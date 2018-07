Reformele economice promovate de executivul de la Chișinău au cele mai joase aprecieri, iar nemulțumirile cele mai mari le generează reforma sistemului de pensii și cea din sistemul bancar, urmează reforma justiției și combaterea corupției – sunt doar câteva constatări desprinse din proaspătul sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova. De ce moldovenii nu au încredere în acțiunile guvernului? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Supărați pe politicieni, oamenii cu care am stat de vorbă la Fălești, o localitate situată la aproape 150 de kilometri distanță de capitală, spun că incompetența, corupția, nepotismul sunt lucruri care îi gonesc pe tinerii activi din țară și că va rămâne statul cu pensionarii, bugetarii și asistenții sociali, pentru că o grupare politică mituiește un popor necăjit să voteze pentru un kilogram de făină sau pentru câteva sute de lei.

– „Îi foarte slută viața în Moldova, parlamentarii, guvernul ne duc la râpă. Uitați-vă, nu umblă nimeni prin Fălești, uitați-vă, nu umblă cum umbla înainte lumea și cumpăra, acum nu cumpără nimeni nimic, iaca nu se vinde. Am scos de vânzare totul ce mai aveam primprejurul casei ca să mai trăim. Pensia îi mică și toată problema îi în guvernare.”

Europa Liberă: Guvernarea îi aleasă de dvs.

– „Foarte drept, îi aleasă de noi, dar lumea nu înțelege, ei încă n-au înțeles cum trebuie să aleagă. Acum, după câte înțeleg eu, Plahotniuc cu tot cu guvernarea asta a lui vor ca și în viitor tot ei să fie la putere. Au mai ieftinit gazul, lumina, numai ca să atragă lumea. Nu, îi tare greu la noi acum. V-ați uitat la Chișinău acum ce a fost cu alegerile celea? Iar nu s-a primit, i-au înlăturat. Mai în scurt, îi foarte greu de trăit la noi în Moldova, foarte greu.”

Europa Liberă: Și dacă e greu de trăit, lumea ce face?

– „Toți pleacă. Am și eu băieții mei și tot se duc. Până acum nu s-au dus, au lucrat la stat, lucrează la Bălți, la Ministerul de Interne lucrează. Și ei, iaca, leapădă și se duc peste hotare. Se duc în Anglia și în Germania, au pașapoarte de la România; ei până acum au lucrat la stat, dar cu cinci mii de lei pe lună îi greu, serviciile plătește, mâncarea plătește și nu ieșeau cu nimic, cât de acasă luau. Îi greu!”

Europa Liberă: Dvs. v-ați gândit vreodată să plecați?

– „Da, eu m-am gândit. Lucrez la școala profesională, am acasă o ocupație din astea cu care mai fac o copeică și m-am reținut. Să fi fost dus, apoi dus aveam să fiu.”

Europa Liberă: Dacă continuă acest exod, ce rămâne din Republica Moldova?

– „Ei, dacă vor rămâne vreo două milioane, dar n-au să rămână, nu. De-amu pensionarii, pensionarii și aceștia care nu vor să lucreze, aceștia au să rămână, dar restul, oamenii care îs

competenți, oamenii hâtri pleacă. Eu mă uit la noi – liderii aceștia s-au făcut un fel de boieri, îți dau 200 de kilograme de grâu acolo, își bat joc de lume și merg cu niște Jeepuri fuduli, toți s-au îmbogățit. Mai în scurt, la noi toți îs boieri, nu-i niciun control de sus, nimeni nu controlează nici școala, nici bolnița (spitalul), nici grădinița, nici primăria, nimeni nu controlează nimic. Toți trag la buzunarele lor și toți vor să fure țara asta, au rămas numai acei care iau mită. Și au mai rămas vreo doi oameni pensionari, care nu se pot duce nicăieri, dar restul au plecat, băieții se duc…”

Europa Liberă: Cine face viitorul statului?

– „Noi singuri îl facem, dar știți cum, uitați-vă, eu mă uit că în România mai iese lumea în stradă, dar la noi se teme, dacă spune cineva un cuvânt, gata. Trăiește cu frică lumea, că ei s-au învățat așa cu frică să trăiască; pierd și locul de muncă, poate se tem de cineva. Eu, de pildă, nu mă tem să-mi pierd locul de muncă, întotdeauna am fost cinstit și curat, dar sunt alții că se tem, sunt alții care le caută în cinste la aceștia, la conducătorii aceștia, dar eu nu iubesc – cum s-ar zice – să-i ridic pantalonii cuiva, eu iubesc să fiu cinstit.”

Europa Liberă: Dar aceste alegeri din toamnă pot să aducă îmbunătățirea situației?

– „Nu, în niciun caz! Toată problema la noi îi cu Plahotniuc și cu Partidul Democrat. Ei au pus mâna pe putere, lumina, gazul, farmaciile, spitalele, tot au luat și vsio (gata). Are un „Fedelhais” („Edelweiss”), nu știu cum îi spune aceluia care mai dă câte un ajutor așa, din când în când, la unul din zece mii și iaca asta-i toată…”

Europa Liberă: Dacă ar veni dl Plahotniuc aici, la Fălești, și ar discuta cu Dvs., ce i-ați sugera, ce întrebare i-ați pune?

– „Dar nu vine el o mie de ani! El se teme de umbra lui, el nu vine. Ce să-i spui? N-ai ce-i spune la așa om. El ne socoate că noi suntem niște robi, el nu ne socoate de oameni. Europa acolo a spus că le-a tăiat tranșa ceea de 100 de milioane de euro, el le-a spus că el răspunde, el conduce și vsio (gata), nici nimeni nu vrea să se vâre – nici rușii, nici Europa, nici americanii, nimeni nu se vâră. El cum vrea, așa face.”

