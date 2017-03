„Unde s-a blocat reforma guvernului?” (I.Volnițchi / Tribuna)

„Unde s-a blocat reforma guvernului?”, este întrebarea la care caută răspuns Igor Volnițchi, într-un editorial publicat pe tribuna.md. El scrie că degrabă se va împlini un an de la anunţarea reformei Guvernului de către Premierul Filip, care are ca scop declarat reducerea numărului de ministere, birouri şi agenţii, dar şi de funcţionari, însă practic nimeni nu mai vorbeşte la această temă. Autorul presupune că reforma „frânează”, deoarece ar fi în strânsă legătură cu evenimentele ce ţin de modificarea sistemului electoral, întrucât structura noului Guvern, locurile ce vor fi oferite în cadrul acesteia, ar putea fi folosite ca monedă de schimb în cadrul târgului politic ce va viza schimbarea sistemului electoral. În opinia sa, dacă vor trece cu bine testul politic pe care-l presupune schimbarea sistemului electoral, cei de la putere vor pune în aplicare reforma administraţiei publice centrale. Iar întreg scenariul va derula sub lozinca neoficială: „Am apropiat deputaţii de cetăţeni, acum vom apropia şi activitatea guvernamentală”, notează Igor Volnițchi.

Agenția de presă „IPN” publică o analiză semnată de Valeriu Vasilică. El se referă la nota trimisă Federației Ruse de conducerea politică a Republicii Moldova și scrie că în situația creată, aproape nimic din ceea ce vrea Rusia, nu-i convine Chișinăului și aproape nimic din ceea ce vrea Chișinăul, înaintând nota, nu-i convine Rusiei. Autorul crede că Rusia nu va putea în niciun caz recunoaște că îi hărțuiește pe oficialii moldoveni pe criterii politice și nici că serviciile speciale rusești își fac de cap fără știrea conducerii de vârf. Valeriu Vasilică notează că viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, a și calificat nota ca fiind din domeniul „disputelor diplomatice”. Și, în opinia autorului, este de așteptat că o reacție de altă natură de la Moscova nu va veni, deși nu este exclusă și una dură. În ambele cazuri, problema abordată în nota de protest a Chișinăului nu poate fi soluționată, ca fiind inexistentă, din punctul de vedere al Rusiei, remarcă Valeriu Vasilică.

Vitalie Andrievschi semnează o analiză publicată pe portalul Ava.md. El susține că Republica Moldova trebuie condusă de instituții de putere, și nu de lideri. Iar controlul acestor instituții trebuie să le revină cetățenilor, crede autorul și face aici referire la sistemul uninominal de alegere a deputaților. Andrievschi, notează că fără nici o excepție, partidele de acum sunt mai degrabă o frână pentru Moldova. În argumentarea poziției sale, analistul scrie în continuare că actualmente puterea aparține partidelor, care s-au transformat în holding-uri politice, a căror principal acționar este liderul de partid. De regulă, remarcă Andrievschi, luptând pentru putere, liderii de partid nu insistă pe propuneri care ar aduce dezvoltare țării. Ideile lor sunt "fixate" pe tricouri cu inscripția „Pentru totdeauna cu Rusia", „Pentru totdeauna cu UE" sau "Unirea", forțând cetățenii moldoveni să voteze în funcție de simpatiile sau antipatiile lor geo-politice, susține analistul.

Radio Chișinău publică pe pagina web opinia fostului consilier prezidențial Vlad Țurcanu, cu referire la controlul comun la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean, lucru care în opinia sa va permite verificarea fluxurilor de persoane, transport și mărfuri. Analistul susține că este remarcabil faptul că ucrainenii, după ani lungi de asemenea inițiative venite din partea Chișinăului, forțați de împrejurări, au consimțit să lucreze împreună cu autoritățile R. Moldova într-un asemenea proiect, în care vameși moldoveni să lucreze alături de ucraineni în punctele de frontieră, la granița dintre R. Moldova și Ucraina, pe segmentul transnistrean. Asemenea inițiative au fost multe din partea Chișinăului și au fost respinse de către Kiev, remarcă Vlad Țurcanu. Însă după începerea ostilităților militare în estul Ucrainei și după pierderea Crimeii au început negocierile și guvernul moldovean a avizat un protocol pentru organizarea controlului comun la punctul de trecere Pervomaisk-Cuciurgan, pe partea ucraineană încă acum un an și jumătate, precizează Vlad Țurcanu.

Portalul noi.md citează datele raportului Centrului Național Anticorupție, potrivit căruia în instituţiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne au fost înregistrate cele mai multe acte de corupţie, și anume 119. Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 720 de acte de corupţie, comparativ cu 533 în anul 2015. Raportul mai arată că printre subiecţii infracţiunilor de corupţie se numără 21 de judecători, 2 foşti miniştri, 15 primari, 12 conducători de instituţii autonome sau teritoriale din cadrul ministerelor şi ai altor autorităţi publice, 21 de avocaţi, 100 de poliţişti şi 64 de directori de întreprinderi de stat. Jurnaliștii menționează că în anul 2016, ofiţerii CNA au examinat peste 37 mii de sesizări, plîngeri, demersuri şi petiţii, acest indiciu fiind în creştere cu 4% faţă de perioada similară a anului precedent. Din numărul total al acestora, 3205 sînt plîngeri împotriva funcţionarilor. Din străinătate au fost recepţionate 297 de petiţii şi adresări. În special, petiţiile au parvenit de la cetăţenii şi organizaţiile aflate în ţări precum: Italia, Anglia, România, Ucraina, Rusia, Germania.