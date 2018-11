Înmormîntare cu Easy Credit

Dacă e să le dai crezare marilor conducători, viaţa moldovenilor devine tot mai frumoasă, tot mai plină de potenţialităţi. Nu prea le place conducătorilor să vorbească despre sărăcie şi despre absenţa perspectivelor. Sărăcia nu le convine şi, ori de cîte ori se ciocnesc de ea, preferă s-o evite.

Am fost zilele astea la o înmormîntare în Chişinău. Unei doamne pe care o cunosc îi murise mama şi, cum nu prea avea bani în casă, iar rudele erau şi ele sărace, doamna cu pricina s-a dus să împrumute bani la Easy Credit. Alte soluţii rapide nu avea. Şi a împrumutat 25 de mii de lei, urmînd să plătească în decurs de un an, cu procente, vreo 31 de mii de lei. Însă nici cei 25 de mii de lei împrumutaţi nu au fost de ajuns, căci cheltuielile de înmormîntare s-au ridicat la 28 de mii de lei. Pe scurt, complicată situaţie, dat fiind că are un salariu de numai 4-5 mii de lei. E o poveste diferită de alea încîntătoare despre care perorează cu însufleţire conducătorii.

E bine că există Easy Credit, mi-a spus ulterior doamna. „Ce făceam fără el?” Într-adevăr, e bine că există. Fireşte, şi procentele companiei sunt bune, dar uneori ea e unicul colac de salvare. Guvernanţii optimişti ştiu oare asta?