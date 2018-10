„În orice conflict cei care suferă cel mai mult sunt civilii”

La microfon Lina Grâu și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri transnistrene. Din sumar:

Peste 600 de oameni de afaceri, oficiali și experți din 15 țări au participat la forumul investițional care a avut loc săptămâna trecută la Tiraspol. Administrația regiunii a prezentat potențialilor investitori oportunitățile de a investii în domeniul industrial și agricol, dar și în domeniul digital, inclusiv în minarea de cripto-valute. La forum s-a menționat că după ce regiunea transnistreană a legalizat la sfârșitul anului trecut obținerea de monede virtuale, în stânga Nistrului au fost deschise șapte așa-numite ferme de maining. Una din ideile de afaceri a fost ca măslinele din Grecia să fie aduse în Transnistria, unde să fie produs uleiul de măsline, care să fie ulterior exportat în Rusia. În prezent, Rusia a interzis importul de ulei din Grecia. Presa de la Tiraspol relatează că pe marginea forumului au fost semnate două noi proiecte investiționale, unul din investitori fiind din Ucraina, care s-a angajat să investească peste opt milioane de euro în cultivarea și uscarea fructelor și pomușoarelor. La forum a vorbit și șeful unei companii românești care a deschis recent la Bender o companie de producție de schele și construcții ușoare din metal. Iulian Gangan a povestit că inițial a vrut să investească la Giurgiulești sau Strășeni, însă în regiunea transnistreană a fost adoptată o legislație investițională extrem de atractivă și compania românească a decis să-și plaseze acolo investiția de peste un milion de euro.

Unul din cei doi suspecți în cazul otrăvirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal în Anglia a călătorit în regiunea transnistreană în anii 2010 – 2013, petrecând acolo perioade scurte de timp, relatează Bellingcat.​

Portalul de investigații spune l-a identificat pe suspect drept Aleksandr Ievghenievici Mişkin, medic din cadrul serviciului de informații al armatei ruse (fostul GRU). Bellingcat relatează că dispune de date parțiale despre deplasările lui Mișkin, care mai arată că acesta a intrat în Transnistria prin Ucraina.

Aproape 12 mii de persoane au fost evacuate marți dimineață, după o explozie la un depozit de muniții din Ucraina, situat în apropierea orașului Icinia, la circa 176 de kilometri est de Kiev. Aeroportul din regiune a fost închis, au fost suspendate trenurile și închise șoselele. Potrivit autorităților, explozia a fost provocată de un incendiu izbucnit în cursul nopții în depozitul cu 70 de mii de tone de muniții care se întinde pe aproape 700 de hectare. Serviciul de securitate SBU a spus că investighează versiunea unei acțiuni de sabotaj.

Emisarul american pentru Ucraina, Kurt Volker, spune că alegerile plănuite de separatiștii din estul țării sunt ilegale și cere Moscovei să nu le sprijine. Într-un interviu pentru postul Current Time, Volker a spus că nu pot exista alegeri legitime între formațiuni politice inventate, într-un teritoriu ocupat de forțe străine și că scrutinul va complica și mai mult îndeplinirea acordurilor de pace de la Minsk. Separatiștii din regiunea Luhansk spun că intenționează să organizeze alegeri pentru un nou lider după asasinarea celor precedent, Aleksandr Zakharchenko, pe 31 august. Peste 10 300 de oameni au fost uciși în războiul din estul Ucrainei între separatiștii pro-ruși și forțele guvernamentale izbucnit în aprilie 2014.

Joi, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina. În aceste condiții, Biserica Ortodoxă subordonată Patriarhiei Moscovei riscă să piardă peste 12 mii de parohii, pe care le are acum în Ucraina, unde este cea mai mare Biserică. Biserica subordonată Patriarhiei Kievului, autoproclamată după independenţa ţării în 1991, a câștigat însă mulți credincioși după anexarea în 2014 a peninsulei Crimeea de către Rusia și izbucnirea conflictului separatist din estul Ucrainei.

Europa Liberă: Executivul de la Tiraspol elaborează un document care va stabili care dintre categoriile sociale vor avea prioritate la participarea în programul „Locuință accesibilă”, lansat de curând de administrația regiunii. În acest moment există aproape o mie de cereri din partea unor persoane și familii care ar dori să investească în cadrul acestui program în construcția unei locuințe proprii, având în vedere promisiunea că prețul pentru un metru pătrat construit va fi accesibil și atractiv. Cifra solicitanților este mult mai mare decât oferta, motiv pentru care administrația s-a văzut nevoită să facă o listă de persoane care vor avea prioritate în acest program.

