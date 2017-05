„Să vină oameni noi care sunt cinstiţi, care trăiesc aşa cum trăim noi la sat”

Proiectul de lege al democraţilor privind votul uninominal şi proiectul socialiştilor privind votul mixt au fost comasate şi în Legislativul de la Chişinău 74 de deputaţi prezenţi la şedinţă au votat pentru un singur document.

Cine are şanse să câştige alegerile viitoare cu sistemul mixt, uninominal şi pe liste? Căutăm răspuns la acest sfârşit de săptămână.

Neîncrederea este principalul aspect al felului în care mai mulţi cetăţeni se raportează la partidele politice. Politicienii sunt asociaţi aproape în exclusivitate cu termeni negativi. Atunci când sunt rugaţi să avanseze primul cuvânt care le vine în minte, când se gândesc la politica moldovenească, majoritatea localnicilor cu care am discutat ocazional la Şoldăneşti spun: hoţi, furt, escrocherie sau corupţie, mită. Alegătorii regretă că votul lor decide prea puţin în timpul scrutinului şi, mai ales, după alegeri.

– „Din partea mea nu aş alege niciun deputat, nu face nimic niciunul. Am muncit un cârd de ani şi primim trei ruble în cruce. Ei primesc mii, dar noi ce primim?”

Europa Liberă: Pe parcursul anilor tot dumneavoastră aţi mers la urnele de vot, aţi aruncat buletinul.

– „Am ales.”

– „Da. Şi noi am crezut în ei. Dar acum ne-au amăgit. Ne-au spus că ne vor „valoriza” pensia şi ne-au dat 11 lei deasupra, ca la câine. Nici aşa nu se face. Mai mult nu votez deloc. Eu nu mă duc la vot mai mult. Mai mult, Doamne!”

– „Aş zice ca Urschi: dacă i-am schimba în tot anul, poate ajunge rândul şi la noi...”

​Europa Liberă: Dar cine merită să ajungă acolo, în forul legislativ, ca dumneavoastră să aveţi încredere în acele persoane?

– „Nu face nimeni nimic.”

– „Am încredere în Dodon.”

– „Să te ferească Dumnezeu!”

– „Dar eu pe dânsul l-am vrut, de exemplu.”

– „Dodon? Unde duce el ţara?!”

– „Eu zic că ajung şi 50 de deputaţi, nu 101. Şed acolo şi dorm pe scaun.”

– „Şed şi dorm, şi mănâncă gume.”

– „Dar tu lucrezi ca măgarul.”

Europa Liberă: Dar tot dumneavoastră i-aţi ales pe cei pe care îi criticaţi.

– „I-am ales odată, au fost comuniştii. Dar acum toţi sunt comunişti. Acum unde e scaunul mai moale, acolo ei se duc. Nimănui nu va da scaunul moale sau să şadă ca mine, cum mă chinui cu răsadul, mă duc şi nu am loc la piaţă şi nu ştiu unde să şed.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră veţi mai fi chemaţi să alegeţi.

– „Nu ştim ce vom face.”

– „Pe nimeni nu aleg. Pentru că să aleg? Să mă amăgească?”

Europa Liberă: Se propun mai multe variante cum să alegeţi aceşti deputaţi: pe listă de partid, uninominal, vot mixt.

– „Să nu vorbim la microfon. Dar vreau să vă spun că moldovenii noştri sunt proşti şi nu ştiu a conduce. De când au luat moldovenii ţara în primire, au făcut-o săracă, păcătoasă, au făcut-o de nimic.”

Europa Liberă: E rău, e greu, dar după greu trebuie să vină binele.

– „Nu va veni. Fiindcă, dacă ar veni americanii, nemţii să ne conducă, atunci noi am duce-o bine. Dar moldovenii nu fac nimic.”

– „E greu. Nu e niciun loc de lucru. Mai ales la noi, la Şoldăneşti, unde este loc de lucru? Dar copiii trebuie să înveţe, trebuie să se îmbrace. Cu ce? Promit că ne vor da de lucru, dar tot aici şedem. Copiii şed aici şi mă aşteaptă să vând un kilogram de brânză sau un borcan de smântână şi să le duc o copeică acasă.”

Europa Liberă: Ca să scape lumea de aceste probleme, trimiteţi oameni cei mai buni dintre cei mai buni să facă legi.

– „Noi, când lucram înainte, dintre cei mai buni se alegeau cei mai buni.”

Europa Liberă: Şi acum nu îl alegeţi pe cel mai bun dintre cei mai buni?

​– „Ne dau listă: „Na, votează cu ochii închişi”. Nu ştiu pentru care să votez. Dacă ei singuri se pun pe listă, cum să-i votăm?”

Europa Liberă: Şi dacă i-aţi pune dumneavoastră pe listă, lucrurile s-ar schimba?

– „Nu numai eu îi voi pune.”

Europa Liberă: Toţi cetăţenii. S-ar schimba?

– „Eu mă gândesc că da.”

Europa Liberă: Se discută foarte mult în societatea moldavă cum ar trebui să-şi aleagă cetăţenii deputaţii în Parlamentul din 2018. Ştiţi care sunt variantele de modificare a sistemului electoral?

