Moldova între finanțarea europeană și vizita lui Igor Dodon la Moscova în 9 mai (VIDEO)

​Natalia Morari: Vă salut pe undele postului de radio Europa Liberă. Sunt Natalia Morari și ascultați emisiunea „Punct și de la capăt”. Se spune că cei din străinătate ne vor ajuta. Dar pare că nu întotdeauna. De aceea, trebuie să ne ținem tare. Săptămâna asta a venit de la Parlamentul European știrea despre o posibila sistare a ajutorului financiar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Conform surselor Europei Libere, drept condiții au fost evocate respectarea normelor și procedurilor democratice în procesul de schimbare a sistemului democratic. De asemenea, vom discuta neapărat și despre vizita președintelui Igor Dodon pe 9 mai la Moscova. Ce a fost aceasta și cum trebuie să înțelegem comentariile tuturor posturilor de televiziune rusești? Despre toate acestea vorbim cum oaspeții mei din studio. Este analistul politic, fostul ambasador al Republicii Moldova în Rusia, Anatol Țăranu. Bună ziua, bine ați venit la Europa Liberă.

Anatol Țăranu: „Bună ziua!”

Europa Liberă: Și analistul politic și fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite Nicolae Chirtoacă. Bună ziua, bine ați venit la Europa Liberă.

Nicolae Chirtoacă: „Bună ziua!”

Europa Liberă: Să începem cu ultima știre, probabil, cea mai importantă la acest moment. Târziu, în seara zilei de joi, am aflat că Parlamentul European a decis să amâne acordarea Republicii Moldova unui ajutor macrofinanciar în valoare de 100 de milioane de euro. Conform surselor Europei Libere, parlamentarii europeni sunt gata să aloce banii doar cu condiția respectării normelor democratice în procesul de schimbare a sistemului electoral din Republica Moldova. Era vorba despre credite în valoare de 60 de milioane și despre granturi în valoare de 40 de milioane. Este ceva mai mult decât o simplă declarație, este deja o acțiune concretă. De asemenea, se spune că în mod oficial aceasta va fi anunțată pe 15 mai. Ce înseamnă toate acestea, domnule Țăranu, dacă e să traducem din limba diplomatică?

​Anatol Țăranu: „Este un avertisment al Uniunii Europene la adresa Republicii Moldova: «băieți, la voi ceva nu e în regulă. Suntem gata să finanțăm Republica Moldova, înțelegem în ce stare se află țara voastră, însă asta nu înseamnă vă vom finanța în continuare în orice condiții și circumstanțe. Trebuie să respectați regulile jocului. Dacă nu le respectați, nu vă dăm finanțarea». Prin urmare, în Republica Moldova se încalcă regulile jocului. E un avertisment. Și de obicei, când au loc astfel de scurgeri de informații de la organisme cum e Uniunea Europeană, ele nu sînt întâmplătoare”.

Europa Liberă: Mai ales că sursa prin care a avut loc această scurgere este una respectabilă – Europa Liberă. Pur și simplu, aceasta nu ar fi avut loc. Este un mesaj clar.

Anatol Țăranu: „Da, e adevărat. Cred că în guvernul Republicii Moldova multă lume are acum dureri de cap. Deoarece unul din argumentele de bază pe care le-a invocat guvernarea a fost că «noi facem totul corect, noi promovăm reformele și, drept dovadă a acestui fapt, este finanțarea. Faptul că finanțarea a fost reluată demonstrează că noi urmăm o cale corectă». Oprirea finanțării sau avertismentul că finanțarea poate fi întreruptă vorbesc despre faptul că situația în țară nu corespunde declarațiilor oficiale ale guvernării moldovenești.”

Europa Liberă: Domnule Chirtoacă, înțeleg că noi încă nu am văzut textul propriu-zis al declarației, acesta trebuie să apară mâine, luni, pe 15 mai, însă conform surselor Europei Libere, este vorba despre un proiect de lege care prevede schimbarea sistemului electoral, un proiect de lege pe care îl promovează Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor.

Nicolae Chirtoacă: „Bineînţeles”.

Europa Liberă: Dar deja îmi imaginez cum unii experți vor numi aceasta drept implicare în politica internă a Republicii Moldova. Este aceasta adevărat?