„Prima prioritate sunt angajații din sfera bugetară – medicii, profesorii, militarii – adică categoria de cetățeni care are venituri relativ mici și se confruntă cu dificultăți la procurarea locuințelor”, a declarat șeful executivului de la Tiraspol, Alexandr Martînov, citat de agenția de știri Novostipmr. Printre cei care vor ajunge în capul listei vor fi și tinerii specialiști, cu sau fără copii, care nu au o locuință proprie.

Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat trecătorii cum ar trebui selectați, în opinia lor, cei care vor avea prioritate la procurarea locuințelor prin programul de facilități.

- Sunt mamă cu mulți copii și consider că familiile cu mulți copii trebuie să aibă prioritate. Pentru că copiii suferă în permanență, nu au de multe ori o casă, iar pentru a închiria un apartament e nevoie de un loc bun de muncă, iar aici nu prea există locuri bune de muncă.

- Indiscutabil – familiile tinere. Cine are venituri mai bune, să-și cumpere singur. Trebuie să aibă facilități tinerii care sunt căsătoriți de 3-4 ani, care au copii.

- Bugetarii, profesorii, medicii – vârsta nu contează, pentru că toată lumea are nevoie de o casă. Familiile cu culți copii și persoanele cu necesități speciale, de asemenea.

- Pensionarii trebuie să aibă prioritate, ei au nevoie de asta, iar tinerii oricum pleacă în marea lor majoritate de aici.

- În primul rând familiile tinere cu copii. Pentru că în zilele noastre este foarte greu ca dintr-un salariu să închiriezi un apartament și să întreții și un copil. Din punctul meu de vedere, salariul mediu la noi e mizer și e foarte greu. Eu am vrut să mă angajez secretară în judecătoria orășenească de la noi. Salariul secretarei este de 2 mii 200 ruble transnistrene. Eu învăț la fără frecvență, plătesc studiile, plus transportul, alte cheltuieli – este practic imposibil să te descurci cu acești bani. Chiar dacă îmi doresc o creștere în carieră, dar în condițiile acestea este imposibil.

- Tinerii trebuie să aibă prioritate. Familiile tinere trebuie să primească apartamente. Pentru ei e foarte greu să închirieze un apartament cu salariile noastre. Pentru ca să nu plece de aici, ei au nevoie de o casă. Tineri cu vârsta între 25 și 35 de ani, familiile tinere, indiferent ce lucrează – profesori sau constructori, ei oricum au nevoie de o locuință.

- Cred că în primul rând familiile tinere care au copii. Mai ales cei care au mai mulți copii – pentru ei e cel mai greu. În zilele noastre cu un copil e greu, dar cu doi-trei e și mai greu. Mai sunt și familii unde sunt copii-invalizi, sau unde ambii părinți sunt invalizi. Ei nu pot lucra, cu atât mai mult nu pot câștiga bani pentru o locuință proprie.

- Familiile cu mulți copii, acestea au nevoie cel mai mult de o locuință, a doua categorie ar fi invalizii, iar apoi și pensionarii.

Europa Liberă: În stânga Nistrului este elaborată o hartă a accesibilității pentru persoanele cu necesități speciale locomotorii. Harta electronică a accesibilității este un ghid virtual al orașului scopul căruia este de a ușura deplasarea pentru oamenii care sunt mai puțin mobili – persoanele cu deficiențe locomotorii, părinții cu cărucioarele, oamenii în vârstă.

Harta a fost elaborată de membrii Fondului ”Lumea oportunităților egale” încă în 2014, dar a fost mediatizată pe larg abia în acest an, declarat de administrația transnistreană drept an al oportunităților egale. Rolul acestei hărți electronice este de asemenea de a face presiuni asupra decidenților pentru ca toate instituțiile importante să fie accesibile și să fie echipate cu rampe de acces.

Inițial, harta a fost elaborată pentru orașul Bender, unde locuiesc inițiatorii proiectului – Dmitri Kuzuk și Natalia Bordan. „Harta accesibilității va arăta care dintre clădirile din oraș sunt accesibile și care nu. De exemplu, acolo se poate vedea dacă aceste clădiri au rampe de acces, lifturi, și uși suficient de late. Și astfel, ieșind din casă, oamenii cu invaliditate sau cei cu mobilitatea redusă vor ști din start dacă vor putea sau nu intra singuri în anumite clădiri, sau dacă trebuie să-și ia un însoțitor”, povestește directorul adjunct al fondului „Lumea oportunităților egale”, Natalia Bordan.