– „Pe sistemul de partide. O variantă propusă de Plahotniuc, adică uninominalul, ca fiecare raion să aibă deputatul său şi o variantă mixtă, jumătate de deputaţi pe listă de partid şi jumătate pe listă uninominală, adică, aleşi de popor.”

Europa Liberă: S-au adunat deja aproape un milion de semnături pentru ca să fie schimbat sistemul electoral. Înseamnă că lumea îşi doreşte o schimbare.

– „Lumea înţelege că, dacă va avea un deputat ales de ei, să îl vadă în faţă cine e el, atunci ei vor avea belşug de jur împrejur şi vor huzuri, fără să muncească. Aceasta este o capcană. Dar noi să ne uităm cum deputaţii din alte partide au fost cumpăraţi de Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Vă deranjează acest traseism?

– „Sigur că da. 15 deputaţi comunişti au fost cumpăraţi de democraţi cu câte 350.000 de dolari fiecare.”

Europa Liberă: Dar de unde ştiţi şi preţul cu care s-au vândut?

​– „S-a vorbit în presă, pe Facebook, lumea ştie şi cine a fost, şi câţi au fost ei. Şi eu, dacă aş fi m-aş gândi: „Nebun să fiu, cu 350.000 de dolari îmi cumpăr zece apartamente pentru copiii, nepoţii şi strănepoţii mei”. Eu au mers la şantajul acesta.”

Europa Liberă: Ideea revocării deputatului vă încântă, vă ademeneşte?

– „Aceasta, practic, e imposibil. Fiindcă, dacă un deputat este ales cu 50+1 şi să fie revocat cu 75% de alegători, aceasta e imposibil.”

Europa Liberă: Dar vreţi o schimbare. Cum se produce schimbarea aceasta?

– „Toată lumea vrea, dar nu ştie cum vrea. Eu văd în felul următor: să vină oameni noi, care sunt cinstiţi, care trăiesc aşa cum trăim noi la sat.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră de unde veţi şti că cei care vin sunt cinstiţi şi vin ca să vă îndreptăţească încrederea şi votul pe care îl veţi da?

– „Vom analiza, îi vom studia, îi vom găsi.”

Europa Liberă: Dar până acum nu tot aţi analizat?

– „Din greşelile care au fost comise multă lume şi-a dat seama şi se vor stărui să nu mai facă asemenea greşeli care au fost făcute.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă că aţi călcat pe aceeaşi greblă în 25 de ani, dându-vă votul?

– „Am ales, am ales şi, până la urmă, am cules, dar cu nimic nu ne-am ales. Am luptat şi am luptat şi acei pentru care am luptat s-au îmbogăţit, au furat miliarde. Te cruceşti cum o ţară atât de mică cu atât de mari bandiţi în Moldova noastră. Ce facem noi? Cum vom trăi noi?”

Europa Liberă: Până acum aţi deplâns situaţia. Propuneţi nişte soluţii dumneavoastră, care credeţi că ar fi salvatoare pentru situaţia în care s-a pomenit Moldova.

​– „De ales în Parlament alţi oameni, noi, niciunul dintre cei care au fost.”

Europa Liberă: Cum vreţi să vă alegeţi deputaţii?

– „Uninominal. Să alegi pe cine doreşti.”

Europa Liberă: De aici, de la Şoldăneşti, aveţi pentru cine să votaţi?

– „Nu ştiu.”

Europa Liberă: V-au dezamăgit cei pe care i-aţi ales pe listă de partid?

– „Desigur că suntem dezamăgiţi.”

Europa Liberă: Aţi pierdut încrederea pentru că lucrurile merg rău în Moldova?

– „Da.”

Europa Liberă: Ce înseamnă că lucrurile merg prost?

– „Fură toţi din Parlament. Nu vedeţi că îl prind când pe unul, când pe altul. Aşa că nu ştim ce poate fi.”

Europa Liberă: Dumneavoastră cum vreţi să vă alegeţi deputaţii în Parlamentul din 2018?

– „După cunoştinţa parlamentarilor, ca să fie pentru interesul oamenilor. Dar aşa nu e pentru interesul oamenilor.”

Europa Liberă: Cine poartă mai mare vină: alegătorii pentru faptul că îi aleg pe cei care nu merită sau cei care sunt aleşi?

– „Parlamentarii. Că ei numai promit şi rămânem numai cu promisiunile. Că se vor uita cu faţa la ţărani... Unde sunt cu faţa la ţărani? Nu văd pe nimeni.”

Europa Liberă: Dumneavoastră pentru ce promisiuni aţi votat?

– „Pentru o viaţă mai bună. Dar acum viaţa aceasta e mai bună? Cel mai bine e peste hotare.”

​Europa Liberă: De ce credeţi că e mai bine peste hotare?

– „De atâta că acolo banul se face mai uşor. Acolo faci 1.000 de euro, dar aici cât trebuie să lucrezi pentru 1.000 de euro? Dacă îi faci... Noi trebuie să ne hrănim copiii. De atât e greu în Moldova.”