Nicolae Chirtoacă: „Desigur că nu. De fapt, relațiile noastre cu Uniunea Europeană se bazează pe Acordul de Asociere. Moldova și-a asumat anumite angajamente. Și unul din criteriile de acordare a oricărui ajutor, financiar, tehnic sau de altă natură, în procesul promovării acestor reforme este, de fapt, realizarea lor. Dacă până acum guvernarea, care în Republica Moldova înseamnă în primul rând majoritate parlamentară, creată inclusiv prin coruperea deputaților, ceea ce Uniunea Europeană până nu demult destul de consecvent, să zicem așa, ignora, atunci astăzi guvernarea actuală și Partidul Democrat prezidat de Plahotniuc, într-adevăr au ajuns la limită. În Republica Moldova s-au mimat reformele, iar drept reforme erau prezentate tot felul de decizii formale ale guvernului, care corespundeau anumitor planuri legislative, dar nu duceau la ceva concret.”

Europa Liberă: Dar reducerea ministerelor, arestările care au loc aproape în fiecare zi...

​Nicolae Chirtoacă: „Un om cât de cât inteligent poate spune că ministerele se creează ca niște mecanisme, niște instrumente, iar acest guvern nu are nicio strategie de dezvoltare. Pe de o parte, Uniunea Europeană și angajamentele neîntemeiate de a respecta anumte condiții, pe de altă parte – o stagnare absolută. Cu alte cuvinte, de fapt, noi nu observăm nicio mișcare. Dacă de această retorică încă se ținea seama în contextul confruntărilor geopolitice din Republica Moldova, atunci astăzi, pare că este vorba despre... Ce reprezintă, de fapt, un ajutor macroeconomic? În primul rând, aceasta înseamnă, bineînțeles, cârpirea bugetului...”

Europa Liberă: În mod absolut.

Nicolae Chirtoacă: „Și guvernul lui Filip contează pe acest sprijin. Banii, miliardele, care trebuiau întoarse în Moldova, nu se întorc, și la acest moment nu există nicio premisă pentru ca aceasta să se întâmple. La ce bun un oligarh care, ținând în mâini întreg sistemul, va întoarce acești bani. Deci, sistuația, în mare, este una critică. Și acesta este un moment al unui anumit adevăr în relațiile noastre cu Europa. Este chiar mai important decât relația cu Statele Unite, deoarece perioada de tranziție în administrația lui Trump se va lungi pentru o anumită perioadă. Deci, acolo există o anumită inerție în relații. De fapt, Uniunea Europeană și toate țările care fac parte din ea, este partenerul nostru internațional de bază.”

Europa Liberă: Săptămâna aceasta la Chișinău, într-o vizită oficială se aflau reprezentanții Comisiei de la Veneția. S-a discutat pe larg care va fi decizia în legătură cu acest proiect de lege, va putea el fi interpretat în așa fel, încât guvernarea totuși să reuşească să promoveze acest proiect sau nu. Cum guvernarea noastră va interpreta decizia Parlamentului European, dacă aceasta va fi anunțată mâine? Vor putea să o ignore, vor putea să promoveze oricum proiectul de lege?

Anatol Țăranu: „Nu există o legătură directă între activitatea Comisiei de la Veneția și deciziile structurilor Uniunii Europene, este un lucru absolut clar...”

Europa Liberă: Evident. Spre fericire, măcar acolo ramurile puterii sunt împărțite. Mai ales că Comisia de la Veneția nici nu reprezintă o ramură a puterii.

Anatol Țăranu: „…Da, este absolut clar, însă tot atât de clar este că acel concept general și percepția generală este caracteristică atât pentru Comisia de la Veneția, cât și pentru alte structuri ale Uniunii Europene. Europa este o structură democratică în care se respectă regulile jocului democratic. Acest semnal care a venit pe filiera finanțării se referă în primul rând la organizarea vieții democratice în Republica Moldova: băieți, la voi ceva nu este în bună regulă, faceți ca totul să fie în ordine. Desigur, aceasta poate fi interpretat și foarte probabil analiștii de comandă din țara noastră vor spune că este o intervenției în treburile interne ale Republicii Moldova, că noi trebuie să decidem singuri etc. Însă aici eu nu pot să nu fiu de acord cu colegul meu: dar cine, în general, vă roagă să luați bani de la europeni, dacă sunteți atât de independenți...”

Europa Liberă: Atunci nu îi luați.

