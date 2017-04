A fost sau nu amestecată Rusia în atacul cu arme chimice din Siria?

Ministrul apararii, James Mattis, a spus ca nu exista indoiala cu privire la faptul ca regimul Bashar Assad a planuit si executat atacul cu arme chimice din Siria. Dar seful Pentagonului a adaugat ca nu exista suficiente informatii, care sa clarifice daca Rusia a fost implicata, ori a stiut despre atac.

Nu acelasi lucru a parut sa sugereze ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Hailey care, urmind firul logic al celor intimplate a spus ca reactia imediata a Moscovei si faptul ca oficialitatile ruse nu au parut mirate sau socate de atac pare sa indice ca rusii au stiut.

Analisti militari au declarat ca, datorita pregatirilor care se fac de obicei pentru un atac chimic, este foarte greu de crezut ca fortele ruse, de la baza respectiva, nu au stiut de ce intimpla.

La rindul sau, secretarul de stat Rex Tillerson a fost prudent, in privinta amestecului Rusiei, dat fiind faptul ca viziteaza Moscova in aceste zile pentru intilniri cel putin cu omologul sau.

Interesant va fi de observat tonul declaratiilor de la Moscova, data fiind atmosfera tensionata in relatiile bilaterale. Presedintele Putin a acuzat America ca foloseste acum, in cazul sirian, aceleasi argumente care s-au dovedit false la declansarea razboiului din Irak. El a anticipat ca simulari care sa incite Statele Unite s-ar putea repeta in alte parti ale Siriei, inclusiv suburbii ale Damascului.

Administratia Trump nu a exclus noi atacuri in Siria, dar a tinut sa precizeze ca aceste evolutii nu reprezinta o modificare de politica, ceea ce pare sa insemne ca prioritatea se mentine anihilarea gruparii teroriste ISIS.

Daca Rusia a stiut sau chiar contribuit la atacurile cu arme chimice din Siria, intrebarea imediat urmatoare este de ce ar fi facut-o.