Autorii hărții spun că s-au inspirat în această idee din experiența statelor europene. „În ultimii ani numărul clădirilor din oraș care sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii a crescut de câteva ori”, spune directorul Fondului, Dmitri Kuzuk.

Inițial, pe hartă erau trecute 115 obiecte din Bender, iar acum numărul acestora a crescut la 200, fiind incluse și locații din raionale Râbnița, Dubăsari și Slobozia. „În acest an, harta este completată activ, apar noi și noi clădiri și locații accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Este vorba despre magazine, instituții sau locuri de agrement”, spune Dmitri Kuzuk. Acesta face apel și la toți cei care nu sunt indiferenți să semnaleze locațiile accesibile sau din contra, cele cu probleme de acces. „Avem nevoie de ajutor, de oameni care să ne semnaleze locurile bune, sau din contra, problematice, pentru a le putea trece pe Harta accesibilității”, spune Dmitri.

Inițiativa este susținută și de administrația transnistreană, iar asta le permite autorilor hărții să aibă acces inclusiv la clădirile în construcție sau cele care se renovează pentru a evalua accesibilitatea acestora și eventual a sugera îmbunătățiri. Aceștia își propun ca în perspectivă să completeze harta nu doar cu clădirile care sunt accesibile, dat să facă și o evaluare a stării trotuarelor și a căilor de acces către aceste clădiri.

Europa Liberă: Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au stat de vorbă cu mai mulți locuitori de la Tiraspol și Bender, întrebându-i cât de accesibil li se pare orașul în care locuiesc.

– Ну, что для того, чтобы удобно было передвигаться? При подъеме к подъезду сделать держатель такой по ступенькам, вот я палкой на ступеньки, а второй рукой держусь за держатель – перила такие, чтобы я могла спокойно пройти. А там я захожу в подъезд и держусь за перила и по ступенькам шагаю сама.

– Светофоры как, скажем, в Одессе, мы были на днях – шум какой-то издают для глухих, для слепых, даже когда подходишь к бордюру, где перейти, там какая-то шероховатость, они понимают, поэтому… Опять же деньги надо, но деньги сюда, я думаю, надо вкладывать.

– Ну, конечно, во дворах порядок надо навести. Это факт. Потому что асфальт – ему лет немного меньше, чем мне. Поэтому он с ямами. Желательно навести порядок. И еще: я живу по Комсомольской, у нас там такой двор круглый, закрытый, и уклон идет к нашему дому, и когда дождь или тает снег, у нас возле подъезда лужа почти до колен. Вот бы выровнять и проложить сточные трубы или что-то еще, чтобы можно было во дворе нормально ходить.

– Я на пенсии сижу, в город уже почти не хожу, только в свой район. Сейчас вообще много всего сделали, оно приятно, оно красиво. Вот здесь в нашем районе – нам нужно очень много, но что мы будем загадывать, если дороги не сделаны? Посмотрите, что во дворах творится?! Как наводить тут порядок, с кем сажать, кто хочет? Никто же не хочет. Вот я ковырялась, посадить посадила, а сейчас – у меня аллергия, я смотрю и уже стараюсь сюда не ходить. Нет желающих, чтоб вот так вот зажечь людей... Вот раньше как? Были активные люди, все выходили не просто посидеть, а один одно, другой другое…

​– Бордюры, тротуары, площадки желательно в каждом дворе, чтоб не курили, не пили, занимались спортом больше. Турники, брусья, может, какие-то футбольные поля, качели даже для детей, горки и так далее. Обычные детские площадки.