Anatol Țăranu: „...Nu îi luați și totul va fi în ordine, dezvoltați-vă și trăiți pe cont propriu! Dar dacă vă adresați la Uniunea Europeană, repet, la acea structură care trăiește conform unor reguli democratice, veți fi nevoiți să acceptați aceste reguli”.​

Europa Liberă: Bine. Care este scenariu dvs., ei vor abandona acest proiect de lege?

Anatol Țăranu: „Cred că nu”.

Europa Liberă: Chiar dacă pot fi lipsiți de ajutor financiar? Fiţi atenţi, formularea surselor Europei Libere a fost următoarea: trebuie respectate anumite proceduri democratice în procesul de schimbare a sistemului electoral. Să ne imaginăm că la acei 74 de deputați socialiști împreună cu deputații eurooptimiști ai Partidului Democrat, pe care i-am văzut săptămâna trecută în Parlament, se vor adăuga, să zicem, încă 11 voturi ale liberalilor. Nu putem exclude aceasta. Și atunci vor fi deja 85 de voturi. Nu este oare aceasta un consens larg, nu este aceasta o procedură democratică? Se vor putea ei acoperi cu aceasta?

​Anatol Țăranu: „Cred că argumentul dvs ar fi valabil dacă majoritatea parlamentară actuală și, în general, parlamentul nostru ar fi percepuți ca o structură care reflectă cu exactitate regulile jocului democratic în Republica Moldova, însă, iarăși...”

Europa Liberă: Da, însă pe hârtie, deocamdată, le reflectă.

Anatol Țăranu: „Pe hârtie – da, însă ei nu acordă finanțarea în baza hârtiei, dar reieșind din starea reală a lucrurilor. Și, în acest sens, cred, guvernarea va întreprinde toate măsurile pentru a crea iluzia că a luat în calcul foarte multe observații, inclusiv cele ale Comisiei de la Veneția, dar nu vor renunța la acest proiect. Și cauza în acest caz este starea obiectivă a lucrurilor. În cadrul unui sistem propoțional, Partidul Democrat a epuizat toate sursele, toate posibilitățile pentru creșterea electorală. Mai mult, cel mai probabil în cadrul sistemului proporțional poate fi stabilită o cădere a susținerii electorale care la ei și așa nu este una foarte mare. Pentru a rămâne în viață, ei au nevoie de un sistem electoral nou în cadrul căruia ei au de gând să crească ratingul său electoral. Nu este obligatoriu ca aceasta să se întâmple, însă, cel puțin, există șansa, pe când sistemul vechi exclude această șansă...

Europa Liberă: Aici, bineînțeles, foarte multe depind acum de Partidul Socialiștilor care în general insistă pe proiectul său de lege ca un proiect alternativ pentru a nu permite trecerea sistemului uninominal.

Anatol Țăranu: „Stimați colegi, aș vrea, pur și simplu, să vă atrag ateția asupra faptului că în cadrul sistemului proporțional, conform cercetărilor sociologice, Partidul Socialiștilor câștigă cu o majoritate imensă de voturi și faptul că ei renunță la sistemul proporțional spune multe”.

Europa Liberă: Este întrebarea mea către domnul Chirtoacă. Într-adevăr, de ce nu ar ieși ei din această horă și nu ar spune: băieți, noi vedem că opoziția extraperlamentară și partenerii din exterior nu sunt de acord, nici noi nu suntem de acord, de aceea noi ieșim, renunțăm la proiectul nostru ca o alternativă pentru sistemul uninominal pentru că, în contextul actual, sistemul uninominal nu poate trece. De ce nu ar face ei astfel, domnule Chirtoacă?

Nicolae Chirtoacă: „Cine, Partidul Socialiștilor sau Partidul Democrat?”

Europa Liberă: Partidul Socialiștilor, pentru că, în cazul dat, anume el legitimează cel mai mult acest proces.

