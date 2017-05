Poliția din New York l-a pus sub acuzare pentru omucidere pe Richard Rojas autorul incidentului de joi soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor 22

Poliția din New York l-a pus sub acuzare pentru omucidere pe Richard Rojas, fost soldat al marinei americane, suspectat că a omorât un om, rănind 22, când a intrat joi cu mașina în mulțime în Times Square, în inima metropolei americane. Poliția a informat că Rojas, de 26 de ani, a mai fost arestat de cel puțin patru ori pentru felurite delicte cum ar fi conducerea mașinii sub influența alcoolului sau amenințarea unei persoane cu cuțitul. Un prieten de-al suspectului a declarat că Rojas a avut mari probleme de adaptare după ce s-a întors din armată și nu este terorist. Rojas ar urma să compară vineri în fața unui tribunal.