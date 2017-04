Târgul de cariere de la Chișinău

La Chișinău, a început marți o nouă ediție a Târgului de Cariere – cea mai mare rețea de evenimente de carieră din România și Republica Moldova, unde angajatorii se întâlnesc cu posibili angajați. Fiecărui doritor îi stau la dispoziție circa 2000 de locuri de muncă în cele peste 40 de firme din țară și de peste hotare. Care sunt ofertele de pe piața muncii? Relatează Natalia Sergheev.

Prezența la târg a câtorva companii de renume mondial imprima ediției curente un statut avansat. E ca și cum un hotel ar primi o stea în plus la categoria pe care a câștigat-o.

Stand-urile companiilor Kaufland, Amazon și DB Global Technology au atras imediat solicitanți care își doresc o carieră de manageri, vânzători sau ingineri.

La un stand îmi atrage atenția o domnișoară care spune că e în anul doi de studii la facultatea de Informatică și cibernetică economică.

O cheamă Andreea. Deși are toată viața înainte, spune ca ar vrea de pe acum sa aibă o minimă certitudine. Pentru asta si-ar dori măcar un stagiu, ca sa își testeze capacitățile in condiții reale. Domeniul în care a ales sa studieze e o trambulina sigura in viitor, spune Andreea, numai că Republica Moldova ar face bine să grăbească pasul ca să prindă și ea acest tren, în caz contrar riscă să piardă toți specialiștii.

„Sincer să vă zic, chiar nu vreau să mint, nu cred că Republica Moldova îmi va satisface toate nevoile, din simplul motiv că cheltuielile la noi sunt foarte mari, pe când salariul pe care ni-l oferă, îndeosebi pentru începători, de 2000-3000 de lei nu-ți ajunge nici pe două săptămâni. De asta aș prefera să plec undeva peste hotare și să revin în Moldova și să-mi deschid o afacere.”

Plimbându-mă prin sală am întâlnit persoane care au locuri de muncă, mai mult sau mai puțin sigure, dar nu au satisfacția deplină și ar dori eventual să-și încerce norocul cu un alt angajator.

O vizitatoare, Maria, spune că a venit să caute un job pentru soțul ei, care nu a vrut să dea de știre șefului că intenționează să plece. Tânărul cuplu ar avea nevoie de mai mulți bani și mai multe oportunități de creștere, spunând că deseori se gândesc la plecare peste hotare.

„Motivul e că avem un copil invalid, fără nici un viitor în Moldova. Pentru că oamenii invalizi în Moldova nu au viitor. Primim o pensie de 700 de lei, grad de invaliditate nr.1, cu cinci operații la inimă… Dacă s-ar putea aș pleca mâine.”

Pe holul Palatului Național am întâlnit și persoane deloc tinere, care nu pretind neapărat să descopere o noua vocație, dar cel puțin să nu se simtă marginalizați.

În topul ofertelor de muncă sunt cele în domeniul IT, inginerie, vânzări, la mare căutare mai sunt și cunoscătorii de limbi străine. Reprezentanta unei companii IT din țară care s-a prezentat Carolina spune că au locuri de muncă noi, fiindcă își extind afacerea.

„Piața IT din Moldova e competitivă pe plan internațional pentru că standardele de salarizare sunt altele decât peste hotare. În primul rând, pentru investitori suntem atractivi. În același timp, avem specialiști foarte buni, pentru că beneficiază de un program educațional în IT destul de bun. Se investește în acest domeniu din ce în ce mai mult.”

Managerul pentru resurse umane la o companie daneză de recrutări în domeniul zootehnic Artur Pruteanu spune că cine vrea să se angajeze la întreprinderea pe care o reprezintă, întâi și întâi de toate trebuie să aibă pașaport european și să cunoască limba engleză. Dacă ai norocul să fii selectat, spune Artur cu intonație de Moș Crăciun, ți se oferă oportunitatea de a învăța cum să întreții o fermă în stil european, având și un salariu decent. Dar cel mai important e faptul că vei putea munci în „cea mai fericită țară din lume”, cum e atestată Danemarca în sondajele mondiale, precizează Artur.

„Fermierilor danezi le place să lucreze cu moldovenii, fiindcă sunt foarte harnici. Cei mai mulți dintre ei învață foarte ușor, au abilități multiple. Mulți dintre ei pot să facă fermierit, conduc tractorul, conduc mașina, pot să facă construcție, să facă reparații la utilajele electrice… Fermierii apreciază foarte mult asta. Lucrul de mentenanță a fermelor costă foarte mult și dacă au un muncitor versat asta îi avantajează foarte mult.”

Știind că sunt și ei în competiție, angajatorii caută metode inedite de a-i atrage pe cei mai calificați dintre candidați.

Unii organizează concursuri de programare la care participanții au șansa să fie remarcați și să obțină premii valoroase; alții oferă posibilitatea de a câștiga bilete la concert.

Am văzut cum unii practica metoda „luatului cu bombonica”, la propriu, adică consultanții au pe masă o cutie cu bomboane care își face efectul.

Dacă v-am făcut curioși, voi preciza ca Târgul de Cariere are loc la Palatul Național Nicolae Sulac și se încheie miercuri, 5 aprilie, în a doua jumătate a zilei.

Grăbiți-vă!