​Nicolae Chirtoacă: „Clar, desigur. Mai întâi, eu m-aș întoarce la întrebarea dvs. precedentă: ce înseamnă afirmaţia că în Moldova sunt încălcate anumite principii și norme democratice? Aceasta nu ține exclusiv de Parlament. Noi știm că Parlamentul nu este legitim și nu este reprezentativ. De fapt, majoritatea parlamentară care guvernează țara este cumpărată pe bani buni. Aici pun punct, deoarece noi deja atât de mult vorbim despre aceasta. În al doilea rând, Comisia de la Veneția a fost mult mai explicită în ceea ce privește anumite condiții. Totodată, schimbarea sistemului electoral, din punctul de vedere al experților internaționali, este acceptabilă doar pentru următoarele alegeri, dar nu în limitele acelui mandat de putere care astăzi, de fapt, se află în mâinile acestei majorități parlamentare. Participarea largă a societății civile a fost imitată. Societatea civilă este scindată asbolut artificial. Fiecare partid are câte o unitate de partizani în care intră tot felul de bloggeri, trolleri, specialiști și comentatori. Bineînțeles, luarea în cont a punctului de vedere al opoziției, la fel, a fost o profanare absolută a acestor principii. Adică, eu cred că într-un document mai desfășurat al Parlamentului European, vor fi incluse aceste momente. În doilea rând, aveți dreptate, Partidul Socialiștilor, reieșind din loigica formală, ar trebui acum să iasă, să facă un pas

Dodon acționează mai mult ca un lider, ca un activist de partid, decât în calitate de președinte al acestei țări.

la o parte. Bineînțeles, președintele Dodon și Partidul Socialiștilor sunt îngrijorați de alegerile din 2018-2019. De fapt, Dodon acționează mai mult ca un lider, ca un activist de partid, decât în calitate de președinte al acestei țări. Ei mențin un anumit moment de joc. Întrebarea: de ce președintele Dodon ar fi acceptat compromisul. Și aici apare o suspiciune destul de argumentată pe care o împărtășesc foarte mulți colegi de-ai noștri: probabil, există o înțelegere între cele două ramuri ale puterii. Eu nu am în vedere că înțelegerea există între două structuri politice care formează guvernarea: Partidul Socialiștilor reprezintă puterea președintelui, iar Partidul Democrat controlează Parlamentul și Guvernul. Ei au împărțit nu atât zonele externe de influență...

Europa Liberă: Da dvs. înțelegeți, care este logica, la ce îi trebuie aceasta președintelui Igor Dodon? Voi repeta cuvintele domnului Țăranu: partidul lor câștigă cel mai mult în cazul păstrării sistemului electoral actual. Pentru ce au ei nevoie de aceasta?

Nicolae Chirtoacă: „Tocmai am încercat să explic că este rezultatul presiunii din partea Partidului Democrat și din partea lui Plahotniuc...”

Europa Liberă: Deci, este vorba despre o presiune și nu, pur și simplu, o înțelegere...

Nicolae Chirtoacă: „Bineînțeles...”

Europa Liberă: …Este anume cazul în care a fost făcută o ofertă pe care nu o poți refuza.

Nicolae Chirtoacă: „Absolut corect, desigur. Adică, nu este, pur și simplu, cazul în care există o anumită părere...”

Europa Liberă: …Vreți să spuneți că președintele nostru poate fi ușor manipulat și nu doar din partea exterioară.

Nicolae Chirtoacă: „Da, așa și este: președintele socialiștilor poate fi ușor manipulat”.

Anatol Țăranu: „Întrebarea este doar – cum și ce factori joacă aici un rol important. Se cer două lucruri: sacul și discreditarea. Iată cele două pârghii...”

Nicolae Chirtoacă: „Cel mai probabil, și una și alta...”

Anatol Țăranu: „Se pare că da...”

Nicolae Chirtoacă: „Așa reiese...”

Anatol Țăranu: „Deci, este un mecanism amestecat...”

Nicolae Chirtoacă: „Dacă vom ține cont de CV-urile unor actori politici de frunte”.

Anatol Țăranu: „Da. Acum putem doar presupune, însă presupunerile noastre sunt destul de certe...”

Europa Liberă: Dar admiteți faptul că Partidul Socialiștilor va ieși din acest proces care legitimează încercarea democraților de a schimba sistemul electoral sau ei deja nu au cale de întroacere?

​Anatol Țăranu: „Înțelegeți, Natalia, tocmai am vorbit despre faptul că, înaintând această inițiativă, ei au acționat împotriva interesului lor fundamental. Ei câștigă alegerile, pur și simplu, le câștigă. Dacă ei au făcut-o contra intereselor sale, aceasta înseamnă că argumentele erau extrem de semnificative. Ei continuă să lucreze chiar dacă se va întrerupe finanțarea. Până la urmă, finanțarea se va întrerupe nu pentru Dodon, ci pentru Guvern.”

