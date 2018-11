Un sondaj realizat de instituția Avocatul Poporului arată că dintre toate drepturile fundamentale ale omului dreptul la sănătate este cel mai des afectat de fenomenul corupției în Republica Moldova. Autoritățile au promis de mai multe ori că vor reforma sistemul spitalicesc, asistența medicală primară, pentru ca cetățenii să beneficieze de cele mai calitative servicii medicale. Despre sănătate la moldoveni vorbim la acest sfârșit de săptămână.

La Soroca am discutat cu mai multă lume, care este nemulțumită de felul în care lucrurile decurg în sistemul public de sănătate, de calitatea serviciilor, a tratamentelor medicale, de faptul că trebuie să plătească medicamentele, aparatura și să ofere plăți informale.

– „Evreii spun că se caută de sănătate cu trei ani înainte de a se îmbolnăvi, dar moldovenii – cu trei zile înainte de moarte. Și așa suntem noi.”

Europa Liberă: Cum vă explicați această lipsă de cultură a sănătății?

– „Atitudinea medicilor, că oriunde te-ai duce trebuie să dai mită.”

Europa Liberă: Dar intri cu polița de asigurare în sănătate?

– „Eu intru contra plată. Și tot una, la urmă îți spune că iaca atâta și iaca atâta trebuie să dai. Îți spune fără să se rușineze.”

Europa Liberă: Cine-i vinovat – cel care ia sau cel care dă?

– „Se spune că noi suntem de vină. Sunt de acord că suntem de vină, că dacă cere și nu dai, nu te caută, nu vezi sănătate.”

Europa Liberă: Au grijă moldovenii de sănătatea lor?

– „Ehe-he-he... tare, tare mai au! Nu vedeți cum nu ne ajunge și ce să facem? Iaca acum mi-arăta un deget copt. Cine ne vede pe noi, cine ne aude pe noi? Vai de capul nostru...”

​Europa Liberă: Ce faceți ca să vă mențineți sănătatea, s-o protejați? Mâncați sănătos, dormiți sănătos?

– „Daaa... Noi alergăm după bani, iaca vindem ceva și cumpărăm altceva în loc și pensia nu ne-o mărește. Cu ce să trăim? Poate-om ieși din criza asta. Țara asta nu-i săracă, țara asta e bogată, dacă se fură cu sacii, înseamnă că țara asta-i bogată, este cu ce, numai că răbdare, dar dacă lumea se împrăștie și se duce... Și noi dacă nu ne mai împrăștiem că suntem fără putere, ședem aici și-o să răbdăm așa cum este.”

Europa Liberă: Au grijă moldovenii de sănătatea lor?

– „Tare grijă avem de sănătate, tare grijă! Și ne trebuie leacuri, dar mai ieftioare, că tare-s scumpe. Văd la reclamă că dacă ai dureri în gât, d-apoi îs peste sută, dragă, dar eu dacă am o mie de lei pensie, ce fac eu cu pensia ceea?”

Europa Liberă: Și cum vă mențineți sănătatea?

– „Cu Dumnezeu mi-o țin. Cât mă rog la Dumnezeu, atâta trăiesc. Și dacă lucrez mai mult, nu pot de picioare. Iaca amu mâinile parcă mi le smulge din umeri așa-ia...”

​Europa Liberă: Dar aveți poliță de asigurare, care vă acoperă o parte din serviciile medicale.

– „Am poliță de asigurare. Dar ce să fac? Nu prea mă duc la doctori. Știi de ce? Că-s cu ceaiuri, cu buruieni, pentru că la doctori o dată mi-a scris de o mie și șase sute. Apoi eu de unde să iau banii ceia?”

Europa Liberă: Rețete?

– „Da, rețete. De unde eu să iau, doamnă? Ian spune-mi mata mie. Iaca vând niște harbujei murați, iaca niște fasolele de la țară și trăiesc. Ce să fac? Eu îs o vădană singură. Am 78 de ani. Noaptea tare eu bolesc, dar ziua îs hodovaia (în mișcare).”

– „Noi n-avem putere la sănătate, n-avem putere la sănătate, n-avem putere.”

– „Noi ce avem pierdem. Sănătatea noi o pierdem, dar umblăm și o cumpărăm pe urmă, dar vremea-i trecută.”

– „Dar cu bani n-o mai cumpărăm.”

Europa Liberă: Dar cât de mult se gândește moldoveanul că mai întâi în goana asta mare după mulți, mulți bani ar trebui pe urmă să cheltuie o parte din acești bani pentru sănătate?

– „Nu se gândește la asta, nu se gândește. Mai pe scurt, noi n-o prea avem. Din pensia care este și te duci la farmacie să cumperi, așa-s leacurile de scumpe. Și eu am citit că undeva 40% din leacurile care se produc sunt contrafăcute. Înseamnă că eu nu cumpăr tablete. Dar ce cumpăr? Cretă!”

– „Cretă! Iaca, uitați-vă, „Fazepam”-ul, 51.20 (lei), înainte beam tablete și gata, uitam de durere, dar acum am băut una și iaca am terminat-o, azi am terminat-o pe a doua (cutie), dar creierii îmi ard. Cretă, îi dublită cretă într-însele, cretă în creier, în tot organismu-i cretă.”

