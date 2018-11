Înscăunarea lui Octavian Armaşu guvernator BNM

Spre deosebire de predecesorul său ales în funcția de guvernator al Băncii Naționale după două concursuri publice, fostul ministru al finanțelor Octavian Armașu a trecut de votul majorității deputaților în doar câteva ore. Potrivit legii, președintele Parlamentului propune plenului candidatura guvernatorului BNM.

În urmă cu trei ani, însă, Andrian Candu insistase, în premieră, pe organizarea unui concurs public, care a durat la acea vreme peste o jumătate de an. Jurnalistul Ion Preașca de la Mold-street.com spune că în prezent guvernanții nu au avut nici timp și nici dorință pentru a urma același traseu. Au ales calea cea mai scurtă:

„Suntem în plină campanie electorală, Parlamentul își termină mandatul și lungirea cu concursul ar fi presupus ca dnul Cioclea să asigure un interimat. De aceea s-a mers pe varianta scurtă. În plus, domnul Armașul cumva a spus în cadrul unei întâlniri că așa-numita reformă fiscală nu este dusă până la capăt. Iată că acum o să vedem cum dumnealui, fiind în funcția de șef al BNM, o să „permită” declararea banilor în cazul anumitor persoane. Să vedem cum va proceda el în acel caz.”

Într-un interviu pentru postul nostru de radio, directoarea BERD Moldova, Angela Sax, își exprima speranța că noul guvernator va fi la fel de curajos ca predecesorul său. „A fost început un proces de reformă și vrem asigurări că acesta va continua”, a declarat Angela Sax. Între altele, reprezentanta BERD Moldova s-a referit și la apropiatele alegeri parlamentare, așteptând ca acestea „să se desfășoare de o manieră corectă și să corespundă standardelor internaționale”.

De altfel, analistul politic Ion Tăbârță observă că actualul Parlament va fi ultimul ales în baza sistemului proporțional, următorii deputați vor ajunge în fotolii urmare a votului mixt.

„Prin ce a mai rămas el în istorie? Este un Parlament care a ridicat imunitatea unui deputat, unui fost prim-ministru (Vlad Filat n.r.). În plus, au fost votate mai multe legi controversate, unele chiar pe sub mână. Anume în acest mandat parlamentar practic s-a intrat într-o stagnare oficială a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. De la noul Parlament ce să ne așteptăm? Avem această inovație care este scrutinul mixt, mă refer la inovația de circumscripții uninominale. Vom vedea dacă această nouă componentă a sistemului nostru electoral va aduce o plus valoare sau, dimpotrivă, va continua anumite tendințe, nu cele mai pozitive, ale actualului legislativ, inclusiv mă refer aici la instabilitate, traseism etc.”

La o recentă dezbatere politică organizată de agenția de știri IPN, s-a remarcat faptul că actualul parlament este cel mai traseist din istoria parlamentarismului Republicii Moldova. Mai mult de 30% din parlamentari şi-au schimbat orientarea politică din cea euro-asiatică în cea pro-europeană. Două-treimi din fracţiunea comuniştilor a trecut la democraţi, iar patru-cincimi din fracţiunea PLDM a ajuns să susţină PD.