Europa Liberă: Bine, vom păși puțin într-o parte. Ce este mai important pentru partenerii noștri externi: respectarea principiilor democratice în țara noastră sau totuși interesul geopolitic? Dacă e să fim cu totul cinici, este clar că unii parteneri ar fi mult mai avantajați dacă Partidul Socialiștilor nu ar lua atât de ușor majoritatea la următoarele alegeri, de aceea schimbarea sistemului actual este una avantajoasă.

Anatol Țăranu: „Ce prevalează: geopolitica sau democrația?”

Nicolae Chirtoacă: „…Mai întâi, aici sunt foarte multe nuanțe. Până nu demult, se crea impresia că Statele Unite închideau ochii asupra unor acțiuni cu totul antidemocratice a guvernării actuale, în primul rând, a Partidului Democrat care, desigur, își aduna această majoritate și, de fapt, sfida fundamentele pluralismului politic de partid în această țară. Cu toții cunoaștem foarte bine

Fără îndoială, Europa și Statele Unite ne privesc dintr-o perspectivă raportată la Ucraina.

despre influența Statelor Unite asupra FMI care a condiționat acordarea unui anumit spriijin de lungă durată și în tranșe mici ca să rămânem la suprafață. Vorbim și despre lupta cu, să zicem, corupția, și despre instituțiile democratice, și despre ordinea în sistemul bancar, și despre miliardul furat, și despre continuarea reformelor, și despre susținerea cursului european. Apoi, brusc Statele Unite și FMI-ul au încetat să mai pună careva condiții preliminare, ceea ce însemna prioritatea care se acorda poziției geopolitice la nivel regional. Fără îndoială, Europa și Statele Unite ne privesc dintr-o perspectivă raportată la Ucraina.”

Europa Liberă: Bineînțeles.

Nicolae Chirtoacă: „Dacă acum apare vreun status-quo, dacă există vreun dialog între Washington și Moscova, destul de dificil și dur, Uniunea Europeană, cred, deja poate să-și scoată pe prim plan anumite cerințe democratice generale, pentru că dacă ea nu o face, devine un complice al unui joc. Și o experiență, cred, cu totul catastrofală cu guvernele precedente, inclusiv cu cea a lui Filat, aceste furturi din bugetul de stat și furturile în proporții astronomice din ajutorul acordat Republicii Moldova, toate acestea i-a determinat pe europeni să se dea puțin la o parte. Acum Parlamentul European încearcă, se pare, să umple acel vid care s-a creat în relațiile bilaterale și îl umple destul de sever, conturând foarte clar prioritățile democratice din inițiativa Partidului Democrat care a impus statului și societății aceste discuții în legătură cu modificarea sistemului electoral...”

Europa Liberă: De parcă aceasta este cea mai mare problemă a tuturor moldovenilor. Ei doar la aceasta se şu gândesc, cum să modifice...

Nicolae Chirtoacă: „Pentru Plahotniuc aceasta este problema numărul unu! Iar pentru noi toți...”

Europa Liberă: Toate posturile de televiziune din Moldova vorbesc doar despre aceasta. Nu despre sărăcie, nu despre corupție, nu despre reforme reale, ci doar despre modificarea sistemului electoral!

Nicolae Chirtoacă: „Lejeritatea cu care ni se aruncă un os și noi începem să pălăvrăgim despre orice problemă. Ei știu foarte bine la ce nivel primitiv societatea noastră se lasă atrasă în astfel de discuții inutile!”

​Europa Liberă: Întrucât am început deja să vorbim despre geopolitică, nu pot să nu-mi amintesc de vizita domnului Dodon la Moscova care a avut loc aceasta săptămână, pe 9 mai. Toată lumea a văzut acele fotografii, acele filmări. Se crea impresia că președintele Putin chiar și în anumite locuri se ducea cu însoțitorul său, zău! La un moment dat aceasta a devenit puțin comic. Ce le dă aceasta rușilor, domnule Țăranu? Ce îi dă aceasta lui Dodon eu înțeleg, dar Federației Ruse?

Anatol Țăranu: „Cred că a fost o eroare, ei, pur și simplu, nu au calculat efectul. Pur și simplu, nu l-au calculat. Iar apoi, când au văzut, i-a luat spaima. Pentru că acea imagine televizată cu Putin și Dodon care a făcut înconjurul lumii a arătat foarte clar tuturor cortina politică după care se află Rusia. Cred că mulți nici nu au putut să formuleze foarte precis această percepție, însă la nivel subconștient a fost anume aceasta: „Asta e tot ce are Putin?”