Europa Liberă: Cum v-ați păstrat sănătatea?

– „Așa... Cu buruieni, cu buruieni! N-am nevoie nici de doctori. Mai mult buruieni mâncăm pentru sănătate. Iaca, unde-i cana de ceai? Iaca, cana de buruieni, iaca și amuși torn uncrop și aista-i leacul, dar doctorii bănesc norodul, bănesc, n-au nevoie de norod.”

Europa Liberă: Dar dacă nu vă duceți la ei, de unde știți că iau bani?

– „Pentru că da, au bani și vor bani.”

Europa Liberă: Dar aveți poliță de asigurare?

– „Am! Nu se uită la poliță, n-au nevoie de poliță, bani să le dai. Jefuială pentru noi. De unde noi să luăm mare sănătate? Pe ce noi s-o cumpărăm, dacă ei vor bani, dar noi nu-i avem? Am muncit și degeaba am muncit. Am muncit, am târâit ca măgarul, dar sănătatea nu-i de unde.”

Europa Liberă: Aveți o vârstă onorabilă acum.

– „Și ce folos?”

Europa Liberă: Câți ani aveți?

– „Mie la mănăstire mi-a spus să nu spun anii. Cu ce să trăiască țăranul ista, cu ce, dacă sănătatea n-ai de unde-o cumpăra? Cu ce, dacă costă scump?”

Europa Liberă: Dar ce-i sfătuiți pe tineri ca să-și păstreze sănătatea?

– „Să nu bea, să nu fumeze și să nu umble prin parcuri treanca-fleanca. Înainte ce, cândva părinții au umblat așa nopțile întregi? Dar amu toată noaptea se bea și se fumează...”

– „Suntem o națiune care cel mai puțin ne gândim la sănătatea noastră. Nu știu, sau așa am fost educați, sau așa ne-am trăit traiul, că cel mai puțin ne gândim la sănătatea noastră. Ne gândim să rodească pământul, ne gândim să dovedim cu munca și pe ultimul plan ne stă sănătatea. Și asta-i foarte, foarte rău.”

Europa Liberă: Dvs. în tinerețe ați neglijat sănătatea?

– „Da!”

Europa Liberă: Sau ați prețuit-o?

– „Nu! Am neglijat-o și îmi pare rău, de atâta le-aș spune la acești mai tineri să-și caute la timp de sănătate.”

Europa Liberă: Relația pacient-doctor cum o vedeți?

– „Doctorului până nu-i dai în mână ce trebuie, nu se mai uită la sănătatea ta, nici la tine. Nici nu te întreabă cum te cheamă și nici din ce colhoz ești, cum zice moldoveanul.”

​Europa Liberă: Păi mergi la doctor cu polița de asigurare?

– „Polița de asigurare el se uită numai ca să fie, dar în afară de polița de asigurare trebuie să ai buzunarul plin. Și nu cu bani de-ai noștri. Altfel nu-ți vezi sănătatea și nici grijă, nici nimic.”

Europa Liberă: Adică de ce nu cu bani moldovenești?

– „Pentru că banii moldovenești au ajuns, cum zice moldoveanul, ca o mână de răsărită. Ai o mână de bani, e ca o mână de răsărită, când te-ai uitat, până în seară nu-i nimic. Au ajuns la un preț de nimic. Ceva nu ne ajunge nouă. O clasă politică sănătoasă nu știu unde s-o căutăm, pentru că majoritatea îs corupți. Așa am avut, am trăit sub acel regim care ne-a corupt cu totul.”

Europa Liberă: Vorbiții de o însănătoșire a sistemului politic, da?

– „Așa... Da, da, în general, cu totul, cu totul, cu totul, pentru că la noi îi un haos strașnic.”

​Europa Liberă: Cine poate alina durerea societății moldave?

– „Un conducător bun, că peștele se strică de la cap.”

– „Мы не лечимся, не имеем за что и здесь сдохнем на базаре, вот наше здоровье. У меня такая поясница больная, а за что лечиться, нет денег на лечение. Идёшь с „полицей”, надо платить деньги всё ровно. Я вообще не хожу в поликлинику, у меня болит грыжа позвоночника, нет денег. Вот, на базаре на кусочек хлеба делаем” („Nu ne tratăm, că nu avem cu ce și o să pierim aici, la piață. Asta-i sănătatea noastră. Mergi la medic cu poliță, oricum trebuie să plătești. Chiar dacă sufăr de hernie la coloana vertebrală, nu merg la policlinică deloc, pentru că n-am bani. Iată, ne facem de-o bucată de pâine aici, la piață.”)

– „Moldoveanul așa-i învățat să lucreze, să nu șadă, să se hrănească, să aibă.”

Europa Liberă: Iată stați în frig aici, la piața din Soroca. Vă gândiți că vă consumați și sănătatea?

