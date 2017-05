Fostul ministru al justiției din Statele Unite contrazice versiunea Casei Albe în cazul Michael Flynn

Fostul ministru al justitiei, din perioada tranzitiei Obama-Trump, Sally Yates va depune marturie in fata Senatului saptamina viitoare. Aparent, se stie de-acum ce are de gind sa spună. O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Surse de presa arata ca Sally Yates va contrazice varianta administratiei Trump cu privire la detaliile demiterii fostului consilier pentru securitate nationala, Michael Flynn.

Sa reamintim ca acesta a fost demis pentru ca l-ar fi indus in eroare pe vice-presedintele Pence, in legatura cu contacte cu ambasadorul Rusiei la Washington, referitoare la sanctiuni impotriva Moscovei. Or, fostul ministru al justitiei sustine ca la Casa Alba s-a stiut despre aceste intilniri si continutul lor si faptul ca Flynn mintea cu trei saptamini inainte ca el sa fie demis.

Intr-o intilnire, la 26 ianuarie, Yates i-a spus avocatului Casei Albe, Don McGahn ca Flyn nu spune adevarul cind a negat in public si in particular ca ar fi stat de vorba cu ambasadorul Sergei Kisliak despre sanctiuni.

La vremea respectiva, Sally Yates i-a spus interlocutorului ei ca atitudinea lui Flynn e de natura sa-l expuna la santaj din partea Rusiei. Ministrul justitiei si-a exprimat ingrijorarea in fata lui McGahn cu privire la situatia creata. Audierea programata la 8 mai va fi probabil ultima data cind Sally Yates se va referi la intilnirea pe care a avut-o la Casa Alba. Dar ea va trebui sa limiteze destainuirile pentru ca o buna parte a informatiei este secreta.

O alta audiere a fostului ministru ar fi trebuit sa aiba loc in fata Comisiei pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor, dar presedintele de la vremea respectiva, deputatul Devin Nunes a aminat-o, ceea ce i-a atras acuzații din partea democratilor că ar incerca sa acopere adevarul, in beneficiul Casei Albe.

Michael Flynn a fost demis de presedintele Trump la 18 zile dupa intilnire lui Yates cu McGahn, lasindu-se impresia ca s-ar fi aflat foarte de curind despre faptul ca Flynn ascundea adevarul. Fostul ministru vrea ca adevarul despre cele intimplate sa fie cunoscut public. Dar din cauza ca informatii sint secrete, ea nu va putea explica pe deplin de ce a fost atit de ingrijorata cu privire la „compromiterea” lui Flynn de catre rusi.

Audieri separate au loc cu inceperea de miercuri, cind Comisia Juridica a Senatului il va avea ca invitat pe directorul FBI, James Comey, una dintre principalele teme fiind Rusia. Joi, Comey se va intilni in secret cu membrii ai comisiei pentru informatii a Camerei.