După mai multe decenii și în pofida, sau mai degrabă datorită tuturor acelor noi detalii, volumul justifică ceea ce scria Cyrill Connolly în Sunday Times la momentul publicării sale în 1961: „Aproape că niciun aspect al Războiului Civil nu-i scapă în această splendidă carte, oricât de dureros sau nepopular ar fi el”. Ediția revăzută și adăugită a apărut la Harper&Row în 1977 și încă mai este disponibilă. O am aici, lângă mine, în timp ce scriu acest succint omagiu. Are 1.115 pagini.

Iată doar un pasaj din Epilog, în mod anume relevant pentru cartea pe care o scriu împreună cu Marius Stan (Two Sisters):

„Dintre comuniștii străini care au luptat în Spania, magneticul Kléber a fost executat în Rusia înainte de 1939, Gal și Copić curând după aceea. La sfârșitul anilor 1940, toți comuniștii din Europa de Est care luptaseră în Spania au intrat pe radarul de suspiciuni al lui Stalin. Ministrul de Externe al Ungariei de atunci, László Rajk, comisar al Batalionului Rákosi în a Treisprezecea Brigadă Internațională, „a mărturisit”, la procesul lui din 1949, că a mers în Spania în numele poliției Amiralului Horthy. ...După execuția lui Rajk, mulți veterani ai Războiului Civil Spaniol au fost arestați și unii dintre ei împușcați”. (p. 953)

Epigraful acestui atât de onest epilog este preluat din cartea lui Gerald Brenan, South from Granada (1957): „În războaiele de clasă, tabăra câștigătoare este cea care ucide cel mai mult”. Iar ultimele cuvinte ale concluziei la această capodoperă sunt totodată și un înțelept, deși deprimant, avertisment: „Războiul civil a avut momente de glorie. Dar a fost în chip esențial o teribilă tragedie și o cezură în viața unui popor european—singurul mare popor european, trebuie amintit, care înainte de 1936 era prea sărac pentru a avea o industrie de armament modernă”. (p. 946) Generații de cercetători ai principalelor bătălii intelectuale și politice ale secolului XX, incluzând aici și Războiul Rece, îi vor fi pe veci recunoscătoare acestui mare istoric. Odihnească-se în pace...