– „Da, iaca, ședem... Sănătatea toată aici o lepădăm. Dar de ce o lepădăm? Pentru că ne trebuie și din altă parte nu avem. Iaca la lucru gata, dacă ai 50 de ani, de-amu nu te primesc. Socot că acei de 50 de ani nu trebuie să mănânce, nu trebuie să plătească lumina, telefonul? Și iaca, de-amu ședem aici și stârcim să facem copeica noastră, să ne hrănim, că avem copii, avem nepoți. Nouă ne pare că nu ne trebuie, dar și la un nepot, și la un copil trebuie să întinzi mâna să-i dai ceva.”

Europa Liberă: Dar relația pacient-doctor e prietenoasă?

– „Dacă ai oleacă de bani și-i dai, se comportă frumos cu tine, dar dacă nu ai nimic, poți să mori lângă dânsul acolo.”

​Europa Liberă: Cu polița de asigurare în medicină nu-ți asiguri sănătatea?

– „Eu, de o pildă, nu o am polița, dar care o și are degeaba o are, că ori cu poliță, ori fără poliță, dacă nu-i dai...”

Europa Liberă: Sunteți mai tânăr. Vă îngrijiți de sănătatea Dvs.?

– „Nu!”

Europa Liberă: De ce o neglijați?

– „Că-i scumpă, nu-mi ajung bani.”

Europa Liberă: Guvernarea spune că investește bani în politicile pentru sănătatea populației. Se simte, se resimte acest lucru?

– „Nu, nu.”

– „Fac totul pentru dânșii, dar pentru țară, pentru norod nu fac nimic.”

– „Pentru persoanele care-s mai în vârstă, pentru pensionari ar trebui să pună un preț aparte pentru medicamente.”

– „Îi dau la un pensionar acolo 100 de lei și un kilogram de orez ori ce-i mai dau acolo și de-amu le pare că, Doamne ferește, ce au dat... Dar nu se dă așa. Iaca, mamele astea cu copii, multe ar mai face copii, dar cum să-i facă, se gândesc că totu-i scump, cu ce să-i hrănim, dacă noi n-avem, d-apoi copilul acela trebuie hrănit, trebuie îmbrăcat.”

– „La naștere dă zece pamperși și ce mai dă acolo... o prostirică (cearșaf)...”

– „Și cât o să trăiască? O săptămână, dar restul? Las’ să dea la lună, să socoată cât copilului celuia îi trebuie, o mie de lei sau cât acolo, dar nu atunci și gata. Și toți se duc, și la toți li-i rușine, grăiesc și așa rămâne, toți râd și gata.”

Europa Liberă: Vorbim despre sănătatea la moldoveni. Și-o prețuiesc, au grijă să fie sănătoși? Cum aveți grijă de sănătate?

– „Sănătatea... Eu singură am grijă de mine. În doctori eu nu cred. Vor numai bani, ca să te duci cu un pumn de bani la dânșii. Și eu nu cred într-înșii, și eu la dânșii nici nu mă duc.”

VIDEO: La piața din Soroca de vorba cu Ana Morari despre cât de prețioasă este sănătatea.

Europa Liberă: Și atunci, acasă cum aveți grijă de sănătate?

– „Acasă. Cu ceaiuri de ierburi, „народная медицина” (medicina tradițională) mai mult.”

Europa Liberă: Și vă ajută?

– „Îmi ajută! Cu ce te-ai îmbolnăvit, cu aceea trebuie să te lecuiești. Antibioticele nu ajută nimic, strici numai imunitatea organismului.”

Europa Liberă: Dar în baza poliței de asigurare ce poți să faci?

– „Nimic nu poți. Numai cinci zile acolo, care le stai în spital, dar totu-i plătit. N-ai bani, șezi acasă! Țara-i bolnavă de cap.”

Europa Liberă: Și cine o lecuiește?

– „Nimeni n-o lecuiește. Capul se-mpuțește, se împuțește tot, coada peștelui nu mai ajută, așa că...”

Europa Liberă: Păi vin alegeri și atunci dvs. însănătoșiți clasa politică.

– „Ei, clasa politică, ei îs bolnavi de cap. Cu 728 de lei pensie pot eu chiar să mănânc așa sănătos, că am lucrat atâția ani și nopți, și la cuptor, și să ies eu numai cu 728 de lei pensie? Asta lor să le dăm, așa să aibă ei și vor vedea cum e de trăit.”

Europa Liberă: Au grijă moldovenii de sănătatea lor? Cum vă îngrijiți Dvs. sănătatea?

– „Sănătatea? Frecventăm des medicina noastră.”

Europa Liberă: Și care-i relația pacient-doctor?

– „Foarte bună. Dacă ești sănătos, e normal.”

Europa Liberă: Dvs. cum v-ați păstrat sănătatea, că arătați bine?

– „(Râde) Nu m-am gândit la asta niciodată, la sănătate. Amu încep a mă gândi, dar în tinerețe nu m-am gândit la sănătate.”

Europa Liberă: Dar de ce ați ignorat-o?

– „Noi nu ne-am gândit, din păcate. Eram ocupați cu lucrul.”

Europa Liberă: Guvernanții se gândesc la sănătatea națiunii?