– Знаете, я хочу сказать что прежде всего порядок должен быть в голове. И этот порядок должен быть у тех структур, которые занимаются, ну, как минимум, ремонтом – допустим, тот же участок, который нам недавно отремонтировали. Мы были так рады, что сделали там где такая вот возвышенность была, ну, невозможно было просто вскарабкаться с коляской, а на вершине горы находятся два детских магазина. И приходилось объезжать чуть ли не… ну, большое достаточно расстояние, чтобы попасть туда. Они сделали довольно удобный бордюр, по которому можно проехать, но не учли, что дальше этого бордюрчика проехать нельзя, потому что посреди бордюрчика находился люк, который никак не объехать. Вот там, допустим, есть асфальт, мало, но в нем находится щебень. И ты едешь по нему, с ребенком… ну невозможно проехать, потому что ребенка там трепыхает из стороны в сторону, бросает. И когда к ним обращаешься, ну, может, не по этому вопросу, а по вопросу того, что, допустим, заблокировали проезд во дворе, да? Сами установили кирпичи и не могут проехать. Ремонтируют дорогу. А к нам не могли проехать никакие службы. У нас три дня не вывозился мусор, и когда я звонила и просила что-нибудь сделать, мне сказали: «Ну, мусор же не под вашим окном. Вам что, мешает, что ли?». Я говорю, может быть, тем людям, которым мешает, они на работе, они заняты. И люди это воспринимают очень в штыки, говорят «Вам что нужно? Вам больше всех нужно?».

Europa Liberă: Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a avut ocazia recent să stea de vorbă cu fostul ambasador al Ucrainei în Republica Moldova, Serghei Pirojkov, pe care l-a întrebat de ce Ucraina pare să fie mai puțin activă în negocierile pentru reglementarea transnistreană în formatul 5+2.

Serghei Pirojkov: „La nivel oficial nu am auzit despre vreo schimbare a statutului Ucrainei în reglementarea transnistreană. Suntem în continuare mediatori în formatul 5+2. Acest statut al nostru nu s-a schimbat. Și e mai puțin important în aceste condiții dacă unii cred că poziția noastră nu este suficient de dură.

Mai degrabă faptele sunt cele care vorbesc. Ucraina a pus la dispoziția Republicii Moldova teritoriul său pentru a face ordine împreună la frontiera comună pe segmentul transnistrean. Noi practic am terminat demarcarea frontierei pe segmentul transnistrean. Avem 452 de kilometri de frontieră unde de 10 ani nu puteam nici măcar începe procesul de demarcare pentru că partea transnistreană nu permitea experților moldoveni să se afle pe acest teritoriu. Iar Ucraina a pus la dispoziție platforma sa și sub egida Misiunii EUBAM, cu participarea experților transnistreni, noi practic am finalizat demarcarea a 448 kilometri din această frontieră.

Toate aceste lucruri vorbesc despre faptul că Ucraina este foarte interesată în această reglementare. Și desigur că noi recunoaștem Republica Moldova drept un teritoriu integru din acest punct de vedere și relații de stat avem exclusiv cu Chişinăul.”

Europa Liberă: Rusia manifestă în ultimul timp un interes tot mai mare pentru reglementarea transnistreană, aspect care trezește îngrijorarea comunității de experți de la Chişinău. Cum se vede din perspectiva Rusiei reglementarea transnistreană și care sunt interesele ei în Republica Moldova – am discutat (Lina Grâu a discutat) aceste și alte aspecte cu politologului rus Dmitri Danilov, şef al Direcţiei securitate europeană a Institutului pentru Europa al Academiei de Ştiinţe de la Moscova.

Europa Liberă: Domnule Danilov, nu este secret faptul că de la Chişinău se vede o activizare a interesului din partea Rusiei pentru problematica transnistreană. Mai ales la nivelul comunității de experți există voci care primesc cu îngrijorare acest interes crescut, în particular numirea lui Dmitri Kozak. Experții formulează îngrijorări în legătură cu viitorul prezenței militare ruse în regiunea transnistreană și cu așa-numita transnistrizare a Republicii Moldova, care presupune controlul asupra politicii externe a Chişinăului pentru a opri parcursul european și a menține țara în sfera de influență a Rusiei.

Dmitri Danilov: „Eu cred că astfel de îngrijorări vor fi formulate întotdeauna și în spatele acestora stau de regulă nu atât argumente serioase, cât obiectivele politice ale anumitor forțe politice.

Eu nu aș specula pe marginea acestui subiect, pentru că acum pentru Rusia la modul obiectiv este importantă stabilitatea în regiune, Rusia este interesată să demonstreze eficiența eforturilor sale pacificatoare în diverse zone, inclusiv în Transnistria.

