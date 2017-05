Igor Boțan: Domnul Dodon s-a văzut cu sacii în căruţă, şi acum e de fapt agent electoral al PSRM

Europa Liberă: Se împlinesc cinci luni de când a fost învestit în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon, ales prin votul direct al cetăţenilor. A reuşit el să fie preşedintele tuturor?

Igor Boţan: „Domnul Dodon dorea să devină preşedintele tuturor în campania electorală. După ce s-a văzut cu sacii în căruţă, cum se spune, dumnealui şi-a schimbat optica şi înţelege că acum contează să lucreze pentru ratingul Partidului Socialiştilor, lucru pe care îl face cu succes. Ratingul partidului creşte, Partidul Socialiştilor a devenit partid dominant şi noi vedem cum domnul Dodon contribuie la ridicarea acestui rating.”

Europa Liberă: Şi celelalte segmente ale societăţii sunt străine?

Igor Boţan: „Domnul Dodon caută să fie popular pentru un anumit segment, care i-ar asigura lui şi partidului din care a făcut parte şi lider informal al căruia rămâne o majoritate. E suficient să ai majoritatea şi nu cred că domnul Dodon îşi propune cu adevărat să devină preşedintele tuturor. El nici nu poate fi, pentru că a lăsat să se produce anumite fapte care au fost reprobabile din punctul de vedere al opoziţiei şi al foştilor chiar susţinători ai domnului Dodon. Ca să menţionez Partidul Comuniştilor, care l-a educat pe domnul Dodon, l-a făcut politician, l-a lansat în topul elitelor politice din Republica Moldova. Sau partidul lui Renato Usatîi, care l-a susţinut în cel de al doilea tur de scrutin. Şi înţelegem că acel sprijin a fost unul fără de care domnul Dodon nu ar fi devenit preşedinte. Acum şi domnul Voronin, şi domnul Usatîi regretă că au cooperat cu domnul Dodon. Dar pentru domnul Dodon asta contează mai puţin, aşa cum spuneam, el s-a văzut cu sacii în căruţă şi acum el este, de fapt, agent electoral al Partidului Socialiştilor. Ne amintim cum din anonimat acest partid a ajuns să fie acum dominant. Lovitura dată de domnul Dodon în acest sens s-a produs imediat după ce Rusia a anexat Crimeea şi domnul Dodon a fost primul politician care a susţinut acest demers al Rusiei şi chiar a avut declaraţii de ordin iredentist faţă de Ucraina, precum că şi Republica Moldova ar trebui de comun acord cu Rusia să rupă din teritoriul Ucrainei teritoriile istorice, cum le numea domnia sa. Acesta a fost momentul cheie, când concetăţenii noştri rusofili, rusolingvi au decis să mizeze pe domnul Dodon, lucru care s-a produs şi acum avem ceea ce avem.”

Europa Liberă: Şeful statului este garantul Constituţiei. Aceasta înseamnă că el ar trebui să se preocupe şi de felul cum sunt respectate drepturile omului. Pe de altă parte, dacă e să vorbim despre Igor Dodon care nu este preşedintele tuturor moldovenilor, unele voci spun că cel mai bine s-a văzut în ziua de ieri, când în inima Chişinăului au fost organizate două acţiuni 3.00 – marşul „Fără frică” şi a doua, cea pe care chiar şeful statului a iniţiat-o, despre familia tradiţională în Republica Moldova. Analistul politic Nicolae Negru scria că ceea ce l-a deranjat în legătură cu marşul „Fără frică” este setea preşedintelui Dodon de publicitate şi faptul de a nu rata niciun singur moment pentru a ţine lecţii de ortodoxie, patriotism şi statalism.

Igor Boţan: „Domnul Negru în mare parte are dreptate, dar nu e toată dreptatea de partea domniei sale. Şi pot exemplifica. Sigur că domnul Dodon în calitate de agent electoral al Partidului Socialiştilor face totul pentru ca ratingul acestui partid să crească, de aceea, a plecat la Moscova şi a fost singurul preşedinte străin care a stat alături de Vladimir Putin, ca moldovenii rusofili de aici să vadă acest lucru şi să îl înţeleagă. Deci, el este într-un joc politic cu biserica ortodoxă. Vedem de fiecare dată când merge la Moscova îi sărută mâna patriarhului Kiril, face tot felul de declaraţii ş.a.m.d. Numai că aici este un moment foarte important legat de suportul Ortodoxiei de către domnul. Să nu uităm că biserica ortodoxă rusă, Patriarhia a venit recent cu o propunere ca să fie înhumate rămăşiţele pământeşti ale lui Vladimir Ilici Lenin. Domnul Dodon nu a avut absolut nicio reacţie la această iniţiativă a bisericii ortodoxe. Drept că şi jurnaliştii din Republica Moldova nu l-au întrebat pe domnul Dodon ce părere are despre iniţiativa bisericii ortodoxe referitoare la înhumarea rămăşiţelor pământeşti ale lui Vladimir Lenin. Comuniştii nu vor să răspundă la această întrebare.”