– „Guvernanții noștri? Mata despre ce vorbești? Noi suntem popor o singură zi în patru ani.”

Europa Liberă: Atunci când îs alegerile?

– „Da! După aceea nu suntem nimeni.”

Europa Liberă: Căutăm răspuns la întrebarea: cât de mult au grijă moldovenii de sănătatea lor? Care îi răspunsul?

– „Nu prea. Iaca, miere vând. Mierea e sănătate, dar tare puțină miere mănâncă moldovenii. Știu ei că mierea e sănătate, dar moldoveanul îi cam zgârcit.”

Europa Liberă: Ați avut grijă de sănătatea Dvs.?

– „Nu chiar tare, cum a dat Domnul, așa am trăit.”

Europa Liberă: Dar de ce ați neglijat-o?

– „Păi așa-i la moldoveni: sănătatea rămâne la urmă, pentru mai târziu. În primul rând e lucrul, dar sănătatea rămâne la urmă.”

Europa Liberă: Relația dintre pacient și doctor e una prietenoasă?

– „Aș spune că e normală, se străduiesc să te ajute, îți prescriu leacuri, fac tot ce trebuie.”

Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs.

– „Dna Ursu de la Radio Europa Liberă?”

– „Aaa, Europa Liberă? Noi vă ascultăm. Am avut un frate, era bolnav de cancer și l-am dus la Chișinău. Acolo-i Doamne ferește la Institutul ista Oncologic, la spitalul ista. Doamne ferește ce se face acolo! Apoi asta despre ce spune? Asta spune că lumea-i sănătoasă? Nu!”

Europa Liberă: Cât de prețioasă este sănătatea și cum au grijă moldovenii de ea?

– „Tare mulți sunt bolnavi care lucrează la sate. Și știți cum e? Azi mă leg cu ceva și nu mă duc la medic, poate-mi va trece. Și iaca așa lumea, cu un chin, cu un vai, cu un compres, cu una-alta, că lecuirea, medicina îi tare scumpă. Și dacă ai polița ceea și te duci acolo, îți cere și tot așa face ca să iasă pentru dânșii, dar pentru lume, pentru norod nu face nimic. De asta avem nevoie de o clasă politică sănătoasă, care să aibă și dragoste de lume. Cum zice să-l știe pe „Tatăl nostru”, să știe pe omul acela ce-l doare. Avem nevoie de politicieni care să aline durerea la tot norodul – și la mic, și la mare.”

Europa Liberă: Când ați mers la un sanatoriu ultima dată?

– „Niciodată, că nu mi-au permis banii.”

Europa Liberă: Dar ați cotizat, la sindicate ați dat bani?

– „Sigur că.”

Europa Liberă: Și de ce nu ați obținut un bilet de tratament?

– „Dar nimeni nu mi-a propus de nicăieri, dacă și erau, erau așa, pe la ochi frumoși se dau, pe la rude, pe la cunoscuți, dar la oamenii de rând care muncesc, cum au muncit așa și muncesc. Nu face cunoștință nimeni la oamenii simpli cu drepturile, că nu-s toți informați. Țăranul știe să muncească dintotdeauna.”

Europa Liberă: Dar în sănătate trebuie să faci investiții?

– „Sigur că ar trebui. Eu, una, fac investiții atunci când de-amu nu mă mai pot ridica. Atunci mă ia așa, cu brațul, și mă duce la medic.”

Europa Liberă: Când ați fost ultima dată la doctor?

– „Eu am fost două săptămâni în urmă. Și mulțumesc că am avut bani în buzunar, m-am lecuit. Dar polița? Au spus că poliția în buzunar nu se pune...”

Europa Liberă: Adunăm mai multe păreri aici, la Soroca, despre cum știu moldovenii să-și prețuiască sănătatea, să aibă grijă de sănătate sau din contra, să și-o neglijeze. Ce ziceți?

– „În marea majoritate lumea își neglijează sănătatea. Din sărăcie, din necunoștință, din cauză că sunt foarte ocupați.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut?

– „Mai bine ar fi ca medicii să meargă prin școli, să țină lecții despre bolile de inimă, despre bolile de rinichi, despre răceală. Lucrul de prevenție ar fi foarte binevenit. Cel mai bine ar fi ca lumea să știe să se păzească singură, dar e puțin informată.”

Europa Liberă: Guvernarea a trimis autobuze cu doctori prin localități, să meargă lumea să-și investigheze starea de sănătate.

– „Ei, se investighează, dar asta e pentru electorală, ca înainte de alegeri, dar ar trebui ca lumea să cunoască, nu să aștepte ultimii cinci ani...”

Europa Liberă: Lipsește cultura sănătății?

– „Da, exact, lipsește cultura sănătății. Cei de la guvernare au o responsabilitate mai mare, fiindcă ei au o influență asupra maselor. Toate bolile îs pe baza stresului. În primul rând, de la atitudinile omului pornesc stresurile, dar la noi în Moldova, în genere, moldovenii suferă din cauza hapsâniei materiale...”

