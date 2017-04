Casa Albă invită întregul Senat american la o discuție despre escaladarea tensiunilor cu Coreea de Nord

Situatia din Corea de Nord continua sa preocupe mediile de informare americane. Cum reactioneaza oficialitatile? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Într-o initiativa fara precedent, Casa Albă a invitat întregul Senat pentru a discuta mîine despre situatia din Corea de Nord si escaladarea tensiunilor. Purtatorul de cuvint al Casei Albe, Sean Spicer, a confirmat ca toti cei 100 de senatori au fost invitati. Lor li se vor adresa secretarul de stat, Rex Tillerson, ministrul apararii Jim Mattis, seful statelor majore ale armatei americane, Joseph Dunford si directorul pentru informatii, Dan Coats.

Spicer a confirmat ca desi evenimentul va avea loc la Casa Alba este menit sa ofere informatii membrilor Senatului si ca initiativa i-a apartinut liderului republican din camera legislativa, Mitch McConnell. Aceasta reuniune a fost confirmata dupa ce presedintele Trump a stat de vorba cu lideri din China si Japonia. Presedintele Chinei, Xi Jimping, i-a spus lui Trump ca tara sa se opune cu vehementa programului nuclear nord-corean si a adaugat ca spera ca toate partile vor da dovada de calm si vor evita sa agraveze situatia.

Seful executivului american vrea ca Beijinul sa faca presiuni asupra Fenianului. La rîndul lor, Trump si premierul Japoniei, Abe, au convenit sa ceara Coreei de Nord sa se abtina de la noi actiuni provocatoare.

Sateliti au detectat o crestere a activitatii in jurul instalatiilor nucleare nord-coreene, asta in conditiile in care liderul de la Fenian a amenintat cu noi teste. Corea de Sud se asteapta la noi provocari si a pus in alerta fortele armate.

In cursul zilei de ieri, presedintele Trump a luat masa cu ambasadorii tarilor din Consiliul de Securitate. El a cerut reforme la organizatia mondiala, a criticat ineficienta organizatiei in Siria si Corea de Nord, dar a caracterizat ONU ca avind un mare potential.