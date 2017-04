Un nou ordin executiv prezidențial „Cumpară produse americane, angajează americani”

Presedintele Trump a semnat marti ordinul executiv „Cumpară produse americane, Angajeaza americani”, care vizeaza agentii federale. Despre ce este vorba? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Una dintre sectiunile importante ale ordinului vizează imigrația. Presedintele a dispus ca patru agentii guvernamentale, intre care si Ministerul Muncii, care nu are inca un ministru confirmat in functie, sa propuna reforme in chestiunea vizelor H-1B, pentru a se asigura ca ele sint oferite persoanelor cu talente si calificari deosebite.

Ordinul cere agentiilor sa gaseasca solutii pentru evitarea de fraude si abuzuri, in acordarea vizelor de lucru. Donald Trump nu este de acord cu actualul sistem in care vizele H-1B fac parte din sistemul de loterie, spunind ca ele trebuie sa aiba la baza merit, nu noroc. Pentru vizele respective exista o cotă de 85,000 pe an, intre care 20,000 pentru cei care au master. Competitia de anul acesta s-a deschis la 3 aprilie si in numai cinci zile a fost atinsa cota de inscriere. Au fost primite 199,000 de cereri.

Nu este inca clar daca aceste chestiuni pot fi rezolvare de executivul american sau e nevoie de interventia Congresului. Or, asta ia timp. Ordinul executiv, la fel ca si altele ale presedintelui Trump, are mai mult valoare simbolica, indica dorinta sefului executivului, urmind ca aplicarea sa treaca prin mai multe filtre, intre care Congresul joaca rolul principal.

In Congres, exista de-acum un proiect de lege bipartizan, care elimina loteria, in favoarea unui sistem de preferinte, care favorizeaza studenti straini care doresc sa ramina in America, in special cei care au studii superioare avansate. Vizele respective sint menite sa acopere profesii care au nevoie de un adaus de persoane calificate, dar sint cazuri in care se produc abuzuri, care au impact negativ asupra locurilor de munca pentru americani.