Europa Liberă: La sănătatea spirituală se gândesc moldovenii?

– „Foarte puțin, cred eu că foarte puțin.”

Europa Liberă: Vorbim despre sănătatea la moldoveni. Au grijă de sănătatea lor?

– „Au grijă, numai nu au când căuta de ea. Îs ocupați.”

Europa Liberă: Dvs. mâncați sănătos ca să vă păstrați sănătatea?

– „Mâncăm sănătos... Mâncăm după pungă (râde). Dacă punga este, mâncăm mai bun, dacă nu, mâncăm ce dă Dumnezeu.”

Europa Liberă: Și mergeți des la doctor?

– „Mergem des. O dată în trei luni.”

Europa Liberă: Și atitudinea medicului față de pacient cum e?

– „După viața asta de azi, apoi îi cam urâtă, dar n-ai cui o spune. Durerea noastră o spunem, dar nimeni nu ne-o alină.”

Europa Liberă: Clasa politică trebuie să vă aline durerea.

– „Clasa politică, dar politicienii au uitat de sănătate. Ei caută numai de viața lor, dar de a noastră nimic. De ce se îmbolnăvește lumea? Că nu iese din încurcătură – n-au lemne, n-au cărbuni, n-au mâncare, n-au multe... Boala apare și boala se agravează. Primim pensia, o împărțim, dăm la stat pentru lumină și comoditățile celelalte, la farmacie ducem restul și s-a mântuit pensia, că pensia-i mică, de 1.200 de lei.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult?

– „Dorim sănătate la toată lumea și să luptăm pentru o Moldovă mai sănătoasă. La noi femeile se duc după bani în țări străine, bărbații rămân și ei se stresează că nu are un borș cine le face, n-are cine-i îngriji și ei beau alcool. Ce-au să facă? Și-i degradare mare!”

– „Mi se pare că la mulți sănătatea e în ultimul rând. De ce și-o neglijează? De atâta că nu le ajung bani, de atâta și o neglijează. Ca să ajungi la spital să te lecuiești de-o boală, dacă n-ai bani, nu se uită doctorii la tine. Iaca de ce. Și mulți îs disperați și nici nu mai vor să mai ajungă...”

– „Am fost internată la Oncologie, cu cancer mamar, sânul scos și chimioterapie; și mie mi-a spus medicul în față 5.000 mă costă medicul și o mie narcologul...”

Europa Liberă: Și ați dat banii?

– „Da, cinci mii i-am pus suma în mână cât mi-a spus medicul și la narcolog am dat o mie, și la surorile medicale și m-a costat în jurul la 10.000.”

Europa Liberă: Dar polița de asigurare?

– „La poliță nu se uită nimeni. Nu-i stat sănătos, că peștele, cum se zice, de la cap se strică. Dacă socotiți că noi avem oameni sănătoși la conducere, dacă să fi fost niște oameni sănătoși, care se gândesc la țară, cum se zice că mai sunt patrioți, țara asta avea să fie a doua Elveție.”

Europa Liberă: Cât îi de prețioasă sănătatea?

– „Ea n-are preț ca și credința de la Dumnezeu, îi de neprețuit...”

Europa Liberă: Dar ca să fii sănătos, trebuie să mănânci sănătos, trebuie să dormi sănătos, trebuie să gândești sănătos.

– „Ascultați, este un proverb: „Eu mănânc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să mănânc”.”

Europa Liberă: Cum e relația între pacient și doctor?

– „Îi tare bună dacă ai bani, dar dacă n-ai bani nici nu se uită nimeni.”

Europa Liberă: Aveți poliță de asigurare...

– „Ș-apoi? Oriunde te-ai duce, totuna până nu le dai, nu se mai uită nimeni. Iaca am fost cu ochii și de-amu mă dădea preamo (direct) din cabinet afară, fără de rușine și fără de soveste (obraz). De-amu fata a început: „D-apoi cum așa? Noi am venit de la Soroca până la Chișinău...” Până n-am dat bani, nu s-a mai uitat la mine.”

Europa Liberă: Și ați rezolvat problema?

– „Ei, știi cum? Ca la noi, la moldoveni. Oriunde m-am dus, nicăieri fără bani...”

Europa Liberă: Dar la un sanatoriu ați fost?

– „N-am fost. Niciodată n-am mai avut preț.”

Europa Liberă: Dar de ce nu ați cerut un bilet la sanatoriu?

– „Dar de la cine să cerem, la cine să ne adresăm?”

Europa Liberă: La sindicate.

– „Ei, nu-mi mai dau, nu se uită ei la noi.”

Europa Liberă: Dar ați vrut să ajungeți la un sanatoriu?

– „Chiar aș vrea, că rărunchii tare mă dor și am mare tensiune. Moldovenii noștri îs bolnavi, îs muncitori și tare-s bolnavi. Apa îi mai mult murdară și n-are apa iod. Și tare multă lume suferă cu glanda tiroidă.”

Europa Liberă: Dvs. adunați acum bani pentru ce?

– „Pentru operația unui copilaș al fratelui meu.”

Europa Liberă: Și câți bani îi trebuie?

