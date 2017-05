Donald Trump și Emmanuel Macron

Victoria lui Emmanuel Macron pune in revers in Europa, cel putin deocamdata, ascensiunea populismului. In America, presedintia Trump este consecinta acelei tendinte. Cum se vor intelege cei doi? O relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Fireste ca victoria lui Emmanuel Macron impotriva lui Marie Le Pen nu este o veste buna pentru miscarea populista globala, care a avut cistig de cauza nu doar in Statele Unite, dar si alte parti ale lumii. Teama ca democratia iliberala, in care majoritatea nesocoteste nevoile minoritatii ar fi in ascensiune in lume este acum diminuata, odata cu victoria lui Macron, care crede in beneficiile globalizarii si in viabilitatea Uniunii Europene.

Cel mai tinar presedinte din istoria Frantei este acum simbolul revenirii valorilor traditionale si integrarii globale. Imediat dupa victoria in alegeri, presedintele Trump l-a felicitat pe Macron spunind ca priveste cu interes perspectiva cooperarii cu noul lideri. In timpul campaniei din Franta, Trump a parut sa o sprijine pe Le Pen cind a spus ca atentate teroriste ar intari candidatura politicienei de extrema dreapta si ca pozitiile ei raspund nevoilor actuale ale Frantei. Donald Trump nu s-a declarat direct in favoarea lui Marie Le Pen, dar cele spuse au dat la iveala cel putin afinitati.

Rusia a mers chiar mai departe, fiind acuzata din nou ca ar fi incercat, prin piraterie cibernetica, sa se amestece in scrutinul din Franta.

Dar chiar daca reprezinta generatii diferite si perspective ideologice diferite, observatori apreciaza ca Trump si Macron au si mult in comun. Ambii sint pro-business, Trump fiind un om de afaceri de success, iar Macron, fost bancher. Ambii favorizeaza comertul liber, desi poate cu viziuni diferite cu privire la ce inseamna echitate, in comert. In sfirsit, ambii sprijina acum Alianta NATO, ceea ce este un semn bun pentru viitorul organizatiei.

Dupa aceasta victorie istorica, Macron va trebui sa dovedeasca ca ideile sale pot guverna cu succes, in ciuda faptului ca sprijinul parlamentar ii lipseste deocamdata. Asta pentru ca Marie Le Pen a obtinut mai multe voturi decit a avut vreodata Frontul National, ceea ce inseamna ca nemultumire exista si primejdia nu a fost pe deplin data la o parte, in ciuda victoriei categorice. Interesant pentru America este maniera in care noul presedinte al Frantei a inteles sa se raporteze la aceste diviziuni. El i-a salutat pe suporterii lui Le Pen si s-a adresat tuturor francezilor. Democratia liberala in care si cei invinsi conteaza este la putere in Franta.