Europa Liberă: Dar dacă aţi fi dumneavoastră în Parlament ca deputat, ce aţi face?

– „După cum ar fi echipa. Dacă ar fi pentru oameni, s-ar face.”

Europa Liberă: Cum vreţi să vă alegeţi deputatul?

– „Omul învăţat a ajuns acolo, dar de unul singur tot nu poate face nimic. Trebuie să fie echipă ca să facă un lucru.”

Europa Liberă: Dumneavoastră sunteţi mai tânăr, cum vreţi să vă alegeţi deputatul? Se încearcă să se modifice sistemul electoral, cum ar fi mai bine pentru cetăţeni?

– „Prin ieşire la vot. Prin vot liber, aşa cum s-a ales.”

Europa Liberă: Se discută foarte mult care metodă ar fi mai bună de a alege deputaţii în Parlament. Care vă insuflă mai multă încredere?

– „Nicio variantă.”

Europa Liberă: De ce?

– „Fiindcă legile nu se îndeplinesc în ţara noastră.”

Europa Liberă: Şi cum vă explicaţi că legea nu se mai respectă?

– „Mă va auzi cineva?”

Europa Liberă: Vă vor auzi.

– „Toţi nacialnicii care sunt la posturi mari sunt tâlhari şi de atâta ţara noastră e săracă. Toţi fură.”

Europa Liberă: Această revoltă a dumneavoastră trebuie să v-o adresaţi chiar dumneavoastră, pentru că i-aţi ales pe cei care guvernează, pe cei care conduc.

​– „Eu am ales lista, dar pe listă nu am ştiut cine va fi. La ce şade Diacov acolo atâţia ani? Ce face el? Îl hrănim noi. Demult trebuia să fie la pensie.”

Europa Liberă: Spuneţi că aţi ales lista până acum. Dar de acum încolo cum vreţi să alegeţi?

– „Nu vreau să aleg pe nimeni. Acum, dacă aş alege cum vor ei, tot fals va fi.”

Europa Liberă: Dar cum vor ei?

– „Uninominal. Aşa vrea Partidul Democrat şi aşa merge politica peste tot.”

Europa Liberă: Dar cei care au ieşit cu această iniţiativă zic că au venit în întâmpinarea doleanței alegătorilor, pentru că chiar dumneavoastră vreţi o schimbare.

– „Vor alege din raion un deputat tot pe care îl vor ei, îl vor propune.”

Europa Liberă: Aici, la Şoldăneşti?

– „Din toate raioanele.”

Europa Liberă: Dar aici, la Şoldăneşti, dacă vă propune persoana care să aplece urechile la problemele localităţii, aceasta vă insuflă încredere?

– „Tot de aici îl vor înainta şi tot de al lor va fi. E rea ţara noastră, e amăgire.”

Europa Liberă: Ce vot ar mulţumi populaţia?

– „Nici mixt nu mulţumeşte, nimic.”

Europa Liberă: Nici uninominal, nici mixt, nici pe listă de partid?

– „Tot ne vor amăgi. 25 de ani trăim ca stat independent, şi 25 de ani ne amăgesc.”

Europa Liberă: Şi de ce nu îi alegeţi pe cei care să nu vă mai amăgească?

– „Dar care e acela?”

​Europa Liberă: Dumneavoastră trebuie să îl alegeţi pe cel care să nu mai amăgească.

– „Până acum am ales lista, dar eu pe listă am ştiut cine e? I-au băgat pe listă pe care au vrut ei. Aşa? Tot pe ai lor.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră cum vreţi să vă alegeţi deputatul?

– „Eu nu aleg pe nimeni. Nu am încredere în tâlhari. Sunt toţi tâlhari.”

Europa Liberă: Nu e bine, când lumea zice că nu va merge să voteze. Pentru că oricum Parlament va fi, guvern va fi.

– „Of, va fi, dar vor fi tot amăgiţi şi gata.”

Europa Liberă: Dumneavoastră la Şoldăneşti foarte mulţi spuneţi că nu aveţi încredere în nimeni.

– „Nu.”

Europa Liberă: Vreţi să plece toţi, dar trebuie să fie aduşi altcineva în loc.

– „De peste hotare. Să vină un om de peste hotare, acela poate va face oleacă de dreptate. Dar aceştia nu fac nimic.”

Europa Liberă: Adică să nu fie moldovean?

– „Nu. Neamţ.”

Europa Liberă: De ce să fie din Germania?

​– „De atât că în aceia am încredere. Aceia trăiesc bine. Noi am fost socialişti, comunişti şi niciodată nu am ieşit din mocirlă.”

– „Eu vreau să fie ales acel deputat care să fie întotdeauna alături de cei care l-au ales.”

Europa Liberă: Dar se insistă pe ideea schimbării sistemului electoral. Cât de mult contează dacă se schimbă felul cum vor fi aleşi parlamentarii?

– „Votul uninominal este binevenit, dar şi aici să nu se facă acel cumetrism care există la noi în timpul alegerilor. Să fie aproape de doleanţele noastre.”

Europa Liberă: Ce înseamnă deputatul să trăiască cu grijile dumneavoastră?

