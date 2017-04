Conflict la Casa Albă: Steve Bannon înlăturat din Consiliul prezidențial pentru Securitate Națională

Strategul sef al Casei Albe, Steve Bannon si-a pierdut locul permanent in Consiliul pentru Securitate Nationala. Ce semnificatie are aceasta schimbare? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Greu de anticipat dar pare sa fie o modificare, in sfera de influenta din jurul presedintelui Donald Trump. Stirile de presa arata ca la origine s-ar afla neintelegeri intre apropiati ai sefului executivului, mai precis Bannon si ginerele lui Trump si consilier la Casa Alba, Jared Kushner.

Conform acelorasi surse de presa, Bannon ar fi intentionat sa demisioneze, daca îi va fi fost retrasa participarea permanenta in grupul de decizie de la Consiliul Securitatii Nationale si s-a razgindit doar la indemnurile lui Rebakah Mercer, o donatoare republicana care a colaborat timp indelungat cu strategul Casei Albe, pe vremea cind acesta conducea reteaua de stiri Breibart si la firma Cambridge Analytica, care este practic proprietatea familiei Mercer.

Surse de la Casa Alba au spus ca la originea conflictului dintre Bannon si Kushner sta opinia primului ca grupul din jurul ginerelui presedintelui ar submina agenda populista cu care Trump a cistigat scrutinul.

Pe de alta parte, arata sursele respective, Kushner il considera pe Bannon un ideolog, care il indeparteaza pe presedinte de tendinta sa naturala, pragmatica. In plus, acum la Casa Alba a fost angajata, fara plata, si fiica presedintelui Ivanka, sotia lui Kushner.

Bannon a condus campania lui Donald Trump in perioada premergatoare victoriei in alegeri. El este cel care intr-una dintre rarele aparitii publice s-a pronuntat pentru asa zisa „dezmembrare a statului administrativ” care a părut sa se materializeze in drasticele reduceri bugetare, propuse de administratie. Publicatia pe care Bannon a condus-o, Breitbart News, este considerata una dintre vocile miscarii alt-right, care este invinuita de pronuntari rasiste si antisemite, alegatie respinsa de Bannon si actualii conducatori ai retelei media. Colaboratori ai lui Bannon au respins si idea ca acesta ar fi fost retrogradat in reteaua de putere de la Casa Alba sau ca ar fi dorit sa demisioneze.