Europa Liberă: Cetățenii trebuie să știe ce vor.

– „Ei se tem să scoată un cuvânt. Viitor la noi nu-i. Uitați-vă, lumea se zvârcolește să-și cumpere ceva de mâncare, să aibă și vreo pătlăgică. Cumpără numai cu țâra, că nu au bani. 1.200 de lei pensia. Ce aceștia-s bani, 1.200 de lei? Îi greu de trăit, îi greu. Eu mă uit, la mine în sat s-au rărit, peste două case – o casă șede pustie, se duc la Moscova, în țări străine, în America, unde nimeresc se duc toți să lucreze. Măcar acolo îi plătit.

Eu ascult Europa Liberă, ascult; pe Dvs., Valentina Ursu. Îmi place că umblați și întrebați poporul. Asta e bine. De ce nu umblă conducătorii? Unde-i dl Candu, să-i dau eu o întrebare? În 2017, în decembrie, el care zice că-i om mare, a spus că până la Anul Nou are să spună cine a fost tâlharul care a furat miliardul. „Kroll”-ul ori „Krot”-ul, nu știu cum se numea firma ceea… Unde-s cuvintele lui? De-amu îi 2018 și el n-a mai spus niciun cuvânt

Unica cale a Moldovei – independentă, cinstită, corectă – nici cu Europa, nici cu Rusia, nici cu nimen...

nimic și n-a mai făcut nimic. Candu aista când îl dă pe Dodon afară, că acela are o înclinație, iar aista altă înclinație. La noi asta-i prostia cea mai mare. Filip acela-i oleacă mai așa, dar face tot după chestii care spun ei. Unica cale a Moldovei – independentă, cinstită, corectă – nici cu Europa, nici cu Rusia, nici cu nimeni. Să fie independentă! O țară mică, curată, cinstită și nouă ne trebuie să fie granița cinstită, să nu se ocupe cu contrabandă, să fie cinstiși și curați. Asta-i cea mai bună democrație și cea mai cinstită ar fi ca lumea să trăiască bine.”

Europa Liberă: De ce lumea pleacă?

– „Pentru că nu găsesc de lucru aici și vor să trăiască mai bine.”

Europa Liberă: Dar asta-i calea cea mai ușoară – să-ți faci valiza și să alegi străinătatea?

– „E bine că se duc, eu zic că-i bine că se duc.”

Europa Liberă: Dar cine rămâne?

– „Bolnavii, pensionarii… Eu îs la pensie, dar lucrez.”

Europa Liberă: Dacă ați fi mai tânără, ați pleca?

– „Aș pleca și acum, să văd altă viață în alte țări… Dar de ce am fost închiși și nu ni s-a dat voie să plecăm în alte țări? Văd că mulți moldoveni au afaceri în alte țări străine. Asta-i bine că ei și-au găsit locul, au afaceri…”

Europa Liberă: Dacă acel milion de moldoveni aflați la muncă peste hotare – și la Est și la Vest – ar fi rămas aici, în Republica Moldova, ar fi arătat altfel țara?

– „O întrebare grea mi-ați pus, o întrebare grea...”

Europa Liberă: Soarta țării ar fi fost alta – mai bună, mai grea?

– „Cred că ar fi fost alta. Eu am auzit aseară emisiunea Dvs. O ascult întotdeauna sâmbăta, „La sfârșit de săptămână”, și întotdeauna o ascult. Multe adevăruri sunt spuse, dar nu știu de ce conducerea nu pleacă urechea la acele adevăruri. Lumea acum îi stresată după alegerile acestea. Eu îs din sat de la Maia Sandu și noi suntem pentru ea, e clar, dacă-i consăteana noastră. De ce atât de mult ne-o ponegresc? Doar ea e patriot? De ce oamenii patrioți care doresc binele, de ce nu sunt văzuți, de ce nu sunt lăudați pentru asta? Vorbește Plahotniuc că din cauza lui Maia Sandu și a lui Andrei Năstase nu-i finanțare din Europa. Cum așa? De-amu să îndrepte lumea împotriva lui Maia Sandu?

Și pe dl Pavel Filip până acum chiar îl stimam, dar acum nu-mi place ce face dumnealui. Spune că banii ceia erau pentru pedagogi, erau pentru mărirea salariilor, erau pentru hrană la copii și uitați-vă câtă lume îndreaptă împotriva Maiei Sandu. De ce minciuna îi în capul mesei? Pentru că lumea îi tare credulă și crede. Iată și în Fălești sunt magazinele lui Șor. Îi cumpără pe oameni că îi cu 50 de bănuți mai ieftin un kilogram de zahăr acolo și lumea se duce că, iaca, plecăm să cumpărăm mai ieftin de acolo… Și iată de aceea și mentalitatea îi scăzută la moldoveni. Ei limba nu și-o stimează, ei nu-și stimează țara, nu-și stimează tot ce au mai sfânt… Tare-s fericită că vă văd! Îmi place cum duceți emisiunile acestea, că umblați printre lume și întrebați lumea. Bravo Dvs.! Dar de ce pe dvs., pe jurnaliști, nu vă ascultă? Sunteți doar o putere în stat, puterea a patra, și ei nu pleacă urechea…”

Europa Liberă: Cum vreți să arate Făleștiul și Republica Moldova în următorii zece ani?