– „Permanent să vină la întâlnire cu alegătorii, să-şi deschidă inima şi urechea la cerinţele noastre, ale alegătorilor.”

Europa Liberă: De ce aţi pierdut încrederea în deputaţi până azi?

– „Of, Doamne. Nu am văzut concret ceva să facă pentru cei de jos.”

Europa Liberă: Dar ei spun că adoptă legi, îmbunătăţesc cadrul legal, promovează reforme.

​– „Nu ştiu ce reforme promovează ei, dar nu ajunge până la noi bunăstarea materială.”

Europa Liberă: Aţi vrea persoană care să vă reprezinte pe dumneavoastră, să fie de aici, de la Şoldăneşti?

– „Poate nu neapărat, dar să cunoască situaţia şoldăneştenilor.”

Europa Liberă: Cum vreţi să vă alegeţi deputatul?

– „Vrem de la noi, de la Şoldăneşti, să fie, care să ne susţină pe noi, care să ajute dacă ceva va trebui.”

Europa Liberă: Şi varianta mai bună care este: uninominalul, mixtul, pe listă de partid?

– „Cred că uninominalul.”

Europa Liberă: Încercăm acum să aflăm cum vreţi dumneavoastră să vă alegeţi deputaţii. Se propun mai multe variante: vot mixt, vot uninominal, să rămână pe listă de partid. Cum vreţi să vă alegeţi parlamentarul?

– „Noi în ele puţin înţelegem. Cu timpul, încetişor, vom mai înţelege. Vom discuta, vom asculta ce se petrece şi apoi vom alege. Dar aşa nu putem să alegem, tare puţin înţelegem, cei de la ţară. Ei spun că va fi din partea noastră, dar el tot din partea lor va fi.”

Europa Liberă: Din partea cui?

– „Din partea partidului care acum se luptă ca să fie tot mai mult la putere, Partidul Democrat. Ei ne-au „gătit” binişor, ne-au adus la sapă de lemn şi acum din nou vor tot ei. Iată de ce fac aşa.”

Europa Liberă: Partidul Democrat a propus votul uninominal. A ieşit preşedintele Dodon şi a propus votul mixt.

– „Vă spun, tare puţin înţelegem. Ar trebui mai bine să ne uităm şi la preşedinte, nu numai la democraţi.”

Europa Liberă: Cum vreţi să alegeţi deputaţii?

​– „Să alegem pe cel care e om din oameni, dar nu tâlhari. E plină ţara cu tâlhari. Eu am lucrat în poliţie 18 ani, am ieşit la pensie şi am o pensie mizerabilă. Dar acesta care a şezut acasă şi nu a lucrat nicăieri s-a dus şi s-a grupat şi are 1.800-2.000 de lei, dar eu am o pensie mizerabilă. Ei fac drept aşa?”

Europa Liberă: Cum vreţi să vă alegeţi deputaţii?

– „Să aducem pe unul de unde ar fi, străin de prin mama dracului, numai să fie om din oameni…”

Europa Liberă: În toţi anii aceştia tot dumneavoastră i-aţi trimis acolo, în vârful puterii.

– „Noi i-am trimis în vârful puterii, dar am crezut că vor fi oameni din oameni, să ţină cu poporul, nu între dânşii, acolo.”

*

Aşadar, Parlamentul a adoptat în primă lectură trecerea la sistemul electoral mixt, un compromis negociat de Partidul Democrat cu opoziţia socialistă. Spicherul Andrian Candu a declarat că era un compromis necesar pentru binele ţării, chiar dacă Partidul Democrat şi-ar fi dorit sistemul uninominal. Tot el a precizat că votul final nu va avea loc înainte de avizul Comisiei de la Veneţia aşteptat în luna iunie.

Mai mulţi protestatari, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai unor partide s-au adunat în faţa Parlamentului pentru a protesta împotriva dezbaterii inopinate a schimbării sistemului electoral, la care s-au alăturat deputaţii comunişti şi cei liberal-democraţi. Printre protestatari şi liderul de opinie Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei pe lângă ONU, dar şi la Consiliul Europei, cel care critică înţelegerea dintre Vladimir Plahotniuc şi Igor Dodon. Iată ce crede el despre consecinţele modului cum cei 74 de deputaţi au votat schimbarea sistemului electoral.

Europa Liberă: Consecinţele modului cum s-a votat în Legislativ care sunt, care vor fi?

Alexei Tulbure: „Consecinţele vor fi nefaste pentru cei care au votat. Pentru că schimbarea sistemului electoral în ajunul alegerilor nu este admisibilă. Noi suntem ajunul alegerilor, suntem în a doua jumătate a mandatului.”

Europa Liberă: S-a vorbit că nu se schimbă regulile de joc în timpul jocului, dar s-au schimbat regulile.

​Alexei Tulbure: „Aşa-numita majoritate şi socialiştii au votat două proiecte.”

Europa Liberă: 74 de deputaţi au votat, domnule Tulbure, e un consens găsit în cadrul pereţilor Legislativului.

