Ștefan Driga: „Eu cred că-i un pas înainte și trebuie salutat”

Chișinăul a anunțat că începând de la 1 august, fermierii din zona de securitate de la Nistru ar avea acces la propriile terenuri de dincolo șoseaua Tiraspol – Camenca, sechestrate în 2004 de administrația separatistă din regiunea transnistreană. Este termenul pe care s-a angajat să-l respecte Tiraspolul, după negocieri îndelungate, în urma cărora s-a restabilit așa-numitul mecanism din anul 2006. Tiraspolul a eliberat certificate de acces fermierilor care au prezentat acte de proprietate sau de arendă. Ştefan Driga din comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari, este unul dintre agricultorii care a intrat în posesia unui astfel de certificat. El gestionează peste 200 de hectare după şoseaua Râbniţa-Tiraspol.​

Ștefan Driga: „Am pus tractorul și am lucrat azi, chiar lucrez și acum, merg cu grapa. Au strâns acolo ei pe un câmp porumbul și avem timp liber și putem să lucrăm. Mai sunt câmpuri care încă-s ocupate, dar au fost ieri la mine băieții aceștia care au ținut pământurile noastre, compania ceea, și ei ieri au venit la noi și au zic că „o să strângem noi degrabă, o să fie, nu vă deranjați, totu-i bine.”

Europa Liberă: Dar asta înseamnă că 100% din fermieri au acces la terenurile lor?

Ștefan Driga: „Din câte știu, aproape toți care au avut contracte azi, iaca vă spun, eu chiar special am venit de dimineață, am lucrat, nimeni nimic, totu-i bine, lucrăm. Iată a fost primarul de la noi, că el tot are pământ acolo și cam pe pământurile noastre probleme nu-s. Sunt vreo 30 de hectare – știți care e problema, că ei îs plecați, n-au moștenire și iaca cu acelea încă e sub semnul întrebării cine o să le lucreze, dar ei au zis că ei n-au să le lucreze, n-au să le dea lor să le lucreze, dar cine o să le lucreze, nu știu. Dar până ce se mai adună câte unul, iaca la mine erau 196, acum s-au mai adăugat vreo trei, patru, cinci, căci oamenii nu-s pe loc, îs plecați și iaca asta-i problema.”

​Europa Liberă: Dar am înțeles că și reprezentanții administrației locale ar fi avut terenuri?

Ștefan Driga: „La noi, de exemplu, erau 60 de hectare în rezervă și văd că primarul le-a scos la vânzare și le-a vândut. Acel care le-a cumpărat trebuie ori să le lucreze, ori să le dea cuiva în arendă.”

Europa Liberă: Dar, practic, partea transnistreană și-a onorat înțelegerea pe care a semnat-o cu Chișinăul?

​Ștefan Driga: „Da, da, n-avem ce zice! Vă spun că eu, de pildă, am 196 de hectare. Am încheiat contract, mi-au dat certificatul acela și azi m-am dus, sunt acolo vreo 60 de hectare pe care ei încă au porumb și floarea-soarelui și au venit băieții din firma ceea care lucrează și au zis că „vă rugăm, o să eliberăm degrabă...”. Și practic n-avem probleme azi.”

Europa Liberă: Inițial se vorbea că o parte care revin fermierilor din dreapta Nistrului sunt date în arendă acolo pe teritoriul regiunii transnistrene și ar fi trebuit să le întoarcă arendașii pentru ca să fie cedate în favoarea agricultorilor moldoveni?

Ștefan Driga: „D-apoi ele au fost date în arendă, dar ei de la începutul anului acesta au reziliat contractele cu dânșii, dar ei, băieții ceia nu-s proști și ei au luat și au semănat totuși. Și iaca acum ei strâng; au porumb la siloz și ei l-au strâns la mine, au eliberat; mai au un câmp de porumb la siloz și au venit și au spus că „noi chiar suntem gata ceva să plătim, dar numai în timp de două săptămâni să ne dați voie să strângem”. I-am sunat și le-am spus: „Măi băieți, acum e câmpul meu”, dar ei au venit și au zic că „noi o să compensăm, ori o să arăm, o să vedem, numai dați-ne voie de-amu să strângem, fiindcă am semănat”. Și noi ce o să facem? Dar administrația din Dubăsari cu dânșii n-are niciun contract, de-amu ei au reziliat contractele. Și nouă dna ministru ne-a spus: „Mai departe, vă duceți și vă înțelegeți cu dânșii, ori las’ să vă plătească, ori ce, numai că să vă elibereze pământurile, ei n-au nicio legitimitate pe pământul acela”.

Europa Liberă: N-au nimic legitim că le aparține lor?

Ștefan Driga: „Da, da, da, că aparține nouă de-amu.”