Europa Liberă: Să revenim la ceea ce s-a întâmplat ieri în Chişinău, la îndemnul preşedintelui Igor Dodon în Piaţa Marii Adunări Naţionale, a avut loc această contramanifestaţie, un festival al familiei tradiţionale. Ce îi drept, Igor Dodon acolo nu a vorbit, dar, oricum, el s-a împotrivit acestui marş „Fără frică”.

Igor Boţan: „Domnul Dodon a făcut acelaşi lucru şi anul trecut, când nu era preşedinte, dar deja şi-a anunţat intenţia de a participa la alegerile prezidenţiale. Deci, din acest punct de vedere el este previzibil, el ştie că într-o ţară cu o cultură politică rurală, parohială bazată pe ortodoxie această carte poate fi jucată politic. Am în vedere manifestarea explicită a atitudinii negative faţă de comunitatea LGBT.”

Europa Liberă: El a zis că el nu e preşedinte pentru această comunitate.

Igor Boţan: „Da, el a spus. Şi el se mândreşte cu aceasta, pentru că el ştie că aceasta îi consolidează poziţiile pentru segmentul pe care este suficient să îl controleze şi să îi placă acestui segment în vederea menţinerii la putere şi în vederea creşterii ratingului Partidului Socialiştilor. În rest, nu îl interesează că aceşti oameni sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, că ei au aceleaşi drepturi, că ei sunt diferiţi şi noi, care nu le înţelegem sentimentele, cel puţin, trebuie să fim toleranţi faţă de aceşti oameni. Domnul Dodon poate înţelege acest lucru şi cred că îl înţelege, dar momentul politic, să îi spunem aşa, îl obligă să facă lucruri care plac segmentului mai larg, pentru a se menţine în top. Şi domnul Dodon a demonstrat că este un autentic politician moldovean, care face exact ceea ce permite menţinerea unui anumit rating politic. În rest, puţin îl interesează. Poate, în discuţii private recunoaşte că nu are nimic împotriva acestei comunităţi sau chiar are în partid, aşa cum spunea cineva, persoane membre de partid care fac parte din această minoritate. Dar pentru opinia publică el face acest lucru deliberat, înţelegând că chestia aceasta va provoca critici, în pofida faptului că, da, potrivit Constituţiei este garantul suveranităţii poporului Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, împărtăşindu-şi şi el câteva gânduri, a spus că, graţie mesajelor homofobe extremiste şi intolerante ale şefului statului ,comunitatea LGBT în mod cert a căpătat noi simpatizanţi, aşa că marşul „Fără frică” şi-a atins scopul.

Igor Boţan: „Poate domnul Tănase e mai informat ca mine. Eu pornesc de la faptul că într-o societate cu o cultură politică parohială, bazată pe creştinism, în care biserica ortodoxă se bucură de un rating de încredere între 70-80% domnul Dodon, din punct de vedere politic al ratingului domniei sale şi a partidului pe care îl favorizează, procedează conform intereselor acestui partid şi nu îl interesează o mică comunitate, care ştim care sunt dimensiunile ei, nu poate depăşi 5-7% în orice societate. Sunt cunoscute datele, aşa e natura, aşa este ea.”

Europa Liberă: Dar într-un stat laic precum Republica Moldova, când preşedintele este înconjurat de feţele bisericeşti la diverse evenimente şi invers, când feţele bisericeşti îl au ca invitat pe preşedintele ţării şi atitudinea acestor feţe bisericeşti pe care au manifestat-o în centrul capitalei cum se explică?

Igor Boţan: „Există interes reciproc. Biserica ortodoxă din Republica Moldova are un statut privilegiat. Această instituţie doreşte în continuare să aibă anumite privilegii legate de problema salarizării, impozitării lăcaşelor sfinte ş.a.m.d., prestarea serviciilor religioase şi rituale. Deci, este o agenţie de prestare a serviciilor rituale, din păcate, biserica din Republica Moldova. Şi oamenii au nevoie de aceasta. Ea vrea să aibă un statut privilegiat. Ştim acest lucru din luările de poziţie faţă de legea cultelor ş.a.m.d. Iar domnul Dodon ştie că dacă se pliază pe aceste aşteptări ale marii majorităţi a cetăţenilor, are doar de câştigat. De aceea, procedează ca un autentic politician moldovean, face exact ceea ce îi poate întări şi mări ratingul. Şi nici nu ştiu dacă măcar putem să îl condamnăm pentru aceasta. Putem regreta acest lucru, pentru că cei care, de exemplu, îl susţin pe domnul Plahotniuc, oponentul şi, să spunem aşa, partenerul domnului Dodon, doar ei ne spun cu text deschis: „Politica, în principiu, e machiavelică. Cei care fac politică trebuie să ignore anumite norme, pentru a parveni, pentru a ajunge la putere”. Şi noi vedem că domnul Dodon face cu succes acest lucru. Am văzut că în campania electorală îl declara pe domnul Plahotniuc şi Partidul Democrat drept principal oponent, practic, antagonist, dar acum vedem cât de armonios colaborează atunci când le convine ambelor formaţiuni. Aceasta este situaţia în Republica Moldova.”