Alexei Tulbure: „Corect. Dar noi nu vorbim de consens în cadrul Parlamentului, pentru că acest consens era. Şi Parlamentul în sine nu este un Parlament veritabil. Legitimitatea lui este foarte redusă. Noi vorbim de un consens în societate. Şi consensul acesta nu e în favoarea schimbării sistemului. Arată şi sondajele, dar noi judecăm după poziţia principalelor forţe de opoziţie. În primul rând, vorbesc de Partidul PAS, despre Platforma DA, despre liderii societăţii civile care s-au expus foarte clar împotriva acestor schimbări. Opoziţia este slabă. A fost slăbită şi din propria prostie. Noi nu putem opri acum procesul nici prin proteste stradale. Aceste proteste e greu de mobilizat acum, pentru că, continuă această dezamăgire. Avem dezamăgire din 2015-2016. Dar masa critică a prostiei şi a fărădelegilor, şi a acţiunilor antieuropene şi antidemocratice întreprinse de actuala guvernare creşte. Şi noi vom ajunge la un moment când nu vom mai fi consideraţi democraţie. Eu acum îmi pun întrebarea dacă mai suntem noi democraţie şi mai trebuie să fim trataţi ca o democraţie, fiind în Europa?”

Europa Liberă: Dacă e să ţii cont de gesturile pe care le fac partenerii externi pe care îi are Republica Moldova, de acolo vine susţinere.

Alexei Tulbure: „Susţinerea a fost condiţionată.”

Europa Liberă: Condiţionată de agenda de reforme.

Alexei Tulbure: „Absolut. Condiţiile sunt foarte clare: justiţie, instituţii autonome, lupta împotriva corupţiei. Ori, ceea ce se întâmplă acum e cu totul altceva. Şi eu cred că noi putem să ajungem la situaţia când şi această finanţare foarte modestă va fi oprită. Ea a fost reluată recent, dar noi riscăm să se oprească.”

Europa Liberă: Domnule Tulbure, de ce să mai apară revoltă, dacă lumea, practic, era pregătită că se va ajunge la această înţelegere pe care au avut-o cei doi încă de mult timp înainte? Mă refer la domnul Plahotniuc şi la domnul Dodon.

​Alexei Tulbure: „În pofida faptului că pentru mulţi nu era un secret, să spunem, că se pregăteşte un complot comun al socialiştilor şi al democraţilor, presiunea asupra celor care doresc să schimbe sistemul creştea şi pe interiorul ţării. Noi am avut mese rotunde, conferinţe, la care s-au vorbit lucruri foarte bune. Din exterior vine presiunea cu speranţa că oamenii se vor trezi.”

Europa Liberă: Această amiciţie dintre cei doi politicieni, domnul Plahotniuc şi domnul Dodon, e doar pentru moment, va fi de lungă durată? Cu ce se va finaliza?

Alexei Tulbure: „Primul rezultat al acestei prietenii va fi scăderea ratingului socialiştilor.”

Europa Liberă: Cred că ei au făcut calculele lor şi ştiu.

Alexei Tulbure: „Eu nu cred că socialiştii au făcut calcule. Eu am impresia că mulţi din Partidul Socialiştilor, din cei care susţin Partidul Socialiştilor idee nu aveau că ei vor face jocul lui Plahotniuc. Eu cred că aceasta e o înţelegere între conducătorii acestor două partide, Dodon şi Plahotniuc.”

Europa Liberă: Domnul Dodon nu e conducător de partid, nu e lider de partid.

Alexei Tulbure: „E conducător. Şi doamna Greceanîi la mitingul de la 1 mai l-a prezentat ca liderul socialiştilor din Republica Moldova. De fapt, el este lider, formal e doamna Greceanîi. Dar nu cred că partidul era pregătit pentru aceasta. Partidul Socialiştilor s-a autoexclus din rândul opoziţiei. Primele semnale alarmante le-am avut imediat după alegeri, nou alesul preşedinte venea cu tot felul de iniţiative, niciuna nu ţinea de lupta cu oligarhia, dar aceasta era tema principală în campania electorală. Eu nu am recunoscut aceste alegeri, am spus că sunt anticonstituţionale şi preşedintele este cu o legitimitate foarte redusă.”

Europa Liberă: Dacă reîmprospătăm memoria, v-am văzut pe dumneavoastră alături de domnul Dodon cu ceva timp în urmă, înainte de a ajunge preşedinte, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din inima Chişinăului, unde scandaţi aceleaşi lozinci.

​Alexei Tulbure: „Dodon era împreună cu Platforma DA, împreună cu Partidul Nostru, împreună cu reprezentanţii societăţii civile, luptând, militând pentru schimbări. A fost o ipocrizie, a fost o minciună. Noi vedem acum că nici nu respectă acel acord pe care l-a semnat el cu propriul popor, de a nu intra în nicio cooperare cu Plahotniuc. Astăzi ei au votat două proiecte a căror forţă distrugătoare pentru democraţia din Republica Moldova este foarte mare. Nu e mare diferenţă între sistemul uninominal, majoritar sau cel mixt, ele nu corespund intereselor naţionale ale Republicii Moldova, vin în contradicţie cu aceste interese.”