Evident că Rusia nu va renunța în niciun caz la prioritatea relațiilor cu țările care intră în CSI. Evident că Rusia nu va renunța la faptul că în spațiul post-sovietic ea are interese speciale, și asta nu înseamnă sfere de influență. Evident că aceste interese au legătură în mare parte cu aspectele macrofinanciare și cu intenția de creare a Uniunii Economice Eurasiatice. Dar, în același timp, această Uniune economică nu este văzută ca o alternativă pentru orientarea europeană a politicii externe.

Evident că Rusia nu va renunța la faptul că în spațiul post-sovietic ea are interese speciale...

Deci, în pofida faptului că în Strategia globală a Uniunii Europene Rusia figurează ca provocare strategică, în Concepția politicii externe a Rusiei, care apropo a apărut după cea europeană, este în continuare scris că Uniunea Europeană este un partener important al Federaţiei Ruse în diferite domenii, inclusiv, evident, în cel economic.

Aceste poziții sunt cele care determină logica politicii rusești vizavi de Moldova. Da, noi avem probleme - și am văzut asta pe exemplul Ucrainei – cu plecarea ne-echilibrată a unor state către sfera integrării europene. Acest lucru era întotdeauna văzut de Rusia ca o îngrijorare majoră și astfel de scenarii sunt contrare intereselor Rusiei, inclusiv intereselor economice.

Să ne amintim doar marea extindere a Uniunii Europene, când au fost duse negocieri dintre Rusia și Comisia Europeană, unde Moscova a venit cu o listă de îngrijorări legate de această intrare în UE a țărilor central și est europene. Iar apoi au fost semnate protocoale suplimentare bazate pe această listă de îngrijorări, protocoale anexate la Tratatul de bază dintre UE și Rusia.

Absolut aceeași logică determină acțiunile politicii externe rusești de astăzi. Noi nu dorim o astfel de mișcare ne-echilibrată a partenerilor noștri în direcția integrării europene, din mai multe motive. Și noi vedem că de fapt există posibilitatea de a căuta un echilibru.

Despre aceste lucruri se vorbește și în Moldova. Multora nu le place acest lucru, mulți continuă să rămână pe un val ultra-european care în multe țări și instituții europene presupune implicit cu o atitudine dură față de Moscova.

Ce e de făcut cu asta? Cred că răspunsul trebuie căutat în cadrul unor discuții de politică internă din Republica Moldova și rezultatul trebuie să fie o alegere clar orientată pentru selectarea noilor deputați în Parlament și un raport de forțe politic clar după alegerile parlamentare. Și atunci va fi limpede care dintre stările de spirit politice și ce forțe câștigă.

Evident că Rusia este interesată să vadă politicieni echilibrați care vorbesc despre necesitatea unei politici pe vectori multipli pentru Republica Moldova, despre necesitatea de a continua mișcarea către asociere la UE, ceea ce apropo este extrem de complicat și costisitor pentru Moldova, dar în același timp de a încerca garantarea unei noi platforme de apropiere de Rusia și de noile instituții integraționiste care se formează în spațiul eurasiatic.

În același timp, interesul mai mare este al Republicii Moldova. Pentru că în pofida schimbării structurii comerțului extern și a reorientării către piața europeană, totuși dividendele și punctele potențiale de creștere care există pe dimensiunea rusească sunt foarte motivante pentru statul moldovenesc. Pentru Rusia interesul este mai mic, având în vedere și dimensiunile Moldovei, cota nu foarte mare, eufemistic vorbind, a produselor moldovenești pe piața rusească și capacitatea mică de cumpărare a pieței moldovenești. În pofida acestor aspecte, Rusia este totuși interesată de comerțul cu Republica Moldova, pentru că noi înțelegem că lipsa de soluții pentru dilema celor două spații integraționiste are efecte de scindare și va produce consecințe serioase, inclusiv pentru Rusia.

Iată de ce încercarea de a asigura o strategie politico-economică echilibrată a Moldovei, în primul rând în interiorul Republicii Moldova, ar fi foarte importantă pentru Moscova.”

Europa Liberă: Dle Danilov, apropo despre alegeri – dintr-o parte pare că favoritul Rusiei în politica moldovenească este Igor Dodon – 18 întâlniri cu Vladimir Putin în ultimii doi ani. Sau se mizează totuși și pe Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc?

Dmitri Danilov: „Din experiența mea aș spune că este puțin probabil ca Moscova să fie interesată să facă mize serioase pe un partid sau altul. Alegerile și raportul de forțe din interiorul Republicii Moldova trebuie să fie obiective și conștient alese. Și reieșind din acest raport de forțe viitor Moscova își va construi strategia.

