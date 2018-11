În ajunul alegerilor parțiale americane

Intram intr-o saptamina considerata definitorie pentru spatiul politic american, marti vor avea loc importante alegeri, un test important pentru presedintia Trump chiar daca presedintele nu se afla pe buletinele de vot. Ce defineste acest scrutin dintre ani cu alegeri prezidentiale? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Ceea ce observatorii politici remarca este ceea ce diferentiaza acest an de cicluri similare precedente. De obicei, in ani in care presedintia nu este in joc, partidul aflat in opozitie cistiga locuri in Congres.

In cazul de fata este de anticipat, indiferent de circumstantele speciale, ca democratii sa aiba cistiguri. Problema este cit de mari vor fi acestea.

In joc vor fi toate cele 435 de locuri in Camera Reprezentantilor, 35 de locuri in Senat si 39 de pozitii de guvernator de stat sau teritorii, in afara de alte alegeri locale. Si aici intervene o aritmetica care poate defini rezultatul.

Dintre cele 35 de locuri de senatori aflate in joc, 23 sint in prezent detinute de democrati ceea ce se traduce printr-o harta electorala mai nefavorabila decit vreodata in istoria recenta pentru opozitie. Deci chiar daca democratii vor avea marți o zi buna, la urne este putin probabil sa poata prelua controlul asupra acestei camere a Congresului care, intre altele, joaca roluri vitale in politica externa si numirile din sistemul juridic, aceasta din urma prerogativa fiind esentiala pentru presedintele Trump, daca intentioneaza sa candideze din nou.

In Camera Reprezentantilor, pentru a prelua controlul democratii au nevoie sa cistige 24 de locuri care in prezent sint ale republicanilor si intre locurile unde exista o astfel de posibilitate, 25 sint in circumscriptii care au fost cistigate, la prezidentiale, de Hillary Clinton. Desi o sansa mult mai mare ca ei sa preia aceasta camera care intre altele are un rol mai mare in alocarile bugetare, politicile fiscale si de ajutor social si mecanismele de verificare si control a integritatii guvernarii.

In prezent 48 dintre cele 435 de locuri in Camera sint considerate competitive. Doi factori ii fac pe experti sa creada ca va fi un an bun pentru democrati. Sondajele in care alegatorii isi dau la iveala afilierea politica, favorabile opozitiei. La asta se adauga popularitatea relativ scazuta a presedintelui, circa 44%. Doar un singur presedinte relativ recent a avut o cifra mai mica, Ronald Reagan si in acel an, republicanii au pierdut masiv la Congres.

Fireste, insa, ca daca 2016 ne-a invatat ceva este că prognozele pot fi eronate. Mai ales in conditiile in care, mai multi americani decit de obicei, citeva milioane, au votat de-acum, profitind de posibilitatea de a o face inainte de scrutinul propriu zis si nu stim cine sint acestia, ca afiliere politica.

Apoi mai este si impresia ca tinerii vor vota in numar mai mare, in acest ciclu si asta i-ar putea favoriza pe democrati. In plus mai exista si un aspect care tine de strategie.

Popularitatea presedintelui este la nivel national scazuta, dar nu atit de scazuta cum se anticipa si nu in toate statele. Casa Alba pare sa fi luat decizia strategica de a incerca sa stimuleze baza electorala, adica pe

Presedintele preferă un mesaj al fricii și dezbinării, cu accent pe sentimental anti-imigrație...

alegatorii lui Trump si cei care ii tolereaza excesele de comportament pe altarul a ceea ce privesc ca politici conservatoare. Asta inseamna ca alegatorii din suburbii, sceptici cu privire la presedintia Trump au fost sacrificati pe altarul ideii ca aceasta campanie trebuie sa fie continuarea celei din 2016.

Presedintele prefera un mesaj al fricii si dezbinarii, cu accent pe sentimental anti-imigratie, variantei cu care eram obisnuiti de a scoate in evidenta certele succese economice. Asta face dificila viata multor candidati republicani din zone predominant urbane, in Cameră, dar maximizeaza, in viziunea strategilor republicani, sansele pastrarii controlului in Senat. Prognoza curenta este ca democratii vor prelua Camera Reprezentantilor in timp ce republicanii isi pot mari avansul in Senat. Ramine de vazut daca sondajele se vor dovedi inselatoare inca o data.