Europa Liberă: Şi ce va fi după ce deputaţii în viitorul Legislativ vor fi aleşi pe acest sistem electoral schimbat?

Alexei Tulbure: „Va fi un haos. A fost o crimă comisă de această majoritate înjghebată prin frică pentru a-l menţine pe Plahotniuc şi partidul lui la putere. Pentru că prin sistemul proporţional Partidul Democrat nu are şanse să obţină un scor respectabil, care i-ar permite să participe la formarea guvernului. Guvernul viitor va fi format de socialişti şi democraţi, dacă noi vom merge pe sistemul mixt. Deci, noi vom avea un guvern format din socialişti şi democraţi şi cei care vor fi atraşi de alianţa aceasta nou-creată, care vor trece pe uninominal. Eu cred că viitorul mandat al Legislativului este încă o perioadă pierdută pentru Republica Moldova. Aceasta e problema.”

Europa Liberă: Ce reacţie ar avea acel milion de cetăţeni care au pus semnătura pentru votul uninominal?

Alexei Tulbure: „Nu există un milion de cetăţeni care au pus semnătura pentru acest vot. Există o manipulare a opiniei publice.”

Europa Liberă: Domnule Tulbure, am auzit multă lume care îşi punea o singură întrebare: de ce a trebuit să fie prostită opinia publică, dacă a existat înţelegerea?

Alexei Tulbure: „Pentru că socialiştii îşi dau bine seama că această alianţă cu Plahotniuc îi afectează. În situaţia păstrării sistemului proporţional, socialiştii luau majoritatea, dacă nu majoritatea constituţională şi formau şi guvernul, şi schimbau ce doreau.”

Europa Liberă: Pe reţelele de socializare am văzut reacţiile socialiştilor, ale simpatizanţilor acestora care spun că e victoria domnului Dodon.

​Alexei Tulbure: „Au indicaţie şi ştiu ce trebuie să scrie. Nu sunt sinceri, ei lucrează pentru bani. În condiţiile unui sistem mixt socialiştii nu vor avea majoritate, vor trebui să ducă negocieri cu Plahotniuc. Acesta a fost scopul. De ce s-a întâmplat acest lucru? De ce conducerea partidului acţionează împotriva intereselor partidului? Pentru că această conducere, cred că şi domnul Dodon, nu am date concrete, dar presupun, are pufuşor pe botişor, este şantajabilă. Şi el înţelege că acest kompromat pe care îl are Plahotniuc pe dânsul va fi scos în evidenţă. Însă să fi avut acest om bărbăţie, curaj, voinţă...”

Europa Liberă: Care om?

Alexei Tulbure: „Dodon. Chiar în situaţia în care există acest kompromat el ar fi putut să acţioneze în interesul ţării, în interesul comun. Şi atunci niciun kompromat nu îl putea opri pe el. Nu este un astfel de om.”

Europa Liberă: Cine dintre aceşti doi politicieni, ambii cu iniţiativă de a schimba sistemul electoral în Republica Moldova e perdant şi cine e învingător?

Alexei Tulbure: „Învingător e Plahotniuc şi e perdant Dodon. Dodon e perdant în felul său şi partidul lui, bineînţeles. Dar pierde cel mai mult ţara. Nu există proiectul lui Plahotniuc şi nu există proiectul lui Dodon. Există proiectul lor comun de a introduce sistemul mixt, care i-ar permite lui Plahotniuc şi Partidului Democrat să aibă o fracţiune solidă în viitorul Parlament.”

Europa Liberă: Se reîmpart sferele de influenţă? Unii vorbesc că primăria ar fi fost juruită cuiva.

Alexei Tulbure: „În sensul acesta, da. E clar că aceste percheziţii, reţineri, mai ales în situaţia unor oameni care eşti sigur că sunt nişte hoţi şi potlogari, nu pot să nu provoace anumite emoţii pozitive. Însă eu foarte bine îmi dau seama că nu sunt rezultatul descătuşării acestor instituţii, dar sunt rezultatul unor comenzi politice din partea lui Plahotniuc. Îi pune la punct pe liberali, care au avut obrazul să nu susţină ideea schimbării sistemului mixt. Acum îi face pe plac lui Dodon, fiindcă pentru Dodon distrugerea liberalilor este o chestie de orgoliu pentru că ei se confruntau cu probleme geopolitice, identitare ş.a.m.d. Acum Plahotniuc, care nu are absolut nicio convingere şi nu are politică ş.a.m.d. ...”

Europa Liberă: Deci, a dispărut geopolitica?

Alexei Tulbure: „Plahotniuc nu era despre geopolitică. El geopolitica o foloseşte, încearcă să îşi vândă pro-europenismul său în schimbul susţinerii din Occident.”

Europa Liberă: Dar acum socialiştii vor fi mai pro-europeni şi democraţii mai pro-Rusia?