– „Ca Europa să arate! Frumos, curat, să se vadă…”

Europa Liberă: Iată tot Dvs. ziceți că lumea se schimbă, iar pe de altă parte, străzile rămân aproape că pustii, nu sunt copii…

– „Nu sunt copii, da. Eu lucrez în școală și când am venit aici la

lucru, în 1975, erau 800 de copii, acum îs 170. Chiar unde trăiesc eu n-am la cine striga la un ajutor în mahala, toate casele-s pustii. Lumea continuă să plece, nu știu cât o să plece, dar bine, pe de o parte, că au posibilitate și se duc. Las’ să se ducă...”

Europa Liberă: Dar ce i-ar reține să nu mai plece?

– „Dacă ar avea de lucru… Și o să vă mai spun încă ceva – lucrul aici este puțin plătit. Iată a venit o soră medicală la școală să lucreze și salariul mic a făcut-o să lase și să plece peste hotare să lucreze. Și tineri mulți sunt că au de lucru, dar nu-s de acord cu salariile mici și pleacă. Iaca asta-i – ei nu-s de acord, că ei îs moderni, ei vor nu să ducă viață cum am dat noi cu lut, cu var, cu nisip; ei vor ceva modern și le trebuie bani pentru asta. Și ei pleacă. Și mai pleacă unii din cauză că nu au cu ce trata rudele bolnave. Se duc, mulți se duc. Au credite că au tratat pe cineva bolnav și din cauza asta pleacă. Îs nevoiți să plece.”

– „Mai în scurt, în sat așa-i – iaca, eu am în mahalaua mea șapte case îs libere și trăiește un bătrân și iar șapte-s libere, și iar un bătrân.”

Europa Liberă: Și unde-s plecați sătenii?

– „Toți îs plecați în Italia, în America, în Franța… și în Rusia sunt, dar în Rusia se pierde treaba, se vede că nu-i… își bat joc în Rusia de moldovenii noștri. Îi deportează și-i mai și bat, și-i lasă fără de bani, și fac fărădelegi. Ei socot că ei îs mai deștepți și noi suntem la talpa lor. Noi așa am și fost. Ce n-am fost la talpa rușilor? La talpa rușilor am fost tot timpul...”

Europa Liberă: În ce condiții se pot schimba lucrurile? Iată vin alegerile parlamentare, o să trebuiască să mergeți să votați, să trimiteți politicienii să facă traiul mai prosper al dvs., al cetățenilor.

– „După cum judec eu, apoi numai Filip acesta, prim-ministrul, parcă ceva mai face, dar alde Dodon, alde aiștia n-ai ce lua dintr-înșii, că Dodon nu caută să-și facă treaba lui, dar caută să joace un teatru. Și ce a făcut? Nimic! Absolut eu nu înțeleg că a făcut ceva.”

– „Trebuie guvernul să întreprindă măsuri concrete, să vină și să vadă ce necesități au oamenii, dar ne amăgesc. Cât va fi cursul la euro foarte înalt, înseamnă că oamenii au să tot plece. O jumătate de republică din ce a mai rămas va pleca. Mâine-poimâine Republica Moldova poate să dispară. De ce producția țăranului este foarte, foarte ieftină? Un kilogram de mere cât îi? Opt lei sau nici opt lei. Patru lei, de râsul lumii? Înseamnă că la noi ce este, este organizare? Primesc, iaca ați auzit ce a spus și doamna, 1.300. Las’ să spună guvernul cum poate să trăiască omul cu 1.300 de lei în Republica Moldova. Sunt foarte, foarte nemulțumit. Câte legi au fost primite nesatisfăcătoare? Cineva a dus răspundere dintre deputați?!”

Europa Liberă: Dar care sunt aceste legi care nu au trebuit să fie votate?

– „Da, sunt! Uitați-vă, dacă s-a întâmplat cu alegerile din orașul Chișinău, de ce un om de rând, dacă a comis o greșeală, este tras la răspundere, dar dacă se pierd mii, milioane de lei, cine le recuperează pagubele acestea? Spuneți! Se consideră că justiția, dar nu-i, că dacă ar fi justiția corespunzătoare, înseamnă că de mult noi am trăi mai bine.”

– „Dacă Șor e judecat de câți ani acolo, de ce e la libertate? De ce e la libertate? Să fi fost un țăran de-al nostru, de atunci avea să fie judecat. Dar el de ce nu șede și încă-i băț, și încă face ce vrea el? Nu-i corect! Apoi ce fel de justiție este acum? Nu-i! Nici procurorii nu fac treabă, nici judecătorii nu fac treabă, nimeni absolut; toți îs pentru dânșii, de a-și umple buzunarele și altceva nimic.”

Europa Liberă: Dar atunci când vin și vă cer votul, ei vin și spun că interesul național prevalează?

– „Ei… atunci îți dau sarea și marea, dar pe urmă…”

Europa Liberă: Și dvs. votați pentru sare și mare, pentru promisiune?

– „Eu, de pildă, nu mă prea dau la provocație, dar câteodată am greșit, că totuna aceia îs mai mulți și aiști pe care noi i-am ales îs mai puțintei. Și totuna le pune șapca pe cap.”

Europa Liberă: Cine îs mai mulți?

– „Noi, cei care aleg greșit, suntem mai mulți. De pildă, dacă noi am ales-o pe Maia Sandu și ei l-au ales pe Dodon. Fata-i foarte deșteaptă, fata-i foarte înțeleaptă și se luptă, patriot mai mare nici nu este ca dânsa și, uite, ea n-are nicio dreptate. Și chiar din sat de la mine tot așa: „Ei, iaca vezi, aceia o dovedesc… ceea ce se înseamnă că noi nu avem nimic cu dânsa, ea nu are bani, n-o mai votăm pe dânsa, hai să-i votăm pe aceia că totuna Maia nu învinge; ia uitați-vă și proteste a făcut și câte, dar ea n-are putere”. Iaca ce spun ei, că nu are putere Maia.”