Întâlnirile dintre Dodon și Putin, da, acestea sunt reprezentative. Acestea vorbesc în primul rând despre creșterea importanței chestiunii moldo-transnistrene și a Moldovei în politica externă a Rusiei. Am vorbit deja despre motivele acestui interes.

Dar, pe de altă parte – cine altcineva dacă nu Dodon? Dodon este președinte, în pofida limitărilor constituționale pe care le înțelegem cu toții, plus că este politicianul care este gata să vorbească cu Rusia și să înțeleagă argumentele Moscovei. În acest sens, dacă importanța Moldovei crește, atunci Moscova trebuie să caute partenerul de discuție în politica moldovenească. Și iată că Dodon este anume acest partener de discuție care știe să audă și să asculte, principiile politice ale căruia în mare corespund liniilor pe care Rusia le construiește în raport cu Moldova și cu reglementarea moldo-transnistreană.

Este suficient să amintim că s-a pus la modul serios problema întăririi suveranității moldovenești. În componența actuală a Parlamentului inițiativele de acest fel ale lui Dodon nu găsesc susținere. Și, în aceste condiții, cu cine să discute Moscova? Cu cine altcineva să se întâlnească de 18 ori?”

Europa Liberă: Dar cum rămâne cu Partidul Democrat, de guvernare? Nu este interesantă pentru Moscova apropierea de Partidul Democrat? Din câte am înțeles, liderul acestuia, Vladimir Plahotniuc, a manifestat interes pentru apropierea de Moscova.

Dmitri Danilov: „În materie de mize externe trebuie să punem accent nu pe anumite figuri, ci să așteptăm să vedem care va fi raportul de forțe după alegeri. Cu atât mai mult, nu trebuie să mizăm pe acele figuri care trezesc reacții neunivoce în societatea moldovenească. Și este vorba în cazul de față nu despre Partidul Democrat, ci despre liderul Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Înțeleg că și la Moscova el trezește reacții neunivoce…

Dmitri Danilov: „Desigur că trezește reacții neunivoce. Univoc se poate spune că trezește reacții neunivoce, ca să zic așa.”

Europa Liberă: Ce șanse are, din perspectiva Moscovei, rezoluția Adunării Generale ONU cu privire la retragerea prezenței militare ruse din regiunea transnistreană?

Dmitri Danilov: „Această rezoluție are caracter politic. Cred că Moscova își va menține pozițiile – Rusia va fi gata să-și retragă contingentul – foarte limitat de altfel – din Transnistria în contextul reglementării conflictului moldo-transnistrean. Cred că este o poziție care va rămâne neschimbată, una care va rămâne așa mai ales acum, în contextul conflictului din Ucraina.

Rusia consideră că misiunea de pacificare acționează cu succes, dar mandatul ei încă nu a fost îndeplinit...

Dacă e să vorbim despre schimbarea mandate diferite – pe de o parte cel al pacificatorilor, pe de altă parte cel al bazei militare și depozitelor de muniții și pazei acestora, eu cred că aceste două chestiuni trebuie separate.

Rusia consideră că misiunea de pacificare acționează cu succes, dar mandatul ei încă nu a fost îndeplinit. Și dacă e să vorbim despre schimbarea mandatului, atunci trebuie formulate în primul rând scopurile viitoarei misiuni de pacificare, indiferent care va fi componența acesteia. Deocamdată propuneri în acest sens nu sunt, așa că este prematuri să se spună că a venit timpul să fie schimbat formatul misiunii de pacificare. Mai ales că o astfel de schimbare poate avea consecințe foarte negative pentru evoluțiile și viitorul din zona de conflict. Se poate ajunge la anumite confruntări și chiar la escaladarea situației.

În ceea ce privește contingentul militar rus care asigură paza depozitelor de muniții, eu cred că este puțin probabil ca baza militară rusă să fie retrasă de pe teritoriul Moldovei fără să se avanseze în reglementarea politică. Și în condițiile unui conflict destul de fierbinte în estul Ucrainei este puțin probabilă retragerea.

Mai pot adăuga aici și alte probleme legate de proprietate, care sigur vor genera conflicte, posibila temă a prejudiciilor și așa mai departe. Toate acestea sunt aspecte importante și fac imposibile careva schimbări pe linia prezenței militare ruse.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul procesului de negocieri? Până la alegeri este evident că nu se va întâmpla nimic. Dar ce va urma după? Un proces la fel de anemic unde se vor discuta din nou toate temele posibile cu excepția celei politice? Sau vedeți vreo posibilitate de a se avansa, de a se ajunge la soluții? La ce ne putem aștepta în următorii un an și jumătate-doi?