Europa Liberă: Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a încercat să explice ieri seara că ei nu au mai invitat pe nimeni, pentru că nu era o dată aniversară...

Anatol Țăranu: „Clar. Apropo, această explicație confirmă doar efectul imens al acestei percepții exterioare. A fost o eroare. În unul din comentariile mele, spuneam că dacă Putin ar avea posibilitatea să întoarcă totul înapoi, el nu l-ar fi invitat pe Dodon la Moscova pentru a participa la această paradă. Dar este doar așa, printre altele”.

Europa Liberă: Bine, au putut să-l invite, dar să nu-l ducă cu el peste tot, toată ziua.

Anatol Țăranu: „Este adevărat, însă, iarăși, există un anumit protocol. Ce era să facă cu el, să-l pună să stea în rândul doi, între băbuțe și veterani, apropo, și ei deghizați. Sper că, de data aceasta, acolo nu erau veterani deghizați, pentru că în anii trecuți imaginea televizată a arătat foarte multe din această bufonadă legată de pretextul pomenirii celor care într-adevăr se luptau cu fascismul. Ce îi dă aceasta lui Dodon? Este clar, ce îi dă lui aceasta. Igor Dodon mai degrabă se manifestă în calitate de agent electoral al Partidului Socialiștilor, el nicidecum nu poate să devină președintele tuturor moldovenilor...”

Europa Liberă: Deși promitea acest lucru.

Anatol Țăranu: „…Deși promitea, chiar dacă nu doar el promitea așa ceva. Promit foarte mulți și nu-și îndeplinesc promisiunile. Însă noi totuși am așteptat că vom avea un președinte pentru întreg poporul. Deocamdată nu ne reușește. Din punct de vedere tehnologic, al intereselor Partidului Socialiștilor, el face totul corect. Pe cât aceasta a fost de neplăcut pentru Putin, pe atât de eficient pentru Dodon. Micii burghezi din Moldova percep această imagine pozitiv”.

Europa Liberă: Deci, pentru el aceasta este important.

​Anatol Țăranu: „…Da, pentru el aceasta era un semn că Dodon s-a ridicat foarte sus. Și, apropo, presa noastră care în mare măsură îl simpatizează pe Dodon aici, în interiorul țării, prezenta anume această perspectivă reliefat și cu multă culoare”.

Europa Liberă: Domnule Chirtoacă, cum trebuie să înțelegem această însoțire informațională. Eu propun acum să comentăm nu atât vizita propriu-zisă, cânt însoțirea informațională a acestei vizite. De ce a trebuit Rusia să-l ridice atât de mult pe Igor Dodon?

Nicolae Chirtoacă: „Sunt absolut de acord cu colegul meu. Nimeni nu avea de gând să-l ridice. El într-adevăr era singurul din toți șefii statelor, chiar și din spațiul postsovietic, care a venit să ia parte la aceste eveniment, îl promova foarte activ, chiar au trecut sărbătoarea de pe nouă pe șapte mai, doar pentru a face concert, focuri de artificii etc. Este o parte dintr-o campanie largă de promovare în centrul căreia se află Igor Dodon. Există legea lui Murphy: pentru a înțelege cât de necompetent este cineva, promovați-l pentru acel post în care el, pur și simplu, nu se descurcă, iar liderul unui partid politic nu este neapărat un președinte bun, ba din contra. Da, s-a vorbit foarte mult despre un

În retorica Partidului Socialiștilor, alegerile directe ale unui președinte se egalează cu un președinte pentru întreg poporul, însă el nu este președinte al întregului popor.

președinte pentru întreg poporul, despre alegerile directe. În retorica Partidului Socialiștilor, alegerile directe ale unui președinte se egalează cu un președinte pentru întreg poporul, însă el nu este președinte al întregului popor. El a fost unicul șef de stat din țările CSI. Cineva din trollerii apropiați de cercurile oficiale zicea că este o lecție sau un semnal la adresa lui Lukașenko și a lui Nazarbaev, care mereu au fost cei mai apropiați parteneri strategici în toate structurile, inclusiv în domeniul securității. De fapt, chiar și acești aliați nu au considerat necesar să apară la Moscova în ziua de 9 mai. Și iată, ca dintr-o cutiuță magică apare președintele Moldovei. Îl poartă de parcă ar fi legat sau nu prin toate locurile simbolice și el participă în toată această fantasmagorie, la limita propagandei de masă”.