Europa Liberă: Banul decide astăzi totul?

– „Banul, banul… și toată lumea-i după bani – și cel sărac, și cel bogat, dar acei bogați încă mai mult după bani. Noi mai mergem cu ce mai este, dar aceia fără bani nu trăiesc.”

Europa Liberă: De ce a ajuns banul să decidă totul?

– „Oamenii sunt amăgiți. Eu vă dau un exemplu simplu. De ce la un câine îi arunci o piatră și o dată vine, a doua o arunci – vine, a treia oară – un câine nu mai vine? Dar de ce pe un om îl amăgești o dată, de două ori, de trei ori, a zecea oară tot îl amăgești? N-ar trebui odată și odată de pus punct în privința aceasta și să nu ne spună povești la gura sobei în zadar?”

Europa Liberă: De ce rămâne Moldova pustie? De ce lumea continuă să plece din Moldova?

– „Fiindcă nu-i perspectivă. Tineretul nu are unde să lucreze. La noi în 27 de ani s-a construit măcar ceva, statul ista al nostru a construit vreo întreprindere? Nu are unde să lucreze tineretul, de aceea pleacă. El nu are aici unde să lucreze, lui îi trebuie cel puțin măcar să aibă vreo șapte-opt mii, dar dacă are familie, acolo trebuie și mai mult.”

Europa Liberă: Dar se zice că acum s-a stopat acest exod și lumea rămâne acasă și nu mai pleacă?

– „Dar nu-i adevărat! Pleacă tot tineretul. El nu știe cum mai repede să termine o școală ceva și el pleacă. Iaca, vecinii mei toți îs plecați care în București, care în Italia. Pleacă tot tineretul absolut.”

Europa Liberă: Și cine va decide soarta acestui stat?

– „Soarta? Hoții, hoții! – așa și spuneți – hoții vor decide soarta statului nostru!”

– „Domnitorul Moldovei…”

Europa Liberă: Dar cine-i domnitor? A fost Ștefan cel Mare…

– „Nuuu, dar amu este, avem alt domnitor…”

– „Care a capturat țara.”

– „Eu să fi avut 20 de ani ori 30 de ani să fi avut, demult mă duceam ori în Rusia, ori încoace, în Europa…”

Europa Liberă: Vă doare sufletul pentru palma asta de pământ?

– „Cum să nu mă doară sufletul, dacă asta-i patria mea?! Acum nouă ne trebuie un Ștefan cel Mare, numai nu de ista care este acum la noi, dar un Ștefan cel Mare ne trebuie nouă…”

– „Stalin…”

– „Nu, Stalin nu ne trebuie! Ne trebuie un Ștefan cel Mare! La noi nu-i consolidat poporul; la noi îs două tabere – o tabără îi cu rușii, o tabără îi cu Europa și iaca așa ne mănâncă și-apoi ne mai dau câte-un ciolănel acuși cu limba ceva… Ne dau ca noi să ne confruntăm. La noi, iată, poate să se ajungă la aceea că frate cu frate nu se împacă. Politica îi dezbină! Uitați-vă și singuri – la alegeri și pentru diaspora din Europa, și pentru diaspora din Rusia două secții de votare pun în Rusia și vreo trei le pun în Europa. Îi aproape un milion de cetățeni. Ei de ce fac asta? Pentru că aceia nu-s de acord cu puterea asta de pe loc, eu știu precis că nu-s de acord cu puterea asta de pe loc, dar dacă lor nu le dau voie să aleagă… Iaca, în Transnistria au să pună acolo circumscripții și cu votul uninominal ei acum câștigă.”

Photo Gallery: Photo Gallery: În așteptarea cumopărătorului la Fălești...

Europa Liberă: Votul mixt…

– „Votul mixt nu-i real în ziua de azi.”

Europa Liberă: De ce?

– „Fiindcă totul se cumpără și se vinde. Deputații care au să se aleagă pe circumscripții ei într-o noapte au să devină ai „domnitorului” Moldovei.”

Europa Liberă: Și chiar banul continuă să decidă totul?

– „Banul tot, tot decide, banul!”

– „Uitați-vă la alegerile din capitala noastră. Unde s-a mai văzut, atâția oameni au ales primarul, îi ales cinstit, îi ales tot cumsecade și cum poți să anulezi alegerile în așa un mod, cum să-i spun, că nu-i barbar, dar cam așa iese?”

Europa Liberă: Dacă ziceți că banul decide totul, ce mai hotărăște cetățeanul atunci când are buletinul de vot în mână?

– „Iaca a avut cetățeanul și a votat pentru primarul Chișinăului și ce s-a ales până la urmă? Cu ce s-a ales cetățeanul, dacă-i fărădelege? La noi nu lucrează justiția, că-i fărădelege, înțelegeți? Și banul șede în capul mesei și s-a terminat cu toate!”

– „Viața-i foarte grea, lucrurile necesare pe care trebuie să le avem, ele nu se ajung și oamenii doresc să-și ajute copiii ca să aibă o viață mai bună. Și asta-i problema că oamenii pleacă peste hotare.”

Europa Liberă: V-ați gândit vreodată să plecați?

– „Gândurile sunt, dar familia-i mai scumpă decât banii și, dacă o să avem o familie bună, Dumnezeu o să ne ajute să supraviețuim. Ar fi de dorit de organizat ca să fie un trai bun aici la noi.”