– „În Israel trebuie să-i facă operație. Multișor trebuie, doamnă, 200 de mii de lei.”

Europa Liberă: Și aveți speranța că o să adunați această sumă?

– „Da!”

– „Ai noștri de aici din piață toți întind mâna, care și cât poate, dar îi dau.”

– „Punem, dar cât pot să-i dau? Că am dat și o sută, am dat și zece lei, am dat și cinci lei...”

Europa Liberă: Vorbim despre sănătate la moldoveni. Au grijă moldovenii de sănătatea lor?

– „Nu mai au grijă; moldovenii să facă bogăție și să se îmbrace, dar de sănătate nu le mai pasă.”

Europa Liberă: Dar de ce?

– „D-apoi așa-i nația, așa-i obiceiul la moldoveni. Când ajung la 60, de-amu gata, ei trebuie să se ducă, nu să mai trăiască.”

Europa Liberă: Dar relația dintre pacient și doctor e una prietenoasă?

– „Dacă dai bani, apoi îi prietenoasă, dacă nu dai bani, nu se uită. Ce să faci? Că el îți spune dacă n-ai taloane să aștepți peste o lună de zile, că-i oceredia (rândul) mare. Dacă vrei îndată, dă o sută de lei și se mai uită la tine, dar dacă nu dai suta...”

Europa Liberă: Și omul ce face – vinde capra, vaca și se duce la doctor?

– „D-apoi ia torba cu bani și se duce să se lecuiască, d-apoi ce are să facă? Ce o să moară uitându-se la bani? N-are, șede acasă și moare, că așa a venit vremea. Dar de aici spun că totu-i pe degeaba. Eu am 56 de ani și cumpăr poliță, că-s cu diabet zaharat, îs cu tensiune mare și trebuie să mă duc peste trei luni. (Plânge). Vrei nu vrei, trebuie să te duci și când te duci, trebuie să ai bani ca să le dai, dacă nu le dai, nu-ți scriu ce trebuie. Așa-i situația în Moldova. Îi greu, că am rămas numai bătrânii, tot tineretul se duce peste graniță și-i greu.”

– „Vrem ca politicienii să nu ne streseze atât de tare, că de aici îs toate bolile. Și să aibă grijă măcar cât de cât de tineret.”

* * *

Au fost părerile mai multor localnici de la Soroca despre cum au grijă de sănătatea lor. Unii dintre ei spun că recompensează suplimentar medicii în pofida faptului că sunt asigurați cu poliță medicală și beneficiază oficial de servicii gratuite. Am întrebat-o pe ministrul sănătății, Silvia Radu, ce soluții propune pentru actualul sistem de asigurare medicală obligatorie, astfel ca persoanele asigurate să poată conta pe servicii medicale de calitate fără să ofere medicilor plăți neoficiale.

Silvia Radu: „Noi nu vom putea scăpa de acest plic sau această contribuție adițională pe care ați menționat-o Dvs., care este necesar a fi introdusă în poliță...”

Europa Liberă: În copertele poliței...

Silvia Radu: „În copertele poliței, dacă nu vom interveni la capitolul salarii pentru medici. Atunci când noi vom asigura un nivel salarial medicilor, ca el atunci când intervine și când merge în sala de operație să nu se gândească cu ce va hrăni familia mâine, atunci vom putea interveni și cu următoarele etape de verificare a acestor situații. Prin aceste reforme se lucrează intensiv la capitolul salarii pentru medici. Primul pas deja a fost făcut prin Legea salariilor, când medicii vor ridica cu 20 la sută mai mult din data de 1 decembrie, dar la fel e tragic când medicul condiționează și spune cât trebuie să fie plătit pentru ca el să intervină. Eu complet dezaprob astfel de atitudini și consider că nu poți să fii medic și să condiționezi actul medical, fiindcă până la urmă ai dat și acel jurământ al lui Hipocrat. Dar dacă vrem să rezolvăm problema, eu cred că trebuie să asigurăm salariile medicilor și apoi să începem să cerem de la ei ca să fie un serviciu calitativ prestat pacienților, dar ceea ce ține de poliță, polița asigură cu medicamente și acoperă intervențiile necesare...”

Europa Liberă: Dar de ce bolnavii mai reclamă faptul că sunt puși să plătească analize medicale sau investigații la anumite aparate?

Silvia Radu: „Fiindcă medicii necalificați... Sunt două situații când pacienții nu știu că atunci când nu au poliță trebuie să plătească anumite servicii. În fiecare zi mă ciocnesc de astfel de situații când primesc reclamații de la pacienți și de

Sunt distorsiuni la capitolul salarii, v-am zis, sunt distorsiuni la cum sunt utilizați acești bani, dar acestea sunt deja temele la care trebuie de intervenit pentru a face regulă în sistem.

la populație chiar îmi scriu că, uite, avem situații. Și când intru în detalii de fapt se demonstrează faptul că acest pacient nu a avut poliță, de aceea i s-a solicitat plata pentru aceeași investigație sau intervenție chirurgicală, dar avem și situații în care omul este asigurat, dar medicul îi solicită plată pentru operație sau pentru medicamente. Eu vreau să vă zic că prin Compania Națională de Asigurare în Medicină toate aceste lucruri sunt asigurate sută la sută. Eu am verificat și am stat nenumărate ședințe cu CNAM-ul și am verificat toate capitolele ce țin de intervenții, plăți ș.a.m.d. Pacienții în spital sunt asigurați și cu medicamente, și plata pentru intervenții este asigurată de către stat și credeți-mă că plățile acoperă toate necesitățile. Sunt distorsiuni la capitolul salarii, v-am zis, sunt distorsiuni la cum sunt utilizați acești bani, dar acestea sunt deja temele la care trebuie de intervenit pentru a face regulă în sistem.”

