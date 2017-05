Dodin Dușceac: „Votul mixt este o jumătate de măsură. Nu este o soluție”

Parlamentul de la Chişinău a aprobat vineri, în prima lectură, cu 74 de voturi, inițiativa democraților privind „votul uninominal” și cea a socialiștilor pentru introducerea „votului mixt”. Activiști ai societății civile critică lipsa de transparență cu care au fost votate aceste proiecte dar și substanța inițiativelor de modificare a sistemului electoral. Cât de preocupată este diaspora de această schimbare a sistemului electoral și de cei cărora li se încredințează destinul Republicii Moldova. La aceste și alte întrebări a răspuns la microfonul Europei Libere, Dorin Dușceac, unul din liderii diasporei moldoveneşti de la Paris, cercetǎtor la Comisariatul pentru energie atomicǎ din Franţa.

Dorin Dușceac: „Diaspora la modul general este preocupată de această chestiune și s-a demonstrat acest fapt printr-o serie de activități și evenimente care au avut loc în ultimul timp. Diaspora a fost solicitată de către Guvernul de la Chișinău să-și spună opinia în acest sens. Au participat persoane din afară la anumite ședințe care s-au desfășurat în cadrul Parlamentului, unde și-au exprimat opinia personală, dar de cele mai multe ori asta reflecta o poziție general acceptată în diasporă și anume faptul că sistemul uninominal nu este una dintre cele mai bune opțiuni pentru viitorul Republicii Moldova. În primul rând nu va fi unul echitabil pentru diasporă, iar acest lucru este foarte important, pentru că astăzi în jur de 900 000 de cetățeni locuiesc în afară. Trei sau patru circumscripții electorale pentru diasporă nu este suficient. În condițiile în care aproximativ 1/3 din corpul electoral al Republicii Moldova se află în afară, eu cred că este cel puțin inechitabil ca să avem noi, diaspora doar 4% sau 5% din numărul de mandate din Parlament. Normal ar fi ca diasporei să-i revină între 25 și 35 de mandate de deputat.”

Europa Liberă: Ceea ce este exclus... Ideea votului mixt ar împăca spiritul din societate, pentru că a apărut ideea că votul mixt ar putea să fie salvator pentru realitățile din Republica Moldova?

Dorin Dușceac: „Eu cred că votul mixt este o jumătate de măsură. Nu este o soluție.”

Europa Liberă: Și care este rezolvarea problemei, pentru că și cei din Republica Moldova, și cei plecați vor o schimbare, iar această schimbare pornește totuși de la alegeri.

Dorin Dușceac: „S-a mai propus în spațiul public o opțiune. Soluția ar fi ca orice schimbare a sistemului electoral să fie valabilă nu pentru următorul ciclu electoral, dar peste un ciclu electoral.”

Europa Liberă: Adică să rămână actualul sistem...

Dorin Dușceac: „Adică să fie votată o schimbare a sistemului electoral în 2017, dar să intre în vigoare nu în 2018, dar în 2022.”

Europa Liberă: Și pentru alegerile parlamentare din 2018 să rămână valabil acest sistem care există astăzi?

Dorin Dușceac: „Da.”

Europa Liberă: Și cum se face schimbarea?

Dorin Dușceac: „Schimbarea să fie făcută în 2022.”

Europa Liberă: Lumea, conform sondajelor, nu mai are încredere în partidele politice.

Dorin Dușceac: „Criza de imagine, de identitate și criza de încredere în clasa politică la modul general caracterizează practic toate sistemele politice din întreaga lume. Am văzut fenomene similare și în SUA, Franța, Germania, Marea Britanie etc. Chiar dacă Republica Moldova nu se compară cu aceste țări traversează niște perioade dificile care sunt caracteristice și unei emergențe a noilor moduri de comunicare. Astăzi politicienii nu mai fac politică așa cum făceau acum 10 sau 20 de ani. Această perioadă de adaptare este foarte dificilă și trece prin perioade de criză de încredere, de imagine, de criză în general a sistemului politic. Ca să ieșim din asta trebuie să creștem o nouă clasă politică, dar acest lucru nu se face de azi pe mâine, este un proces complicat, îndelungat, iar între timp trebuie să ne străduim ca să nu înrăutățim starea de lucruri din țara noastră. Știm că poate să pară foarte banal sau simplist această spunere, dar orice schimbare trebuie să meargă într-o direcție pozitivă, nu putem să facem schimbări prin metoda încercărilor, astăzi facem un test, mâine facem altă încercare și așa mai departe... până nu o găsim pe cea mai bună. Schimbările trebuie să aibă un caracter rațional și bine gândit. Am discutat și cu niște specialiști în domeniul electoral și părerea mea este că un sistem potrivit pentru Republica Moldova ar fi cel care există actualmente în România, este vorba despre un sistem uninominal regional.”