Europa Liberă: A fost un sentiment de jenă.

Nicolae Chirtoacă: „…Un sentiment de jenă pentru noi, moldovenii, că avem un astfel de președinte...”

Europa Liberă: …Da, da.

Nicolae Chirtoacă: „…Haideți să spunem lucrurilor pe nume, fără calcule, fără echidistanță... Știți ce m-a șocat cel mai mult? Vanitatea și încrederea în corectitudinea acțiunilor sale în ceea ce îl priveşte pe Dodon. I se citea pe față, în toate gesturile sale și așa mai departe. Deci, aceasta vorbește despre faptul că omul trăiește într-o cu totul altă dimensiune care doar indirect are tangență cu interesele noastre naționale”.

Europa Liberă: …Da, a fost un sentiment de rușine că el este mândru că am fost apropiați de corpul...

Nicolae Chirtoacă: „Absolut corect, este o mentalitate de sclav, de plebeu care se manifestă la un provincial invitat la curte. Iar amfitrionii se uită cu interes: de ce oare a venit acesta!

Europa Liberă: Cu se spune, Dumnezeu cu dânsul! Însă efectul politic în interiorul țării...

Nicolae Chirtoacă: „Nu, problemele care au fost discutate sunt probleme care nu se rezolvă deja mult timp. Sunt problema migranților noștri, problema deschiderii piețelor. Nici aceste probleme, la prima vedere elementare, Dodon nu le rezolvă în interesele Moldovei”.

Europa Liberă: Care va fi efectul politic din interiorul țării în urma acestor imagini?

Nicolae Chirtoacă: „O scindare și mai pronunțată a societății. Consolidarea Partidului Socialiștilor în jurul președintelui, în jurul politicii prorusești. Dacă Uniunea Europeană și Comisia de la Veneția, în calitate de structură consultativă pe lângă Uniunea Europeană, va bloca votarea modificării sistemului electoral, atunci Dodon este condamnat, pentru că el este principalul concurent al lui Plahotniuc. Și atunci toate aceste vizite vor da un efect invers. Atât”.

Europa Liberă: Interesant. Bine, care este scenariul dumneavoastră? Vor renunța ei la acest proiect de lege sau nu și la ce trebuie să ne așteptăm noi?

Anatol Țăranu: „Nu, cred că în mod obiectiv ei nu pot renunța. Ei trebuie să lupte pentru acest proiect până la ultimul glonte, altminteri de ce au pornit ei toată această mașinărie?”

Europa Liberă: Însă ei foarte ușor au pornit mașinăria cu sistemul uninominal, iar apoi foarte ușor au dat înapoi.

​Anatol Țăranu: „Noi deja spuneam, de la bun început, că sistemul uninominal a fost un nivel care în mod special a fost ridicat prea sus pentru a putea să sari peste el. De aceea, nu cred că aici funcţionează acest argument. Însă este absolut evident faptul că sistemul electoral trebuie cumva adoptat la interesele Partidului Democrat care are nevoie de îmbunătățirea considerabilă a rezultatelor sale electorale fără de care el, pur și simplu, va pierde puterea. Da, în general, mai există șanse de a opri reforma sistemului electoral? Există, însă doar în acel caz, când societatea va putea să se mobilizeze și să se manifeste ca un tot întreg, ca o mișcare de protest foarte puternică care este capabilă să facă guvernarea să uite de interesele mai îndepărtate care pot deveni rezultatele alegerilor viitoare, deoarece pericolul protestului astăzi prevalează asupra rezultatelor”.

Europa Liberă: Pentru ca aceasta să se întâmple, opoziția trebuie să devină una proactivă și nu una reactivă.

Anatol Țăranu: „Este adevărat și în acest sens noi iarăși și iarăși suntem nevoiți să repetăm unul și același gând: din păcate, opoziția proeuropeană joacă după regulile pe care nu le scrie...”

Europa Liberă: Absolut. Și nici nu pe terenul propriu, și arbitrii nu sunt de-ai lor, nimic nu e a lor. Ei încearcă să joace pe un teren străin.

Anatol Țăranu: „Da, nicidecum nu poate să-și întoarcă inițiativa, dar răspunde în mod reactiv la inițiativa concurenților săi politici”.