Europa Liberă: Prețul pentru polița de asigurare rămâne același?

Silvia Radu: „Exact!”

Europa Liberă: Unii cred că e un an electoral și de asta s-a rămas la același preț, alții spun că le este frică că vor fi și mai puține prestări de servicii.

Silvia Radu: „Două ședințe cel puțin pe săptămână am cu CNAM-ul pentru a mă asigura că sistemul medical din Republica Moldova este asigurat cu bani și pot să vă zic că bani sunt și sunt bani suficienți pentru a asigura toate necesitățile pe care le avem în domeniu. Problema este cum sunt utilizați acești bani și cât de eficient sunt cheltuiți acești bani. Am discutat la început că sunt spitale pustii care sunt întreținute, am discutat despre faptul că nu se fac intervenții când sunt necesare și banii rămân ca economie la bugetul CNAM-ului, am discutat și multe alte lucruri care țin de o regulă internă, care ar permite eficientizarea cheltuielilor din interiorul sistemului medical, precum și utilizarea acelor rezerve pentru a îmbunătăți atât calitatea serviciului, cât și plata pentru aceste servicii.”

Europa Liberă: Moldovenii își neglijează sănătatea?

Silvia Radu: „Cred că da. După statisticile pe care le văd, chiar și această frumoasă campanie „Un doctor pentru tine” demonstrează faptul că mulți nici n-au ajuns la medic în ultimii zece ani și a fost medicul care a ajuns la ei în teritoriu. Și femeile, mai ales care nu și-au făcut screening, au 50-60 de ani și nu și-au făcut screening mamar niciodată în viață, iar cancerul mamar este pe primul loc, dacă vorbim despre problemele oncologice din Republica Moldova, dar chiar și în lume. Adică sunt lucruri care pun în evidență, statisticile vorbesc de la sine că nu prea avem grijă de sănătate. Înțeleg că avem un ritm alert, suntem stresați, avem multe probleme, dar trebuie să avem grijă de sănătate și măcar o dată în an să facem un control medical deplin, așa cum prevăd toate normele atât în Europa, cât și în toată lumea.”

Europa Liberă: Ați avut timp să vedeți și de ce lumea crede că în farmacii se mai vând medicamente foarte și foarte scumpe?

Silvia Radu: „În farmacii ne propunem să informăm pacienții care sunt drepturile lor și care medicamente sunt compensate. Și farmaciile au obligația de fapt să informeze pacientul sau omul când merge la farmacie el trebuie să fie informat despre ceea ce lui îi corespunde să aibă gratis și ceea ce poate fi procurat.”

Europa Liberă: Medicul de familie trebuie să-l informeze.

Silvia Radu: „Dar și farmaciile prin dispoziții interne de la minister sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor acea listă de medicamente compensate. Îmi propun să intervin la acest capitol ca să facem regulă, ca toți să cunoască care sunt acele medicamente la care au acces gratuit. Din analiza pe care am făcut-o la CNAM, pentru acest an au scăzut prețurile la medicamente semnificativ și chiar am avut economii la bugetul medicamentelor compensate din motivul scăderii prețurilor și acest lucru ne-a permis ca să intervenim pentru a îmbunătăți și calitatea medicamentelor pentru anumiți pacienți bolnavi, cât și a le presta anumite servicii adiționale.”

Europa Liberă: Oricum, rămân foarte mulți moldoveni care fie că trec Prutul, fie că trec Nistrul și merg în România sau în Ucraina, sau chiar la Tiraspol să-și procure aceleași medicamente la un preț mai mic.

Silvia Radu: „Da. Noi acum lucrăm la lista medicamentelor și pacienții mi-au vorbit de o listă de medicamente care nu sunt omologate. Vreau să intervin la acest capitol, să vedem cum majorăm această listă ca pacienții să nu meargă

Aceste proceduri sunt birocratizate. Din prima intervenție pe care am avut-o îmi doresc să simplificăm această procedură și să vedem cum putem ajuta pacienții.

peste hotare să-și cumpere medicamentul necesar sau aparatul necesar care le întreține sănătatea, dar să aibă această posibilitate în Republica Moldova. Aceste proceduri sunt birocratizate. Din prima intervenție pe care am avut-o îmi doresc să simplificăm această procedură și să vedem cum putem ajuta pacienții. Sunt medicamente deja mult mai moderne decât cele care sunt pe piața moldovenească. Spre exemplu, săptămâna aceasta avem Săptămâna diabetului zaharat în întreaga lume. Vom schimba insulina umană pentru pacienții bolnavi de diabet pe analogii de insulină care sunt utilizați în întreaga lume deja de zeci de ani și îmbunătățesc calitatea vieții acestor bolnavi și evită complicațiile care pot apărea. Ne-a permis economia pe care am făcut-o să intervenim la acest capitol și astfel se va acționa pe fiecare categorie de medicament și boli pe care le avem ca prioritate la noi în țară.”

