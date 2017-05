Statele Unite și planul Putin referitor la conflictul din Siria

In „Washington Post”, David Ignatius arata ca Vladimir Putin a initiat convorbirirea telefonica cu Donald Trump pentru a-i prezenta o noua propunere cu privire la Siria. De ce tocmai acum? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Analistul american scrie ca Putin propune crearea unor zone de siguranta, in citeva regiuni ale Siriei, mentinind la sol aviatia siriana si creind o zona tampon intre combatanti, care sa fie monitorizata de forte internationale.

Surse diplomatice arata ca presedintele rus a initiat convorbirea si a fost cel care a dominat-o. Casa Alba a spus foarte putin despre conversatie, dar a acceptat sa trimita o oficialitate de la Departamentul de Stat la convorbirile de la Astana, in Kazahstan.

David Ignatius crede ca Putin incearca sa se pozitioneze fata de America la fel cum presedintele Chinei a facut, cind s-a aratat dispus sa ajute in chestiunea nord-coreana. Beneficiul pentru Rusia ar fi reducerea izolarii diplomatice si imbunatatirea imaginii in America, dupa amestecul in alegerile din Statele Unite.

Planul lui Putin presupune separarea combatantilor in patru zone si crearea zonelor tampon. O propunere de natura sa-i multumeasca pe insurgenti este ca in timpul procesului respectiv, aviatia siriana va fi mentinuta la sol. Arabia Saudita si alte tari arabe vor fi multumite ca Putin are aceasta initiativa, fara sprijin iranian. Asta ar putea antrena o racire a raporturilor Moscova-Teheran, care e dorita de tari arabe.

Putin le-a prezentat propunerea si cancelarului Germaniei, Angela Merkel si presedintelui Turciei, Recep Erdogan. Observatorii politici arata ca administratia Trump nu a formulat o strategie in Siria si asta i-a oferit spatiu de manevra lui Putin.

Planul rus va intimpina dificultati similare cu altele anterioare, posibila opozitie din partea presedintelui Assad si Iranului si faptul ca opozitia siriana e divizata si infiltrata de extremisti. Crearea de zone tampon a fost ceruta de opozitia siriana pina acum si Putin pare sa fi facut o concesie. Analisti cred ca presedintele Rusiei incearca sa puna in revers deteriorarea raporturilor cu Statele Unite, in conditiile in care presedintia Trump anunta initial altceva.

David Ignatius considera ca este o mutare pragmatica. Dar – scrie autorul – cel putin liderul de la Kremlin incearca sa obtina un acord in Siria in timp de administratia americana asteapta.