Europa Liberă: Ce salariu i-ar trebui unei familii ca să zică că are un trai decent și se descurcă?

– „Să aibă o mie de euro, pentru că vedeți că totul este scump, prețurile sunt foarte, foarte mari, ne mirăm cum încă ne mai menținem.”

Europa Liberă: Și viitorul Moldovei cum îl vedeți? În următorii cinci-zece ani ce viitor va avea țara?

– „Totul depinde de noi, de mentalitatea noastră, depinde de conducerea Moldovei. Să punem în primul rând ceea ce noi prețuim. Dacă prețuim familia, să lucrăm ca să menținem familia; dacă noi gândim că ne va fi bine cu socialiștii ori cu unioniștii, ori cu democrații, nu pot să vă spun cu cine va fi mai bine. Va fi mai bine atunci când noi vom decide să stăm de partea adevărului, dar adevărul astăzi e călcat în picioare. Când oamenii se vor întoarce cu toată inima la Dumnezeu, atunci vor avea binecuvântarea Lui.”

Europa Liberă: Sunteți mai tânăr…

– „Da!”

Europa Liberă: Mulți din semenii Dvs. au ales să-și câștige bucata de pâine departe de Republica Moldova. Ce părere aveți despre cei care au plecat?

– „Eu am rămas, pentru că la momentul dat nu pot să ies din țară. Cei care au plecat au fost nevoiți, pentru că cei care pleacă din țară caută o bucată de pâine ca să-și poată întreține familia și să aibă un salariu decent, locuri de muncă. La noi în țară asta-i imposibil să cauți așa ceva, pentru că corupția-i foarte înaltă și mai ales la conducere, în parlament, la guvernare. Moldova nu-i săracă, pe dânsa o face ca să fie săracă; Moldova poate să fie bogată, numai că cu miliardul acela care s-a furat ne-au blocat economia în țară. Se poate să spun așa o vorbă: „Где деньги, там друзей нету” (acolo unde sunt bani, nu există prieteni)? Toți banii pe care ni i-au furat îs la guvernare. Noi, partea săracă a cetățenilor, noi nu putem face nimic, că nici nu suntem uniți, în primul rând. Noi suntem tare dezbinați și de-amu sărăcia asta ne-a făcut să fim indiferenți unul față de altul. Că unul, chiar dacă are olecuță acolo mai mult, pe dânsul nu-l doare, nu-l interesează să iasă la proteste, să protesteze pentru libertate, pentru drepturile omului.”

Europa Liberă: Credeți în viitorul Moldovei?

– „Cred! Trebuie astăzi dată guvernarea jos, ea trebuia ieri dată jos, azi de făcut regulă și mâine de-amu lumea să aibă viitor.”

* * *

Fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, anticipează că așteptatele alegeri parlamentare vor avea un puternic caracter geopolitic. Marele perdant al acestei situații va fi alegătorul, ale cărui interese din nou vor rămâne pe plan secund. Dezavantajate vor fi și femeile care și-au propus să ajungă în politică, pentru că sistemul electoral mixt, în baza căruia se va desfășura scrutinul, nu încurajează reprezentarea echilibrată a femeilor în parlament.

Europa Liberă: De ce nu se grăbesc femeile să vină în marea politică?

Liliana Palihovici: „În primul rând, femeile sunt decise să participe sau să acționeze într-un context sau altul când au certitudinea lucrurilor și o claritate a regulilor. Nu ar însemna asta că ele nu sunt curajoase, nu-și asumă riscurile, categoric nu, ele își asumă riscurile, dar au nevoie de consecutivitate clară. În contextul noului sistem electoral, regulile sunt neclare. Am avut ocazia să discut cu 45 de femei care ar dori să candideze. Unele chiar își fac planuri pentru această toamnă, când în mod normal ar trebui să se producă alegerile parlamentare, dacă se respectă legislația în vigoare și regula de organizare a alegerilor parlamentare, și întrebarea pe care o aveau toate era: care sunt regulile detaliate pentru organizarea campaniei de către o persoană care dorește să candideze pentru un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova nefiind afiliată politic, în calitate de candidată independentă pe o circumscripție? Regulile încă nu sunt finalizate, prezentate de CEC.”

Europa Liberă: Dar trebuie legea să-i spună femeii cum și de ce e nevoie să vină în politică, trebuie femeia să-și facă loc ea pe scena politică?

Liliana Palihovici: „Nu legea, sigur este convingerea personală. Este o vorbă: dacă nu ai loc la masă, trageți un scaun și fă-ți singur loc la acea masă, dar dacă este să analizăm lucrurile de fapt, experiența a 25 de ani ai Republicii Moldova demonstrează că partidele politice nu prea se grăbesc să creeze condiții egale pentru femeile și bărbații membri ai partidelor de a candida pe listele de partid. Anul 2018 ar fi fost singura ocazie în 25 de ani ca partidele politice să demonstreze că respectă legislația și includ în listele electorale cel puțin 40 la sută din candidați să fie de un alt gen; dacă sunt 60 la sută femei, atunci 40 la sută trebuiau să fie bărbați și viceversa. Deci, odată cu schimbarea sistemului electoral bănuiesc că partidele politice din cei 50 pe care îi vor pune pe listele lor electorale nu cred că vor ajunge să pună 20-25 de femei în lista candidaților pe locuri elective…”

Europa Liberă: Pentru că ele se regăsesc în coada listei?

Liliana Palihovici: „Sigur, de fiecare dată, pentru a bifa că corespunde legislației, femeile sunt lăsate pe locurile cu puține șanse de a ajunge în Parlament, dar problema se complică și atunci când vorbim despre alegerea femeilor pe circumscripții. Partidele poate și vor înainta femei candidate pe circumscripție, dar este alegătorul gata să își dea votul pentru o femeie?”