Europa Liberă: Să vorbim și despre exodul personalului medical. Ce puteți face în acest timp de criză pentru a menține personalul în sistem sau chiar pentru a aduce oameni în domeniu?

Silvia Radu: „Iarăși ne întoarcem la capitolul salarii. Fără salarii nu va fi posibil de a reține medicii în sistem, condițiile mai bune de muncă și un apel desigur de responsabilitate față de medici, fiindcă statul a investit în aceste persoane, ei au învățat gratuit această profesie și ar fi cazul ca și medicii să aibă o atitudine de a întoarce societății acele investiții pe care le-am făcut de fapt noi toți, cei care contribuim la bugetul de stat, pentru ca ei să preia această profesie. Cu toții suntem responsabili de ceea ce se întâmplă la noi în țară și cu toții ar fi cazul ca să muncim, să vedem ce putem face pentru ca să facem mai prosperă republica în care trăim și să ne aducem fiecare contribuția în limita posibilităților profesionale pentru a face un pas înainte.”

Europa Liberă: Se simte această lipsă de specialiști?

Silvia Radu: „Sunt puține iregularități în sistem când sunt mai mulți medici la anumite specialități care nu sunt atât de necesare pentru sistem și este lipsă de medici în sectoare în care sunt necesari medici. Este o problemă complexă care ține și de educație în domeniul medicinei, adică cum se planifică specialitățile la facultate, există la fel și o problemă de reforme pe care le avem. Spre exemplu, dacă vorbim despre reforma medicilor de familie, cu această reformă s-a constatat că nu există o insuficiență majoră de medici de familie, așa cum s-a spus până acum, ci este o distribuire inechitabilă între acești medici și unii au 6.000-10.000 de pacienți, pe când alții au 300-400. Și această reformă presupune atribuirea unui număr egal de pacienți comparabil, conform legii, de la 1.200 la 2.200 de pacienți pentru un medic, cu media de 1.700, comparabilă cu standardele europene, când medicii vor ști clar ce vor trebui să facă și care va fi sectorul atribuit în gestiunea sa, iar pacientul va avea dreptul să-și aleagă medicul, dacă nu îl va agrea pe unul sau pe altul. Adică este o reformă care presupune îmbunătățirea calității și gestionarea corectă a resurselor care sunt în sistem.”

Europa Liberă: Dar este adevărat că e mare rândul specialiștilor din domeniul sănătății care vor să-și echivaleze diploma cu cea românească și să treacă Prutul?

Silvia Radu: „Dacă vorbim despre salariile de peste Prut, salariile tuturor medicilor au fost ridicate la un nivel foarte înalt și a fost un exod al medicilor din Republica Moldova. Desigur au plecat cei mai buni și mai suntem încă în această concurență salarială cu ei, dar scopul reformelor care se fac acum la nivel de stat este de a încerca să ridicăm nivelul salarial în Republica Moldova, astfel încât medicii să nu fie interesați să plece, fiindcă nu putem spune că nu avem bani, dar banii care sunt trebuie corect gestionați.”

Europa Liberă: E politizat sistemul? Este adevărat că managerii de spital sunt numiți politic, lucrurile nu stau chiar atât de bine cum ar trebui să stea și că în instituțiile medicale se vorbește mult despre această politizare?

Silvia Radu: „Este important ca oamenii profesioniști să ocupe acele locuri care corespund calificării pe care o au și, indiferent de carnetul de partid pe care îl au în buzunar, este important ca la serviciu, în orele de lucru, oamenii să-și exercite profesia, indiferent de orientările lor politice. În afara orelor de lucru, fiecare este liber să facă tot ce-și dorește, să-și exprime atitudinile politice, să voteze așa cum își dorește, dar ceea ce eu nu voi tolera este ca oamenii neprofesioniști să fie promovați sau să ocupe funcții care nu le corespund, fiindcă nici la Ministerul Sănătății nu ar fi de dorit să fie politizate funcțiile. Mai mult ca atât, reforma care s-a făcut a Guvernului, secretarii de stat și secretarii generali, de fapt, au fost numiți pentru a evita această politizare și a lăsa o memorie istorică atunci când vine un nou ministru. Și acest lucru este la fel pozitiv, fiindcă se păstrează informația și toată reforma care se pornește sau lucrul care este făcut la minister continuă, indiferent cine este ministru. Politizarea sau nepolitizarea, eu voi combate acest flagel. Pentru mine nu importă al cui ești, ci ceea ce faci și cum vei continua să exerciți funcția pe care ți-o atribuie statul.”