​Alexei Tulbure: „Pentru Moldova poate şi e bine că ei s-au întorlocat şi se otrăvesc unii pe alţii. Pro-ruşii, socialiştii îi contaminează pe aceştia care se fac mari europeni şi aşa-numiţii pro-europeni nu mai au argumente să spună că ei luptă cu tancurile ruseşti, atunci când ei cu aceste tancuri ruseşti votează nişte legi care sunt anti-europene. Eu sper că aceasta e o greşeală foarte mare a ambilor. Şi sper că aceasta va duce la pieirea lor, şi a Partidului Democrat, şi a Partidului Socialiştilor. Poate nu în Legislativul următor, dar peste un Legislativ. Dar pentru mine este absolut evident faptul că socialiştii fac jocul lui Plahotniuc. Din păcate, trebuie să recunosc, eu îi vedeam ca parte a opoziţiei, pentru că interesele trebuie să coincidă atunci când ţara e în pericol. Ei s-au autoexclus de acolo şi acum eu nu ştiu cum vor mai putea spune că îşi păstrează principiile.”

Europa Liberă: Mai este o vorbă: tot răul cu binele lui.

Alexei Tulbure: „Da. Sper că aşa va fi, că avem şi bine în aceasta.”

*

Cei 25 de ani de independenţă au omorât orice încredere în clasa politică de la Chişinău, iar preferinţele faţă de partide s-au compromis în aşa mod, încât fac orice mobilizare politică extrem de complicată, crede istoricul Octavian Ţîcu, care mai spune că Vladimir Plahotniuc şi Igor Dodon au avut o înţelegere cu privire la votul mixt, pentru că aceşti doi politicieni ar avea şi o agendă comună.

Octavian Țîcu: „Sigur, a venit iniţiativa preşedintelui Dodon de a introduce votul mixt. Și atunci au apărut mai multe confirmări ale faptului că ar exista o sincronizare între socialişti şi Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Chiar se vorbea despre o înţelegere între domnul Dodon şi domnul Plahotniuc.

Octavian Țîcu: „Exact. Trebuie să înţelegem că aici nu este vorba despre aceste masive politice propriu-zise, pentru că la noi partidele politice după felul cum sunt conturate, ele exercită nişte funcţii secundare în administraţie sau în politică. Rezultatul final al acestor înţelegeri le ştiu doar liderii şi aceasta este marea problemă. Pentru că, până la urmă, este evident că între Dodon şi Plahotniuc există înţelegere. Şi acest joc este intuit din oamenii din anturaj, dar sistemul şi conturarea puterii ca atare și...”

Europa Liberă: …și împărţirea sferelor de influenţă se decide acum.

Octavian Țîcu: „Eu cred mai mult într-o dominaţie pe care la ora actuală încearcă să şi-o impună Plahotniuc. Determinarea cu care a acţionat după 2016, după ianuarie, după instaurarea guvernului Filip, toate aceste acţiuni succesive, pentru că noi avem o suită de lucruri care ne demonstrează că voinţa lui politică este implacabilă, felul în care s-a adoptat decizia de alegere a preşedintelui ţării prin votul cetăţenilor...”

Europa Liberă: …prin votul cetăţenilor şi cu sprijinul tacit al domnului Plahotniuc?

​: „Este evident. Dar până atunci mai sunt multe alte lucruri de spus, care s-au întâmplat până la acel moment, inclusiv „afacerea miliardului”, care într-o formă foarte voalată a fost trecută pe plan secund. Practic, dezarmarea opoziţiei, care a fost anihilată completamente, căreia i s-au luat din mână nişte atribuţii şi nişte slogane, nişte agende pe care s-a construit întreaga opoziţie şi care ar fi dat un cu totul alt rezultat. Plus campania în sine, despre care aţi menţionat, în care am văzut o susţinere deschisă atât a trusturilor media, cât şi a oamenilor din teren faţă de Dodon care, cu siguranţă, era şi în interesul foarte multor oameni din Partidul Democrat, de a conserva această stare de fapt.”

Europa Liberă: Această stare de spirit care s-a creat, aceste decizii care s-au luat de către deputaţi în Parlament au girul partenerilor din exterior? E una dintre întrebările care frământă multă populaţie.

Octavian Țîcu: „Răspunsul la întrebare vine din această consecutivitate a acţiunilor şi această imagine pe care şi-a construit-o Plahotniuc în ochii Occidentului. Pentru că, oficial, nici Occidentul, nici FMI, nici alte instituţii, cu atât mai mult Uniunea Europeană, nu ar fi dat un gir deschis de susţinere a acestei guvernări. Aici sunt mai multe nuanţe de complicitate şi aceasta complică foarte mult, în primul rând, integritatea mesajului pe care l-ar avea Uniunea Europeană. Dar faptul că acest om s-a impus în faţa Occidentului ca unic capabil de a gestiona cât de cât situaţia într-un mediu foarte complicat şi complex, pe fundalul faptului că atât Statele Unite, cât şi Uniunea Europeană au dificultăţi la articularea unor politici clare faţă de acest spaţiu, prin urmare, undeva s-a dat de înţeles, poate există şi chestiuni asupra cărora s-a dat gir în acceptarea acestui proiect de lege, pentru că au convins partenerii europeni că aceasta este soluţia prin care poate să conserve în continuare acest sistem pe care îl are la îndemână. Şi prin aceasta undeva poate să îl ţină în frâu pe Dodon, pentru că argumentele pe care PD, cu siguranţă, şi-a construit, nu cele formale, pe care le ştim toţi, cu bla-bla-bla referitoare la cetăţeanul care trebuie să îşi cunoască deputatul ş.a.m.d., dar raţionamentele, această încrâncenare a realismului politic, în care a demonstrat foarte clar că oricare alt sistem va aduce Partidul Socialiştilor în Parlamentul Republicii Moldova într-o formă covârşitoare. Aşa cum s-a întâmplat în 2001 cu Partidul Comuniştilor.”