Europa Liberă: Și știți că foarte des, pe parcursul anilor de independență, mulți își puneau întrebarea: de ce femeile nu votează pentru doamne?

Liliana Palihovici: „Nu doar femeile nu votează pentru femei, nici bărbații nu prea votează pentru femei candidate. Din cauza asta ele și nu ajung în Parlament. Motivul este că femeile sunt mai puțin promovate, despre realizările femeilor mai puțin se vorbește, trăim încă într-o societate patriarhală, în care marea majoritate a populației consideră că locul femeii de fapt este la bucătărie și nu acolo unde se iau deciziile, deși analizând experiențele de implicare a femeilor în conducere, analizați satele unde avem femei la funcția de primar, au multe proiecte investiționale aduse în sate, au schimbarea feței acelor localități și de fapt alegătorii votează mai mult femei în calitate de primar decât își dau votul pentru o femeie parlamentar. Aceasta denotă și o lipsă de încredere că femeia ar putea face față dezbaterilor pe subiecte strategice pentru țară, ceea ce nu este corect. Înseamnă că noi trebuie să promovăm mai multă informație despre cum femeile se implică în procesele de negocieri, care sunt rezultatele activităților lor. De fapt, lucrul acesta…”

Europa Liberă: Explicația este și alta, dna Palihovici. Multe voci sunt cele care acreditează ideea că politica a ajuns să fie un business și, în general, despre politică se vorbește că este murdară și de ce să se implice dacă totul e decis din timp și nu mai are sens, că e greu să crezi că poate fi răsturnată o situație?

Liliana Palihovici: „Da, dar ea nu poate fi răsturnată până nu încerci, nu pui umărul, nu faci efort ca această situație să se schimbe. Sondajele ne arată că populația nu are încredere în partidele politice, că cetățeanul consideră politica un domeniu murdar de care mai bine să nu te atingi, dar, în același timp, politica decide soarta oamenilor. Și îndemnul meu pentru femei care sunt bine instruite, profesioniste, cu activitate cu rezultate bune, mai puțin să atragă atenția la astfel de calificări referitor la politică și să se implice activ în acest proces, fiindcă oamenii schimbă situația, oamenii schimbă legile și oamenii schimbă regulile. Dacă dorim să trăim într-o țară mai bună, trebuie să avem și femei, și bărbați corecți implicați în aceste procese.”

Europa Liberă: Dar și Liliana Palihovici a ales să nu-și ducă până la bun sfârșit mandatul de deputat și atunci îndemnul pentru doamne ca să se implice mai activ în politică vine de la cea care s-a retras, a făcut un pas în urmă și a cedat locul tot bărbaților?

Liliana Palihovici: „Eu am făcut un pas în urmă de la tribuna parlamentară, dar nu am făcut un pas în urmă de la activitatea de cetățean care dorește să schimbe situația din țară.”

Europa Liberă: Dar mandatul a fost preluat în Parlament de către un domn după Liliana Palihovici?

Liliana Palihovici: „Păi, așa-i venea locul pe listă, fiindcă, din păcate, nu am avut primele 50 de locuri în lista electorală a partidului de la care am candidat pentru femei doar și nu am fost norocoasă ca după mine să urmeze încă o femeie care să-mi preia mandatul. Eu în cei opt ani de activitate în parlament am demonstrat cu prisosință că femeile se implică și rezolvă problemele și acum experiența mea o consider mult mai importantă să o împărtășesc cu femei care doresc să înceapă această cale, să le vorbesc despre lucruri pe care eu nu le-am cunoscut atunci când am început activitatea mea politică și poate dacă aș fi avut și eu o astfel de ocazie să discut cu femei care au fost în politică, care au simțit pe propria piele ce înseamnă politica, poate și eu aș fi ajuns mai rapid la anumite rezultate, nu aș fi mers pe calea cea lungă. Deci, eu consider că de datoria mea acum este să împărtășesc experiența mea cu alte femei, să le vorbesc despre activitatea din interior a politicii pentru a le ajuta să meargă în acest proces în știință de cauză, pregătite pentru toate provocările pe care le aduce activitatea politică și, mai mult ca atât, angajate să facă față acestor provocări.”

Europa Liberă: E justă, justificată această percepție a cetățeanului că deputatul nu mai este sluga poporului?

Liliana Palihovici: „Eu nu aș pune toți deputații în același coș, fiindcă avem diferite modele de deputați în parlament. Avem deputați care pur și simplu nu este nicio ședință a Parlamentului la care să nu vorbească, să nu se implice, să nu pregătească amendamente, iar între ședințe permanent sunt în căutare de soluții pentru probleme, pe când sunt alți deputați…”

Europa Liberă: De ce această idee a oamenilor că nu mai sunt slugile poporului deputații?

Liliana Palihovici: „Din cauză că per ansamblu ceea ce face parlamentul, ceea ce votează parlamentul oamenii nu percep ca legi care le schimbă calitatea vieții lor. Aceasta și creează impresia că deputatul nu mai este sluga poporului, dar nu accept ideea că toți sunt la fel.”

Europa Liberă: Dar dacă atât de greu se îmbunătățește această calitate a vieții cetățenilor din Republica Moldova, cum merg deputații și mai cer votul a doua, a treia, a patra, a cincea oară?