Dmitri Danilov: „Este foarte greu de răspuns la această întrebare. Dar eu am privit întotdeauna această situație din perspectivă strategică. Mulți ani în urmă am formulat o idee pe care o susțin și acum – pentru ca să aibă loc o reglementare politică, Chişinăul trebuie să demonstreze atractivitatea statului unitar Republica Moldova pentru societatea și clasa politică din Transnistria.”

Europa Liberă: Dar Dvs. nu credeți că pentru asta e suficient să existe voința politică a Moscovei și, eventual, a Chişinăului și Tiraspolului?

Dmitri Danilov: „Nu, eu cred că nu este suficient. Moscova are anumite interese și motivații foarte clare în regiune și în raport cu Moldova – am vorbit deja despre ele. Deciziile Moscovei inclusiv în reglementarea transnistreană vor fi luate în funcție de aceste schimbări pe care ni le dorim în politica și economia moldovenească. Dacă aceste schimbări se vor produce după alegeri, dacă vor exista mișcări în această direcție, atunci desigur că voința politică a Rusiei va fi importantă. Dar asta nu înseamnă ca va exista o decizie voluntaristă. Voința politica eventual va da un impuls unui progres agreat de Moscova în reglementarea transnistreană.”

Europa Liberă: Șeful adjunct al Misiunii de monitorizare a OSCE în Donbas, Alexander Hug, declară într-un interviu exclusiv pentru Europa Liberă (acordat Linei Grâu) că situația pe linia de contact a trupelor ucrainene și a celor separatiste din regiunea de est a Ucrainei continuă să fie una tensionată, iar cel mai mult de pe urma confruntărilor are de suferit populația civilă din zonă. Interviul a fost realizat pe marginea Conferinței de securitate de la Riga, care a dezbătut în acest an subiecte care au ținut de lecțiile istoriei pentru țările mici din estul Europei, perspectivele Uniunii Europene și NATO, dar și de strategia Kremlinului în raport cu Rusia și restul lumii.

​Alexander Hug: „Situația de-a lungul liniei de contact de aproape 500 de kilometri rămâne volatilă și imprevizibilă. Misiunea specială de monitorizare continuă să înregistreze un număr mare de încălcări a Acordului de încetare a focului în fiecare zi. Numărul acestora variază între câteva sute și chiar mii, de ordinul miilor, într-o singură zi. Pe 29 august părțile semnatare a acordurilor s-au întâlnit din nou, asumându-și obligațiunea de a se abține de la utilizarea armelor – obligațiune pe care deja și-au asumat-o în septembrie 2014. Este pentru a 14-a oară când părțile semnatare au reconfirmat promisiunile făcute.

În acest an, cu ocazia începutului anului școlar am văzut că numărul încălcărilor s-a redus de la câteva mii la câteva zeci, în ziua următoare. A fost relativ liniștit, deși nu trece o zi fără încălcarea Acordului de încetare a focului, fără ca ostilitățile să fie reluate. Violența și instabilitatea de-a lungul liniei de contact, precum și perspectivele militare tehnice, au la bază două motive majore. Primul este proximitatea formațiunilor militare (rebele) și a forțelor armate ucrainene. Iar al doilea este prezența continuă a tehnicii militare grele – tancuri, mortare auto-propulsate și unități de artilerie inclusiv sisteme de lansare multiplă a rachetelor, în locuri unde acestea nu ar trebui să existe conform acordurilor.

Populația civilă continuă să sufere enorm din cauza luptelor continue. Misiunea specială de monitorizare în Ucraina a înregistrat peste 180 de cazuri de pierdere a vieții în rândurile civililor, cifră care exclude membrii formațiunilor paramilitare sau ale forțelor ucrainene uciși sau răniți în lupte. Numărul precizat mai sus reprezintă doar civilii uciși sau răniți în acest an.”

Europa Liberă: Cum vedeți impactul activității Misiunii de monitorizare a OSCE, a rapoartelor și recomandărilor Dvs.?