Europa Liberă: Dar pe interior în Republica Moldova acest vot adoptat de către Parlament îi aduce statut de salvator al naţiunii domnului Plahotniuc?

​Octavian Țîcu: „Aduce un statut de cel care va ţine situaţia sub control, va stabiliza parametrii globali ai integrării europene şi ai vectorului european. Aceasta este cartea pe care a jucat-o şi o joacă Plahotniuc. Aici avem componente importante, pe care trebuie să le înţelegem în manipularea acestui vot. Unu, este dorinţa lui personală şi a anturajului de a rămâne la putere, de a-şi conserva puterea. Doi, este dorinţa acestora de a oferi Uniunii Europene o garanţie a faptului că Republica Moldova va rămâne ancorată în Acordul de Asociere.”

Europa Liberă: Să ne referim şi la poziţia opoziţiei. Ce a făcut? Ce face? Şi ce urmează să facă politicienii din opoziţie, adversarii acestui vot uninominal?

Octavian Țîcu: „Este o mare problemă legată de opoziţie. Pentru că opoziţia şi, în primul rând, Platforma Demnitate şi Adevăr a venit cu foarte multe chestiuni care la un moment dat au fost preluate de Partidul Democrat şi aplicate în practică în numele Partidului Democrat. Şi prin aceasta opoziţia a fost transformată într-un sac de box, pentru că chestii pe care opoziţia le-a susţinut, la un moment, dat au devenit armă în mâinile democraţilor. Şi întrebarea retorică este de ce atunci ar fi susţinut şi acum nu ar fi susţinut? Ce poate face opoziţia, care acum este într-o mare problemă de identitate? Dar, cu siguranţă, ceea ce se întâmplă acum poate constitui un pretext pentru coalizarea acestei opoziţii.”

Europa Liberă: Când e vorba despre coalizare, inclusiv cei de la guvernare, dar şi alte voci din societate, spun că este inexplicabil faptul că se solidarizează Maia Sandu alături de Renato Usatîi, alte forţe. Şi aici, iarăşi, este avantajul guvernării.

Octavian Țîcu: „Este un avantaj, la fel cum opoziţia a fost compromisă, mai ales Platforma DA a fost compromisă prin solidarizarea cu Igor Dodon şi Renato Usatîi. Aici este o problemă de legitimitate, pe care cetăţenii trebuie să o înţeleagă diferenţiat, să vedem ce este important pe agenda zilei: conturarea unui câmp prielnic pentru manifestarea acestei forme de protest faţă de instaurarea unei dictaturi evidente care este. Pentru că jocul lui Plahotniuc demonstrează că acest om este stăpân pe situaţie, are instrumentele şi curajul de a sfida chiar şi lucruri care până acum păreau într-un fel sacro-saint. Încredere demonstrată, de altfel, şi prin această campanie de aresturi pe care CNA le-a dezvoltat pe mai multe segmente, în mod special împotriva Partidului Liberal şi care arată că în interior ar exista un om care este capabil de a menţine situaţia sub control. Şi această încredere pe care Plahotniuc o etalează este cartea de joc care îi dă încredere şi în negocieri, şi în convorbiri, şi în convingerea partenerilor europeni.”

Europa Liberă: Acţiunile de protest îşi mai au rostul? Mai poate să creadă cetăţeanul că, ieşind în stradă, poate schimba situaţia?

​Octavian Țîcu: „Acum este, într-adevăr, un moment al adevărului, în care putem vedea dacă mai există o masă de protest în Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă, această abordare hoţească, am spune, de a pune pe agenda zilei pentru a fi votat proiectul, deci, toate arată că exact ca şi în România se încearcă adoptarea unor legi pe ascuns într-un context foarte tumultuos, în care liderii opoziţiei nu sunt în ţară, noi suntem vizitaţi de nişte înalţi oficiali, care creează impresia unui fapt că există o anumită simpatie a liderilor politici faţă de actuala guvernare ş.a.m.d. Dar exemplul Bucureştiului şi al României, unde anume protestul de stradă a putut opri adoptarea ordonanţelor de urgenţă ne arată că acesta rămâne unica soluţie, unica placă turnantă a rezistenţei împotriva încercărilor de a ne deturna de la ceea ce noi am construit până acum. Din 2009 s-au făcut eforturi, dincolo de această maşinărie de spălat bani şi corupţie, dar s-au făcut paşi concreţi ai Republicii Moldova pe făgaşul integrării europene, al transformărilor democratice, care chiar sub ochii noştri sunt basculate de către un Parlament care se află acum la cheremul unui singur om.”