Europa Liberă: Dar piedici deja nu ar mai trebui să întâlniți?

​Ștefan Driga: „Parcă așa... Eu chiar special am luat un tractor, am luat grapa și zic: „hai du-te și apucă-te de lucru”. Ș-apoi m-am dus pe urmă pe la vreo 10, lucrează, n-a venit nimeni. Am lucrat cum e scris, noi avem certificat...”

Europa Liberă: Dvs. sunteți sigur că, dacă prelucrați aceste 200 de hectare pe care le aveți în stăpânire, o să ajungeți și la strânsul recoltei?

Ștefan Driga: „Dna Valentina, avem certificat pe 20 de ani iscălit de toți, de toți. De-amu ce pot să zic? Eu știu... O să vedem, nu pot să zic nimic. Dacă s-au înțeles, înseamnă că trebuie să lucrăm, trebuie să ne dea voie. Eu cred că-i un pas înainte și trebuie salutat. Într-adevăr, s-au dus multe discuții, Biroul de Reintegrare de două-trei zile e numai aici. Dl Mazur numai aici sta, ne mai sfădeam... de lucru, dar s-a hotărât. Eu socot că trebuie să fie bine, băieții care ne-au ținut pământurile noastre ne-au sunat și au zis „scuzați-ne, știm că acesta-i pământul vostru, numai că vă rugăm să ne așteptați, ceva o să vă compensăm, numai dați-ne voie să strângem roada”.”

Europa Liberă: Și ați fost acord, ați acceptat?

Ștefan Driga: „Dar ce să fac?! Ce să mă duc să stric roada ceea? Eu îs om, eu procedez omenește. Ei au procedat nu ca lumea, dar eu nu pot face lucrurile acestea. Ce să facem? De-amu dacă așa-i, ce să fac? Să zic, gata, asta-i roada mea, tot nu-i drept. Ei au semănat, de-amu așa cum este... Ce să facem?”

Europa Liberă: Deci, politicul nu se mai poate amesteca în felul cum gestionați Dvs. treburile pe pământurile Dvs.?

Noi am pus întrebarea: „Dar ce facem, iaca-i 1 august? Acolo-i semănat porumb”.

​Ștefan Driga: „Da, dna Lesnic ne-a spus că-i ultima dată. Noi am pus întrebarea: „Dar ce facem, iaca-i 1 august? Acolo-i semănat porumb”. Și ea a zis că „ei trebuie să vină, să vă înțelegeți, ca să vă compenseze careva cheltuieli sau să vă are pământul, fiindcă ei până la 1 august nu l-au eliberat”. Și ei așa au și venit o parte; o parte încă trebuie să mai vină, dar...”

Europa Liberă: Dar asta-s câteva hectare din toată suprafața?

Ștefan Driga: „Da, asta-s vreo 70 de hectare pe care ei le au acolo. Ei au spus că în timp de două săptămâni strâng porumbul la siloz și pe urmă mai rămân 20 de hectare de răsărită. Dar noi de acum avem...”

Europa Liberă: Practic, jumătate din terenurile pe care le aveți?

Ștefan Driga: „Da, dar noi de-acu avem unde lucra; lucrăm ca să pregătim pământul. Avem vreo 70 de hectare care-s eliberate și putem să le lucrăm.”

Europa Liberă: Dle Driga, dar Dvs. acum tot treceți pe lângă posturile astea de control?

Ștefan Driga: „Nu, noi la deal acolo n-avem posturi de control, la noi câmpurile merg de la Cocieri la Molovata, merg încolo și acolo la noi nu-i, trecem numai traseul Râbnița-Tiraspol, dar acolo nu stau posturi.”

Europa Liberă: Era un post odată.

Ștefan Driga: „Ei, au fost odată, dar le-au scos. Ei pur și simplu atunci, în 2014, noi trimiteam oamenii pe deal, ei se duceau, miliția lor îi lua de pe deal și le spunea: „duceți-vă acasă că o să vă închidem, că nu se dă voie”, dar acum, gata. Dar acolo la noi posturile au fost – ședeau și ai noștri, și ai lor, dar pe urmă a hotărât Comisia Unificată de Control și le-a scos pe toate.”

Europa Liberă: Accesul este liber...

Ștefan Driga: „Da, accesu-i liber la noi, mergem...”

Europa Liberă: ...puteți să mergeți să redeveniți stăpânii adevărați ai pământului?

Ștefan Driga: „Așa reiese. Pe 20 de ani (râde), dar peste 20 de ani, să ajungem și vom vedea.”

Europa Liberă: O victorie mică, pentru un război mare?

Ștefan Driga: „Da, da, e bine că, într-adevăr, putem să lucrăm pământurile noastre atâția ani...”