Europa Liberă: Domnul Dodon a anunțat că pentru diaspora, în cazul votării sistemului electoral mixt, diasporei i-ar aparține 25% din mandatele din legislativ. El a zis 25 de mandate pentru regiunea transnistreană, 25 pentru cei din diaspora...

Dorin Dușceac: „Nu cred că asta rezolvă problema legitimității viitorului Parlament. Să revenim la exemplul României acolo unde există liste pentru fiecare circumscripție, fiecare județ constituind o circumscripție, la fel s-ar putea face și în Republica Moldova, iar etapa de redistribuire a voturilor, astfel încât toate partidele care au trecut pragul electoral să se regăsească în Parlament cu un număr echivalent de deputați, care să corespundă procentului per total național luat de aceste partide, ar putea rezolva problema partidelor mici, care vor lua între 5% și 10%. În condițiile votului uninominal, așa cum se propunea, aceste partide nu vor avea deloc reprezentați în Parlament. Este un sistem destul de original, în care în fiecare circumscripție se votează pe niște liste care constau din atâtea persoane câte mandate de deputat sunt distribuite circumscripției respective.”

Europa Liberă: Întrebare pe care am acordat-o ceva mai devreme, dacă partidele nu se bucură de încrederea cetățenilor, cum produci schimbarea?

Dorin Dușceac: „Schimbăm partidele, fiindcă nu putem schimba cetățenii...”

Europa Liberă: Deseori și cetățenii rămân nedumeriți atunci când îi întrebi îi dai jos pe cei care astăzi vă nemulțumesc și pe cine-i aduci în loc. Răspunsurile întârzie, iar majoritatea interlocutorilor ridicau umerii atunci când îi întrebam pe cine aduceți în locul celor care v-au furat încrederea, speranța?

Dorin Dușceac: „Eu am un răspuns care este doar un început de răspuns, de fapt. După părerea mea o parte a soluției, sau începutul soluției, este în implicarea activă a cetățenilor. Cei pe care dumneavoastră îi intervievați nu au decât să se implice mai mult în viața comunității lor, la nivel local.”

Europa Liberă: Mulți spun că nu vor ieși la vot...

Dorin Dușceac: „Nu vor ieși pentru că la noi foarte des, din păcate, oamenii așteaptă să vină cineva să le rezolve problemele, să vină cineva să le spună cum se face etc.”

Europa Liberă: Păi tocmai acei care aspiră la jilțul de deputat vin și promit oamenilor că le va aduce bunăstare, că-i vor scăpa de sărăcie, că justiția își va face treaba așa cum trebuie într-un stat de drept, că investițiile vor salva țara...

Dorin Dușceac: „Noi trebuie să ajungem la o stare de spirit în care cetățeanul va găsi prin forțele proprii răspunsuri la întrebările pe care și le pune. Trebuie să ajungem în situația în care liderii politici la nivel local să fie în primul rând oamenii activi în plan local, care sunt interesați de problemele comunității, care știu să caute și să găsească soluții, să identifice parteneri, să călătorească 10 km, 20 km și să discute cu oameni care au intenții similiare și în alte localități, raioane și care știu să formeze organizații neguvernamentale, să se înscrie în partide politice, să-și ia destinul în propriile mâini. Cred că în asta rezidă cel puțin o parte a soluției. Noi prea mult ne-am obișnuit, nu doar în perioada sovietică, dar și în perioada de independență, ne-am obișnuit ca să facă altcineva în locul nostru, să gândească altcineva în locul nostru. Trebuie să punem capăt acestei mentalități care este similară cu indiferența și cu această stare de spirit defetistă, pasivă și să spunem că nu deputatul, ministrul, președintele sau deputatul european este cel care trebuie să-mi rezolve problema gestionării gunoiului în satul în care locuiesc, dar eu, în calitate de cetățean activ, împreună cu vecinii mei, împreună cu primarul, cu alte comune din jur, putem pune la comun anumite idei, să găsim finanțări, sprijin la nivel local, național și așa mai departe. Asta se referă la toate problemele la modul general. Cuvântul politică vine de la „polis”, de la „oraș”, treburile cetății, orașului... Politicienii sunt cei care trebuie să rezolve problemele concrete ale cetățenilor și de cele mai multe ori în societățile avansate ajung să fie politicieni cetățeni care la început nu aveau nimic în comun cu politica, nu s-au născut politicieni, dar și-au luat destinul în propriile mâini și au decis să reprezinte comunitățile lor la nivel regional, național, european și așa mai departe.”