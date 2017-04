Republicanii, în căutarea banilor pentru zidul de la frontiera cu Mexicul

Daca nu se ajunge la un acord bugetar, la sfirsitul saptaminii, guvernul federal ar putea fi temporar inchis. Care sint sansele? e intrebarea adresata corespondentului Europei Libere la Washington.

In cursul acestei saptamini au circulat stiri ca presedintele Trump a conditionat un acord bugetar de includerea unor fonduri pentru zidul de la frontiera cu Mexicul, pe care l-a promis in campanie. Dar, ieri, administratia a anuntat ca poate sa aprobe alocatia bugetara, chiar daca bani pentru zidul de la frontiera nu sint inclusi.

Aceasta decizie poate insemna ca Donald Trump nu va putea sa inceapa anul acesta constructia zidului. Dar, in ciuda acestei situatii, presedintele s-a angajat ca zidul va fi construit, pina la sfirsitul mandatului sau.

In aceste conditii, liderii republicani au prezentat o noua varianta de buget, pentru a atrage sprijin din partea democratilor, pentru ca, desi domina camerele Congresului, ei au nevoie de voturi de la opozitie, pentru a evita inchiderea guvernului federal.

„Zidul nu va fi construit pentru ca nu exista suficient sprijin republican”, a declarat senatorul democrat Patrick Leahy, care este liderul opozitiei in Comisia pentru Alocari Bugetare.

In schimbul renuntarii temporare la finantarea zidului, republicanii solicita suplimentari pentru securitatea de frontiera si armata. Democrati au indicat ca pot sprijini alocarile respective, cu conditia sa nu fie folosite pentru construirea zidului.

Surse de la Casa Alba spun ca presedintele Trump are mai multe sanse sa obtina finantarea pentru zid, in a doua parte a anului. In toamna va fi votat bugetul pentru 2018, dezbaterea de acum il vizeaza pe cel actual.

Mai exista teme controversate legate de subventii pentru sistemul de asigurari medicale Obamacare, de exemplu, dar sint acum sanse mai bune sa se ajunga la un acord care sa mentina institutiile givernamentale deschise.

Dar bugetul este doar un aspect, pentru ca republicanii pregatesc un plan de reduceri de impozite si vor sa revina la anularea sistemului Obamacare, dupa ce au esuat la prima incercare.

Dar cu sau fara zid, in ultimul an, trecerile ilegale la frontiera cu Mexicul au scazut cu 70%, cifra cu care administratia se mindreste, dar care ridica si intrebarea daca costisitorul zid este cu-adevarat necesar.