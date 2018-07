În ajunul întîlnirii Donald-Trump-Vladimir Putin de la Helsinki

Inaintea summitului cu Vladimir Putin, presedintele Trump a dat un interviu retelei de televiziune CBS. Cum anticipeaza interviul summitul? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Donald Trump vine dupa o intilnire tensionata cu membrii Aliantei NATO, o controversa generata de un interviu in Marea Britanie in care contesta stategia de negociere Brexit a premierului May si o mini-vacanta in Scotia si ea marcata de proteste anti-Trump, similare cu cele de la Londra. Si acum, summitul cu Putin despre care spunea inainte de plecarea din Statele Unite ca s-ar putea sa fie cea mai simpla parte a turneului diplomatic.

In Scotia, presedintele Trump a acordat un interviu retelei de televiziune americane CBS, una dintre intrebari fiind care este cel mai mare inamic global al Americii. Raspunsul a fost urmatorul: „Cred ca avem o multime de inamici”. „Cred ca Uniunea Europeana este un inamic, pentru ce ne fac in chestiuni comerciale. Nu te-ai gindi la Uniunea Europeana, dar sint un inamic”.

Presedintele a continuat „Rusia este un inamic, in anumite privinte. China este un inamic economic, fara indoiala e un inamic. Dar asta nu inseamna ca sint răi. Nu inseamna nimic. Inseamna ca sint competitori”.

Trump a mai declarat „Respect liderii tarilor respective. Dar, in legatura cu comertul, profita de pe urma noastra si multe dintre state sint in NATO si nu-si achita obligatiile financiare”. Ieri, premierul britanic Theresa May a declarat la BBC ca Trump a sfatuit-o sa dea in judecata Uniunea Europeana in loc sa negocieze parasirea organizatiei. Observatorii politici spun ca remarcile lui Trump din interviul acordat publicatiei Sun au subminat pozitia si asa subreda a doamnei May.

Dupa cum se stie, in cursul zilei de vineri, pe cind presedintele era in Marea Britanie, investigatia independenta a lui Robert Mueller a anuntat aici in Statele Unite, inculparea a 12 ofiteri de informatii rusi, acuzati ca au incercat sa influenteze alegerile americane. In interviul acordat CBS, Trump a spus ca va vorbi cu Putin despre extradarea celor 12, adaugind ca nu s-a gindit pina acum sa o faca. Dar in context, el a dat vina pe democrati, spunind ca Comitetul National Democrat nu si-a securizat informatiile, ceea ce a permis rusilor sa le penetreze.

Presedintele Statelor Unite a spus ca abordeaza summitul de la Helsinky cu asteptari reduse, adaugind ca este bine ca intilnirea are loc. Observatorii isi pun intrebarea daca Donald Trump este pregatit pentru un interlocutor de anvergura lui Putin, temindu-se in principal de o concesie pripita in Siria, de unde se stie ca seful executivului american doreste sa retraga fortele, ceea ce ar da mina libera lui Putin, presedintelui Assad si sprijinitorilor sai iraniani.