Liliana Palihovici: „Depinde și de atitudinea, și de educația deputatului și de, cum se spune în popor, sovestea, obrazul fiecăruia. Deci, atunci când tu, în calitate de deputat, nu ai venit nici cu o inițiativă legislativă care măcar cumva ar fi contribuit la schimbarea în bine a unei situații, cred că moral este să pleci din Parlament și să nu mai îndrăznești să te adresezi cetățeanului să te voteze.”

Europa Liberă: Nu există asemenea precedente ca să plece deputatul, de atâta că nu poate să-și onoreze promisiunea pe care o face în campania electorală.

Liliana Palihovici: „Probabil că aici cetățeanul trebuie să facă o analiză mai profundă atunci când votează deputații sau când votează lista partidelor politice sau votează pentru o persoană care dorește să devină deputat, fiindcă atunci când mergi la vot doar pentru faptul că poate-poate cineva o să facă ceva, nu este corect. Atunci când vine la tine persoana sau partidul care îți solicită susținerea, trebuie exact să-l întrebi: ce ai de gând să faci tu schimbare pe subiectul acesta, doi și trei? Și data următoare când mai vine la tine îi zici: „Gata, frate, nu mai ai noroc în cazul meu, fiindcă tu nu ai răspuns așteptărilor mele. Eu ți-am dat încrederea patru ani în urmă, dar tu nu ai făcut nimic ca să rezolvi problemele sau să te ții de promisiunile tale”. Este dificil, dar acesta este procesul de învățare a democrației.”

Europa Liberă: Eu deseori pun întrebarea: totuși, care e valoarea sau ce preț are promisiunea pe care o face politicianul în campania electorală, mai ales că toată lumea mai că nu blestemă politicienii pentru promisiunile pe care le-au făcut și după asta au uitat de ceea ce au făgăduit?

Liliana Palihovici: „În experiența pe care am avut-o mă străduiam atunci când vorbesc cu oamenii să promit lucruri care știu că este real să se realizeze. Atunci când în cadrul dezbaterilor cetățenii – prin diferite forme – parcă ar fi cerut mai multe promisiuni din partea mea, spuneam: „Nu pot promite mai mult decât atât. Și poate asta nu era cel mai corect din punctul de vedere al unui candidat care dorește să obțină cât mai multe voturi, dar eu nu sunt de părere că orișicare instrument este bun pentru a-ți mări numărul de voturi, doar să ajungi în parlament. De fapt, din punctul meu de vedere, în parlament trebuie să fie persoane care pot și sunt hotărâte să ajute oamenii. În momentul în care vezi că instrumentele care sunt la dispoziția ta pentru a ajuta oamenii nu funcționează, tu nu mai poți ajuta, nu ai ce mai sta acolo, trebuie să oferi posibilitate altcuiva. Poate vine altcineva cu idei mai bune, cu mecanisme mai bune, care face lucrul mai bine ca tine. Asta a fost și un moment atunci când am evaluat lucrurile – pot eu să mai schimb ceva sau nu? Am avut mai multe inițiative care, din păcate, nu erau susținute, fiindcă eram din opoziție, fiindcă nu se dorea să fie susținute și atunci nu avea rostul să rod papucii în fiecare zi spre parlament. Pot face lucruri mult mai importante și în afara parlamentului. Deci, eu nu consider că doar deputații sunt cetățeni prețioși ai țării, nu. Cei mai prețioși sunt restul oamenilor care muncesc și contribuie la bunăstarea țării.”

Europa Liberă: Mulți sunt politicienii care cred că cel mai mare ajutor pe care îl oferă cetățeanului este punga electorală și iarăși în rândul cetățenilor se găsesc alegători care acceptă aceste pungi electorale și își dau votul.

Liliana Palihovici: „Nu am făcut parte dintre aceștia și regret că avem astfel de politicieni care în secolul XXI speră să obțină susținerea cetățeanului printr-o pungă…”

Europa Liberă: Ei nu speră, ei chiar și obțin în multe cazuri.

Liliana Palihovici: „Da, sunt cazuri când obțin. Eu tare, tare îmi pun speranța că următoarele alegeri nu vor mai repeta astfel de mecanisme de atragere a votului cetățeanului, iar cetățeanul trăiește în sărăcie și argumentul pe care și-l aduce el sieși e: „Păi, dacă-mi dau astăzi o pungă cu careva produse, de ce să nu le iau?”. Nu cred că fiecare, chiar dacă și iau acele pungi, se conduc de ideea că i-au promis și trebuie să-l voteze.”

Europa Liberă: Păi, dar votul lui nu ar trebui să se ducă pentru eradicarea acestei sărăcii?

Liliana Palihovici: „Sigur că eu condamn astfel de metode și îndemn atât politicienii, cât și cetățenii să nu le accepte; politicienii să nu le aplice, iar cetățeanul să nu le accepte, fiindcă foarte rapid consumați un kilogram de orez sau de hrișcă sau ce mai pun ei în acele sacoșe cu daruri electorale și urmează după aceea patru ani de sărăcie și de necaz mai mare. Deci, atunci când ai posibilitate să influențezi lucrurile, analizează, scanează în detaliu listele electorale, candidații electorali și nu te da măgulit de cuvinte frumoase, analizează candidații și din perspectiva experiențelor anterioare pe care le-au avut.”

Europa Liberă: Care e miza acestor alegeri din toamnă? Ce vor decide aceste alegeri parlamentare?

