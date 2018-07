În statul Virginia începe procesul lui Paul Manafort, fost șef de campanie electorală a lui Donald Trump

Fostul sef al personalului campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort este judecat intr-un tribunal din statul Virginia. Ce se stie despre alcuzațiile ce îi sînt aduse? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Paul Manafort este judecat sub acuzatia de delicte financiare, fara aparenta legatura directa cu ancheta care vizeaza amestecul Rusiei in alegerile americane. Dar procurori care investigheaza acest caz sustin ca Paul Manafort a cîștigat peste 60 de milioane de dolari, fiind consultant pentru un partid politic din Ucraina, sprijinit de Rusia.

Cazul impotriva lui Manafort a fost initiat de biroul anchetatorului independent, Robert Mueller. In procesul respectiv, Paul Manafort incearca sa impiedice juriul din Alexandria, Virginia sa auda detalii despre colaborarea sa cu Partidul Regiunilor, al fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, caraterizindu-le ca fiind „irelevante”. Avocatii fostului consilier al lui Trump sustin ca detaliile respective nu sint necesare pentru a stabili cîți bani a facut Manafort fara sa plateasca cit ar fi trebuit, in impozite. Sau pentru a se determina ca ar fi stiut ca era platit din conturi bancare straine, nedeclarate. Sau pentru a stabili ca in 2014, el ar fi initiat frauda bancara pentru a compensa venituri pierdute in Ucraina.

„Statul anticipeaza ca va dovedi ca Manafort a cistigat peste 60 de milioane de dolari din activitatea sa in Ucraina, in perioada vizata si nu a raportat o parte semnificativa a acestei sume, in documentele sale legate de taxe” – se arata in argumentul procurorilor, care sustin ca pentru a-si dovedi acuzațiile, juriul trebuie sa inteleaga activitatile lui Paul Manafort in Ucraina.

Acestea au fost nu doar campanii electorale ci si consultanta si lobby pentru Ianukovici. Procurorii vor prezenta legaturile lui Manafort cu oligarhi care sprijineau Partidul Regiunilor. Doi consultanti democrati, Tad Devine si Daniel Rabin, care au lucrat cu Manafort in Ucraina vor depune marturie impotriva lui. Dupa inlaturarea lui Ianukovici, Paul Manafort a lucrat pentru Blocul de Opozitie si si-a vazut veniturile diminuate, ceea ce ar fi dus la fraude bancare de care e acuzat. Astazi va fi ales juriul procesului. Paul Manafort mai are un alt proces pe rol la Washington, care incepe in septembrie.