Europa Liberă: O duzină face câţiva pași prevăzuți.

Anatol Țăranu: „Da, și, din acest punct de vedere, atacul frontal asupra reformei sistemului electoral, cred, nu este unul eficient. Noi deja am vorbit astăzi despre faptul că această reformă ca și necesitatea modificării modului de alegere a președintelui injectată la un moment dat în spațiul public, s-a adeverit a fi o problemă falsă care doar a deviat atenția publicului de la problemele fundamentale...”

Europa Liberă: Dar toți au fost de acord să participe la acest jos.

Anatol Țăranu: „Da, au fost de acord și aceasta demonstrează că, din punct de vedere tehnic, Partidul Democrat a acționat extrem de performant. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar opoziția nu a găsit un răspuns pe potrivă”.

Europa Liberă: Domnule Chirtoacă, care este scenariul dumneavoastră?

Nicolae Chirtoacă: „Cred că acum nu sunt atât de multe scenarii. Într-adevăr, Plahotniuc și partidul său, anturajul său, nu au o altă cale decât să lupte pentru orice sistem care să-i asigure menținerea la putere. Și în acest sens, vom vedea, ce va urma. Deoarece toată retorica populistă și toată propaganda Partidului Democrat se edifică pe vectorul european, aici apare o delimitare pronunțată, Partidul Socialiștilor este pentru Est, și ei iarăși foarte dur împart și ciocnesc masele mari de oameni...”

Europa Liberă: Este avantajos pentru ambii.

Nicolae Chirtoacă: „…Nu, este o păcăleală, atât din stânga, cât și din dreapta. Dar pentru ca acest proces să lucreze trebuie să existe nu doar acei organizatori, dar și oamenii gata să fie păcăliți. Atunci totul va funcţiona, atunci va funcționa acest mecanism. Pentru Plahotniuc, 100 de milioane sunt, probabil, o sumă relativ mică, reieșind din tot ce a fost câștigat legal și ilegal, dar cel mai probabil ilegal de-a lungul acestor ani...”

​Europa Liberă: Dar e una să-ți cheltui banii proprii pentru treburile statului și alta...

Nicolae Chirtoacă: „De acord, este problema supraviețuirii, a menținerii vreunui sistem politic care îți permite să consideri că tu nu-ți pierzi puterea și controlul asupra organelor de drept și altele. În afara puterii Plahotniuc nu are unde să se ascundă, în lumea de azi aceasta este practic imposibil. Coreea de Nord, cred, nu este pentru el o variantă...”

Europa Liberă: Monaco este mai aproape...

Nicolae Chirtoacă: „Da, probabil, acolo există niște fantezii în acest sens... Deci, eu consider că decizia Parlamentului European a conturat acum un moment de răscruce. Este ca o hârtie de turnesol... Astfel, funcționează un motor în doi timpi. În perioada lui Filat și după el, funcționarii europeni erau păcăliți atât de mult încât, ai noştri au dat de gust și cred că o parte din beau monde-ul politic moldovenesc actual consideră că oricine poate fi păcălit. Însă această nu poate continua la nesfârșit. Adică, la momentul dat, încercarea de a spune: uitați-vă, cum Dodon a fost tratat la Moscova, este un pericol rusesc real, iar voi păstrați-ne, vă rog, vectorul european, pentru că în afara de noi, Partidul Democrat, în afară de majoritatea parlamentară actuală, voi nu aveți instrumentele reale de păstrare a controlului asupra Republicii Moldova și atunci Rusia va crea din timp, de-a lungul ultimilor ani, mecanismele de obținere a puterii pe cale democratică cu riscuri politice minime și va crea precedent extrem de periculos în spațiul postsovietic. Inclusiv, poate, și pentru Ucraina. Iată, cred, un pericol care plutește în aer și cu acesta se va juca propaganda și conducerea Partidului Democrat...”

Europa Liberă: Deja joacă.

Nicolae Chirtoacă: „Joacă și vor continua să joace. Acum, se pare, PD-ul va insista dur pe un astfel de scenariu”.

Europa Liberă: Vă mulțumesc pentru această analiză. Este clar că cel puțin începutul verii ne așteaptă a fi unul foarte fierbinte. Vă mulțumesc mult, ne vom întâlni pe undele postului de radio Europa Liberă. Toate cele bune.