Liliana Palihovici: „Când ajungem în an electoral, în Moldova se începe lupta între Est și Vest, ceea ce nu este corect de fapt. Trebuie să fie o luptă pentru bunăstarea cetățeanului, în primul rând, și atunci lucrurile se vor clarifica mult și referitor la vectorul politicii externe al Republicii Moldova. Mi-aș fi dorit ca subiectul geopolitic să nu fie subiectul-cheie al alegerilor din 2018, dar toate semnele arată că din nou dezbaterile fierbinți vor fi: mergem spre Vest sau mergem spre Est; vorbim româna sau vorbim moldoveneasca; ce fel de istorie învățăm – subiecte extrem de importante, dar toate aceste subiecte își găsesc rezolvarea doar în contextul existenței unor politicieni onești, corecți, care acționează ca oameni de stat ghidați de interesul cetățeanului și interesul național. Miza? Eu sunt de formare politică de dreapta și-mi doresc ca alegerile să fie câștigate de forțele de dreapta, partidele de dreapta să se țină de cuvânt și să nu se compromită în fața alegătorilor. Și aceasta este șansa Republicii Moldova.”

Europa Liberă: De ce atât de greu pătrunde sânge proaspăt în politica moldovenească? Și iarăși, eu fac trimitere la cetățenii de la firul ierbii, care spun că e un monopol și în politică și câștigă cel care are bani mai mulți…

Liliana Palihovici: „Acum și mai vizibil va fi acest lucru. De exemplu, în cazul femeilor care vor candida. Credeți că sunt multe femei care-și vor permite să-și finanțeze singure campania electorală, să se înscrie în calitate de candidat independent, să-și permită cheltuieli pentru campania electorală, publicarea de materiale, campanie de la ușă la ușă, publicarea spoturilor electorale la TV în regiunile acolo unde ele activează? Cheltuieli de campanie sunt. Cine vor fi candidații cu cele mai mari șanse despre care ar putea să afle alegătorul? Cei care au bani mulți. Deci, în cazul unei circumscripții, unde avem mai mulți oameni de afaceri care câștigă bani, care doresc să mai aibă și influența politică, ei vor avea mai multe șanse de a câștiga în acele circumscripții.”

Europa Liberă: Dar implicarea businessului în politică nu e văzută cu ochi buni de către cetățeni?

Liliana Palihovici: „Sigur că nu este văzută bine și pe bune nu trebuie să fie văzută bine.”

Europa Liberă: Mulți din cei din mediul de afaceri râvnesc la un mandat de deputat.

Liliana Palihovici: „Din cauză că percepția generală aici este că poți să-ți rezolvi problemele, dacă ești în politică. Ceea ce trebuie schimbat din înțelegerea și mentalitatea generală. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că politicianul primește mandatul pentru a rezolva problemele omului, nu problemele lui personale într-o afacere sau în altă afacere. Deci, o dată în patru ani cetățeanul are toată puterea să aleagă el pe cine trimite în parlament și să nu se lase manipulat, dar dacă se lasă manipulat de o pungă de alimente, dacă se lase manipulat de o vorbă mai aspră a angajatorului său, care-i zice: „Uite, vrei să mai unde munci? Du-te și mă votează pe mine, că eu candidez în circumscripție”. S-ar putea și astfel de cazuri să se întâmple. Deci, în cabina de vot doar tu știi ce faci. Și important este să fii curat și împăcat cu propria ta conștiință, că ai făcut tot ce ți-a stat în puteri ca în țara ta lucrurile să se schimbe. De fapt, nu văd prin noul sistem electoral o șansă de a consolida procesul de guvernare democratică și am să vă explic de ce. Atunci când partidele intrau în parlament cu deputați aleși pe lista electorală, partidele într-un fel aveau și un anumit angajament pentru persoanele care sunt plasate pe lista acelui partid și negocierile se făceau pentru formarea Guvernului în numele unei echipe, știindu-se clar că se negociază în numele a 20 de deputați sau a 30 de deputați, acum imaginați-vă că va intra un partid cu șapte mandate, altul cu zece mandate, altul cu șase mandate…”

Europa Liberă: Problema e cum se formează fracțiunile, cum se creează majoritatea parlamentară, cum se alege guvernul.

Liliana Palihovici: „Și cum se votează guvernul. Asta este întrebarea mare – mergem și pescuim deputați independenți pentru a face o coaliție de guvernare și votăm guvernul care, dacă peste două luni acești deputați independenți se răzgândesc să mai dea vot de încredere acelui guvern, ce facem? La fiecare două luni picăm guvernul și organizăm alegeri noi? Deci, în democrația noastră încă tânără, șubredă aplicarea unui astfel de sistem electoral este prematură. Noi în calitate de cetățeni încă mai avem de învățat ce este democrația și cum trebuie s-o exercităm.”

Europa Liberă: Și nu ați spus ce vor hotărî aceste alegeri din toamnă.

Liliana Palihovici: „Să aleagă un parlament nou. Sper că unul mai bun, proeuropean, unul care să nu răstoarne tot ce am reușit să realizăm noi atunci când ne-am asumat vectorul proeuropean și să recapete încrederea pe care am avut-o în relațiile cu partenerii noștri de dezvoltare și în special cu partenerii europeni. Deci, votul pe care l-a primit Republica Moldova prin acea rezoluție a Parlamentului European demonstrează…”

Europa Liberă: …care cere executivului european să suspende asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova.

Liliana Palihovici: „Da, să suspende asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și asta demonstrează că Moldova rămâne cu tot mai puțini susținători și nu din cauză că acei parteneri de dezvoltare au gând rău pentru Moldova, nu. Din cauză că ei ne doresc ca noi cu adevărat să schimbăm Republica Moldova și să o facem una democratică, bazată pe statul de drept, bazată pe respectarea drepturilor omului, cu o justiție independentă, echitabilă și corectă pentru fiecare, care acționează în interesul cetățeanului.”