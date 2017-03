Trump, summitul NATO și îngrijorările aliaților europeni

Europa priveste catre America pentru indicii cu privire la intentiile administratiei Trump. Care sint semnalele cu privire la Alianta NATO? In atentia opiniei publice se afla ceea ce se presupune a fi decizia secretarului de stat, Rex Tillerson de a nu participa la reuniunea ministeriala NATO din aprilie, menita sa pregateasca summitul aliantei.

Departamentul de Stat a comunicat ca seful diplomatiei americane are altceva programat si a sugerat alte date pentru reuniune, numai ca asta presupune consensul celor 20 de tari reprezentate.

Ceea ce adauga o nuanta acestei decizii este faptul ca la sfirsitul lunii, Tillerson urmeaza sa se afle la Moscova pentru convoribiri inca neanuntate public. Acestea nu au fost confirmate sau infirmate de Ministerul rus de Externe.

Purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat a spus ca Tillerson isi va intilni colegii la Washington, astazi la reuniunea pe care o gazduieste, a Coalitiei Globale impotriva Aliantei ISIS. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg va participa in capitala americana.

Presedintele Trump intentioneaza sa se deplaseze la 25 mai la Brussels pentru summitul Aliantei Nord-Atlantice. Aliatii europeni privesc cu ingrijorare catre Washington, pe fondul impresiei create in campanie de Donald Trump ca si-ar dori o apropiere de Rusia.

In acest context, orice semnal trimis de Washington – intentionat sau nu – este analizat cu mare grija si in acest context trebuie privita decizia domnului Tillerson de a nu se afla in Europa pentru reuniunea ministeriala si a vizita Moscova la o saptamina dupa aceea. „Administratia Trump comite o mare eroare care va submina increderea celei mai importante aliante a Americii si va alimenta idea ca aceasta administratie este prea apropiata de Putin”, a spus deputatul democrat de New York, Eliot Engel. Acesta a adaugat ca si din perspectiva sa, o astfel de decizie duce la impresia ca Statele Unite se indeparteaza de aliatii occidentali si se apropie de regimul autocratic de la Moscova.

Se crede ca decizia lui Tillerson este dictata de dorinta de a-l insoti pe presedintele Trump pe durata vizitei in America a presedintelui Chinei, cu care secretarul de stat s-a intilnit de curind la Beijing. Dar asta continua sa creeze suspiciunea ca el prefera China si Rusia si neglijeaza aliati europeni. Recent Donald Trump s-a pronuntat in favoarea aliantei NATO pe care in campanie o caracterizase drept „depasita”.