Şor îi ameninţă pe… jurnalişti!

Am văzut într-o zi o mare de protestatari lîngă biserica Ciuflea din Chişinău. Erau parcate acolo şi o sumedenie de autobuze ale căror parbrize conţineau inscripţia ZAKAZNOI - LA COMANDĂ. Adică mai toţi acei oameni fuseseră aduşi din raioane de cineva care le plătise călătoria. Nici nu e de mirare. Organizatorul protestelor cu pricina era controversatul om de afaceri Ilan Şor.

Sunt cîteva lucruri care pe mine m-au nedumerit. Nu că Ilan Şor nu ar avea dreptul să organizeze proteste. Are omul acest drept, fireşte. Numai că, de obicei, protestele sunt făcute împotriva guvernării, pe cînd fanii lui Şor protestau împotriva opoziţiei care se vrea pro-europeană. Iar Şor însuşi îi făcea cu ou şi cu oţet pe Andrei Năstase şi Maia Sandu. Chestia e niţel ciudată, chiar şi pentru faptul că omul de afaceri mai are probleme cu justiţia, ceea ce nu-l împiedică să rămînă primar de Orhei. Privind lucrurile din acest punct de vedere, Năstase, cîştigător în alegerile anulate, are chiar mai multe motive să fie primar de Chişinău decît Şor – primar de Orhei.

Îl ştiam pe Ilan Şor ca pe un om calm şi bun la suflet. Ei bine, la protestele sus-pomenite primarul din Orhei a adoptat un ton agresiv-răutăcios, ameninţîndu-i pe jurnalişti că vor fi pedepsiţi cînd el, Şor, va ajunge la putere. Tonul cu care omul de afaceri rostea aceste lucruri bizare conţinea o convingere de granit. Ilan Şor chiar e convins că va ajunge la putere. Şi dacă devine mîine un mare conducător, ce se va întîmpla cu jurnaliştii ameninţaţi?

Asemenea ameninţări sunt inacceptabile, dizgraţioase şi bizare. Ilan Şor, un om suspectat de afaceri necurate, nu are nici un drept moral să se răstească la jurnalişti. Dacă există într-adevăr vreun jurnalist care a greşit în faţa lui Şor, primarul de Orhei trebuia să spună exact cine e acest jurnalist şi cu ce anume a greşit. Aşa însă iese că e ameninţată toată breasla.

În general, ameninţările lui Şor ar trebui să ne dea de gîndit tuturor. Ele sunt făcute de un om care, în ciuda aparentelor probleme cu justiţia, se simte puternic şi care are toate şansele să învingă în alegeri. Marea de oameni adusă cu autobuze e o dovadă elocventă.