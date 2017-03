Vladimir Ţurcan: „Ancheta s-a pornit demult în Federaţia Rusă, iar ai noştri s-au trezit şi ei să facă ceva”

Deputatul socialist Vladimir Ţurcan spune că publicarea, concomitentă, în câteva zeci de publicaţii din lume a investigaţiilor jurnalistice despre spălarea banilor murdari de către Rusia prin bănci moldovene pare a fi o campanie mai amplă antirusească şi că Rusia nu poate fi acuzată că nu ar face eforturi ca să descopere crima. În trecut ambasador al Republicii Moldova la Moscova și ministru de interne, socialistul spune că, dimpotrivă, autorităţile Republicii Moldova, cel mai probabil, au girat tranzacţiile, iar acum încearcă să arunce vina pe Federaţia Rusă că ar refuză să coopereze.

Europa Liberă: Ce elemente noi desprindeți Dvs. din aceste investigaţii?

Vladimir Ţurcan: „În primul rând, pe mine mă miră faptul că în două zile, sau două nopți au apărut toate publicațiile. Nu vă pare că asta vorbeşte despre faptul că este un proces dirijat? Asta e una la mână. Doi: uitaţi-vă ce se vorbeşte în aceste publicaţii: că spălarea aceasta s-a făcut timp de 3-4 ani, în perioada 2010-2014, şi nu este vorba despre spălarea a unei mii de dolari, a 10 mii, 10 milioane sau 10 miliarde. Este vorba despre 20 şi ceva de miliarde de dolari, care au fost trecute pe sub nasul Băncii Naţionale, a CNA, a Procuraturii Generale ş.a.m.d. Astra vorbeşte despre ceva sau nu? Înseamnă că au fost persoane care au ştiut. Mai mult ca atât, au tăcut şi au dirijat cu aceste procese, ca să meargă bine-mersi prin sistemul bancar moldovenesc.”

Europa Liberă: Înseamnă că de la cel mai înalt nivel s-au permis aceste transferuri să se producă?

Vladimir Ţurcan: „E clar că s-a permis. Pentru că transferuri mai mari de 100 de mii de lei deja trebuie să fie verificate de CNA. Dar în cazul dat, treceau zeci şi sute de milioane de lei într-o zi, prin tranzacţii făcute sub controlul BNM, a băncii respective, a CNA, a Procuraturii Generale şi SIS-ului inclusiv. Pe mine asta mă miră: că nimeni nu a făcut nimic şi s-au trezit numai acum, când toată Europa a spus că Moldova este o ţară coruptă şi capturată.

Una la mână. Doi: tot permanent se face referinţă că banii s-au scos din Federaţia Rusă, înseamnă că s-a dirijat mai că de la nivelul nu ştiu care. Dar sunt deja publicaţii care arată că Federaţia Rusă demult a pornit un dosar penal, mai mult de 20 de bănci le-au fost retrase licențele, sunt arestate mai mult de 40 de persoane din băncile respective şi persoane afiliate. Înseamnă că acest proces s-a pornit, ancheta demult s-a pornit în Federaţia Rusă, iar ai noştri s-au trezit şi ei să facă ceva.

Dar e prea târziu, pentru că banii deja au trecut, au fost spălați, cineva din Republica Moldova a primit un comision, începând cu BNM şi terminând cu nu ştiu cine. Asta trebuie să fie evident pentru toţi. De aceea nu trebuie de încercat de demonstrat că noi suntem albi şi pufoși, iar cineva e monstru. Sunt „buni” şi de acolo, sunt „buni” şi de aici care au planificat, au efectuat şi au beneficiat de aceste tranzacţii şi de această spălare de bani.”

Europa Liberă: Aş reveni un pic la ce spuneaţi mai devreme despre faptul că ar fi apărut concertat aceste publicaţii. Şi dvs. ce credeţi despre asta?

Vladimir Ţurcan: „Dacă am analiza de ce au apărut în acelaşi moment aceste publicaţii şi despre ce acolo se vorbeşte, eu cred că fiecare persoană poate să-şi facă o concluzie: este o campanie de a arunca pietrele şi de a spune că nu eu sunt vinovat, da altcineva este vinovat.

Sunt vinovaţi şi dintr-o parte, şi din partea cealaltă şi toţi trebuie să fie traşi la răspundere.”

Europa Liberă: Ce consecinţe aţi putea anticipa?

Vladimir Ţurcan: „Eu sper că va fi o singură consecinţă: că acei care sunt vinovaţi vor fi traşi la răspundere. Eu sper la asta. Şi atunci noi vom putea face concluziile: cine e inițiator, cine e organizator, cine a contribuit şi cine e beneficiar. Dar aşa, fără a da răspuns la întrebările acestea, vor fi doar versiuni şi nu mai mult.”

Europa Liberă: Chiar credeţi că se poate ajunge ca făptuitorii să răspundă?

Vladimir Ţurcan: „Tot depinde numai de organele, structurile de forţă care se ocupă cu anchetarea acum, şi din partea noastră, şi din partea Federaţiei Ruse. Totul depinde numai de dânşii. Dacă ei or dori şi or face lucrul cum se cade, nu aşa ca cu furtul miliardului la noi în ţară, atunci or scoate la iveală pe toţi. Dar dacă se va întâmpla ca la noi cu anchetarea furtului, atunci nici după 10 ani nici nu vom afla, nici nu vom avea banii înapoi în buget.”

Europa Liberă: Ca să se întâmple aşa cum vreţi Dvs., ar trebui să existe în Republica Moldova instituţii independente. Credeţi în independenţa acestor instituţii?

Vladimir Ţurcan: „Pot să spun doar despre instituţiile de la noi din ţară. Cu regret, practica demonstrează că instituţiile de drept ale Republicii Moldova nu sunt independente. ”

Europa Liberă: Şi Dvs., ca opoziţie parlamentară, ce demersuri puteţi face ca să evolueze şi ancheta, şi instituţiile să devină mai independente?

Vladimir Ţurcan: „Pentru a face ceva în aceste instituţii, trebuie de eliberat însăşi puterea în stat. Asta este. Unica ieşire sunt alegerile anticipate, ca să vină la putere forţa sănătoasă, sau forţele sănătoase, ca să dea posibilitate celor care sunt cinstiți în procuratură, interne, CNA, să facă ce trebuie. Nu este voinţă politică, înseamnă că trebuie de schimbat ceea ce se numeşte voinţă politică.”