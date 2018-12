Zilnic suntem bombardaţi cu promisiuni, planuri, proiecte, realizări şi bilanţuri. Ne bombardează politicienii şi conducătorii care aşteaptă cu nerăbdare alegerile din februarie.

Mă aşteptam, în acest context, să ni se spună ce foloase am obţinut noi, cetăţenii, de la amnistia fiscală. Eu unul nu am auzit vreun bilanţ provizoriu al acestei reforme pe care conducătorii au promovat-o cu toată fiinţa. E un soi de tăcere suspectă. Ştie cineva ce foloase ne-a adus amnistia fiscală? Cîţi bani am cîştigat? Ce perspective luminoase ne-a creat amnistia asta?

Credeam că ni se va explica pe îndelete cîţi cetăţeni au ieşit din economia subterană, cîţi au început să plătească impozite, cîţi bani a acumulat bugetul public. Ar fi fost foarte interesant să aflăm chiar cine sunt oamenii care au ieşit acum din conul de umbră, profitînd de mărinimia guvernanţilor. Şi mai interesant ar fi să aflăm de ce nu au putut aceşti indivizi să plătească toate impozitele pînă la adoptarea legii. Ce obstacole au avut?

Amnistia asta fiscală pentru cine a fost făcută? Pentru cetăţeni? Păi, spuneţi-ne, stimabililor, ce cîştigă cetăţenii din găselniţa voastră!