Alexander Hug: „În primul rând este foarte important de știut că mandatul Misiunii speciale de monitorizare a fost instituit înainte de conflict. Activitatea misiunii în Ucraina a început la 21 martie 2014, adică cu șase luni înainte de semnarea acordurilor de la Minsk și mandatul Misiunii nu s-a schimbat de atunci. Deci, este important de știut că acest mandat nu face referință la Acordurile de la Minsk sau la condițiile de încetare a focului, deoarece el precede conflictul actual și acordurile încheiate pentru a reglementa conflictul.

Noi vom continua să documentăm faptele, indiferent dacă părțile fac asta sau nu...

Contribuția noastră este să furnizăm fapte obiective celor care trebuie să adopte decizii pentru a pune capăt conflictului. Este dificil de măsurat succesul în ce privește încetarea ostilităților, deoarece acestea încă nu au încetat. Însă cu certitudine pot pretinde că prezența Misiunii și activitățile întreprinse de noi a mai temperat conflictul până la punctul unde se află acum. Depinde de părțile care au promis să înceteze violența să-și retragă armele, să demineze teritoriul. Noi vom continua să documentăm faptele, indiferent dacă părțile fac asta sau nu.”

Europa Liberă: Toate statele europene au declarat că în Donbas avem de a face cu o agresiune rusească. Pe de altă parte, Rusia spune că nu s-a implicat în acest conflict. Cum se văd lucrurile din teren?

Alexander Hug: „Misiunea specială de monitorizare documentează toate faptele pe care le vede și le afișează pe site-ul web. Noi am documentat prezența diverselor tipuri de armament, am înregistrat cum în Ucraina intră și pleacă convoiuri. Am vorbit cu persoane care au pretins că sunt cetățeni ruși. Am văzut o varietate de arme specifice și mijloace de luptă electronică, echipamente grele - și acestea cu siguranță nu aparțin guvernului (ucrainean – n.red.). Noi nu elaborăm concluzii în baza rapoartelor, noi doar documentăm faptele. Însă cei care citesc aceste rapoarte sunt obligați să tragă anumite concluzii.

Este important de știut că Federația Rusă este stat membru al OSCE, care are drept de vot și votul ei consensual este necesar pentru a continua această Misiune, dar și pentru ca aceasta să contribuie la misiune. Federația Rusă, Ucraina și reprezentanții părților din regiunile Donețk și Luhansk, care sunt semnatari ai Acordurilor de la Minsk – ei toți au responsabilitatea de a soluționa conflictul.

Contribuția noastră la eforturile lor este de a furniza informații obiective în baza cărora ei pot lua decizii întemeiate pe fapte și nu pe zvonuri sau pe opinii personale, pe propagandă.”

Europa Liberă: Pentru Republica Moldova monitorizarea acestui conflict este de interes pentru că avem conflictul transnistrean. Și sunt mulți experți care spun, și nu doar în Republica Moldova, că acest conflict din Donbas este un al doilea conflict înghețat în regiune după cel transnistrean. Credeți că este vorba despre același scenariu? Este vorba despre un nou conflict înghețat?

Alexander Hug: „Cred că este important de învățat din istorie. Dar cred de asemenea că este periculos de a compara în termeni de alb și negru un conflict cu altul. Fiecare conflict este diferit, la fel ca și impactul lui. Conflictele au cursuri diferite. Și utilizarea lecțiilor învățate dintr-un conflict în cazul unui alt conflict, fără a accepta diferența de realitate, poate conduce la concluzii greșite.

Un lucru, totuși, este cert: în orice conflict din experiența mea sau în cele despre care am citit populația civilă – cea care nu este implicată, cea care nu a luat decizia de a porni conflictul, de a-l declanșa – este cea care suferă cel mai mult. Este în particular cazul Donbasului. Indiferent către care parte a baricadei arunci privirea, indiferent de opiniile, de poziția sau agenda politică pe care o pot avea acești civili, indiferent de religia lor sau de limba vorbită – ei toți suferă de pe urma conflictului, fiind de patru ani și jumătate în mijlocul acestuia. Și cred că acesta este lucrul care îl au în comun.

Dacă ne vom concentra pe acești oameni – care, din nou, ne spun că nu este conflictul lor și că ei nu înțeleg de ce acesta continuă – în acest caz conflictul s-ar încheia foarte repede. Pentru că ei știu ce vor – ei vor pace. Ei vor ca luptele să înceteze și să-și refacă viața pe care au avut-o până la începutul conflictului.”

Europa Liberă: Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție şi vă dorește toate cele bune.