Igor Boțan: „Ceea ce i se întâmplă Partidului Liberal este legat de neacceptarea susținerii votului uninominal”

Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, spune că a declanșat o anchetă personală pentru a afla dacă Partidului Liberal i se aplică premeditat o lovitură de cuțit prin arestările din conducerea Primăriei Chișinăului și ministerului Transporturilor în dosare de presupusă corupție, precum și după unda verde dată de justiție colectării de semnături pentru referendumul împotriva primarului Dorin Chirtoacă. Până își va anunța Ghimpu concluziile, Vasile Botnaru a discutat cu analistul Igor Boțan: sunt într-adevăr șantajați liberalii de colegii democrați din coaliția guvernamentală ca să sprijine introducerea votului uninominal?

Europa Liberă: Liderul Partidului Liberal aluziv spune că este victima unui şantaj şi nu are de gând oricum să cedeze. Chiar aproape înghiţind lacrimi, a spus că îi pare rău că, din cauza dânsului, intransigenţei sale suferă colegii, sunt luaţi în cătuşe. Totuşi, înţelepciunea sau vorba populară spune că nu iese fum fără foc. Chiar fără niciun temei CNA, procurorii îi iau rând pe rând pe liberali? Să fie oare aşa?

Igor Boţan: „Liderul liberal, domnul Mihai Ghimpu, vorbeşte în pilde, aluziv, aşa cum spuneţi dumneavoastră, dar, în schimb, colegii domniei sale vorbesc direct. Este vorba despre ministrul Chirinciuc, reţinut şi care spune: este o presiune, este un show politic pentru a determina Partidul Liberal să voteze uninominalul.”

Europa Liberă: Dar nu au şanse, aşa a spus Mihai Ghimpu.

Igor Boţan: „Mihai Ghimpu spune că nu au şanse, dar Partidul Liberal a pierdut doi deputaţi. Şi Partidul Liberal, aşa cum dă de înţeles domnul Ghimpu, este bătut pe şauă ca să priceapă calul. Calul este Mihai Ghimpu, care zice că degeaba bat democraţii şaua, pentru că el nu îşi va schimba punctul de vedere. În această situaţie, aşa cum spuneam, contează foarte mult că oamenii din preajma domnului Ghimpu, fruntaşi ai partidului, vorbesc clar, pe şleau. Spuneam de ministrul Chirinciuc, deputatul Lilian Carp, ministrul Mediului, Valeriu Munteanu.”

Europa Liberă: Dacă aşa stau lucrurile, de bună seamă, de ce nu trânteşte uşa fracţiunea în întregime şi Mihai Ghimpu în particular?

Igor Boţan: „Eu am convingerea că domnul Ghimpu nu poate face acest lucru. De aceea, are un comportament atât de atent.”

Europa Liberă: De ce nu poate face?

Igor Boţan: „Pentru că domnul Mihai Ghimpu este autorul şi promotorul ideii controlului instituţiilor de drept şi de reglementare. El a fost cel care a insistat că aceste instituţii trebuie să fie controlate de partidele politice. Acum domnul Mihai Ghimpu, din păcate, plăteşte poliţele pentru acea politică pe care a promovat-o.”

Europa Liberă: Dar ce pârghii are dânsul? Întotdeauna, când era vorba de guvernare, spunea: „Nu poţi să porţi răspundere, dacă nu ai pârghii, dacă nu ai ministere, agenţii”. Ce mari pârghii mai are Mihai Ghimpu ca să ţină la această guvernare din care, chipurile, face parte?

Igor Boţan: „Aceasta e marea problemă, că domnul Ghimpu a rămas fără pârghii. Dar pârghiile sunt în mâinile Partidului Democrat, aşa cum ne-a spus deputatul Lilian Carp. Şi aşa cum domnul Mihai Ghimpu ne-a demonstrat prin documentele semnate de către Procuratură şi Centrul Naţional Anticorupţie referitoare la reţinerea ministrului Chirinciuc.”

Europa Liberă: Să vă întreb şi mai simplist. Dacă mai rămâne la guvernare oare mai are o minimă garanţie că nu va fi „încolţit” definitiv şi foarte sângeros?

Igor Boţan: „Noi vedem că, colegii domnului Ghimpu o spun pe şleau: „Partidul Liberal...’.”

Europa Liberă: Da, domnul Carp a spus că iese din guvernare, dar domnul Ghimpu a zis că o face pe cont propriu, nu şi facţiunea.

Igor Boţan: „Este adevărat. Pentru că domnul Ghimpu, ca lider de partid, trebuie să manifeste grijă faţă de oamenii din partid. El a recunoscut că lui nu au ce îi face cei de la guvernare, dar trebuie să le poarte de grijă propriilor colegi, s-ar putea ca unii dintre colegi să fie vinovaţi, dar nu trebuie să sufere toţi. Aceasta îl face pe domnul Mihai Ghimpu să aibă un comportament atât de atent, deşi am văzut, a spus foarte clar că sunt presiuni asupra partidului, că regretă comportamentul justiţiei. Şi aici revin, iarăşi, la teoria lui, el este de vină pentru ceea ce se întâmplă în justiţie, pentru că el a justificat teoria pârghiilor.”

Europa Liberă: O dată a acceptat un compromis sau o concesie şi, atunci, sigur că toate se ţin lanţ. Acum, dacă ne uităm la configuraţia din Parlament, cine, de fapt, mai este la putere? Şi, mai ales, cine este în opoziţie? Dacă există o opoziţie care poate să se opună unor eventuale reforme mai cardinale, mai puţin cardinale?

Igor Boţan: „Aşa cum spun liderii liberali, nu există probleme pentru Partidul Democrat în menţinerea unei anumite majorităţi în Parlament. 40 de deputaţi sunt deja afiliaţi Partidului Democrat, pe listă este, să spunem aşa, grupul parlamentar al Partidului Popular European. Se crede că acest partid ar accepta cumva să susţină actuala guvernare.”

Europa Liberă: Opţiuni pro-europene, cum a spus domnul Leancă.

Igor Boţan: „Da, de dragul opţiunilor pro-europene. Adică, să ia locul Partidului Liberal, în eventualitatea când acesta va decide să se retragă de la guvernare.”

Europa Liberă: Şi cum arată aritmetica voturilor? Câte voturi, de fapt, ar avea Partidul Democrat pentru reformă, de exemplu, în favoarea uninominalului sau oricare alta constituţională?

Igor Boţan: „Noi ştim că Partidul Democrat, având 19 mandate din partea cetăţenilor, a fost în stare să demonstreze că poate converti prin metode speciale diferiţi deputaţi din diferite fracţiuni. Au început cu socialiştii – un singur deputat. Au mers mai departe cu comuniştii, i-au convins ulterior pe liberal-democraţi, o parte din ei. Au ajuns să smulgă şi de la liberali. Deci, noi nu ştim care este acest potenţial de convertire. Probabil, nu este încă expirat acest potenţial, de aceea cred că...”

Europa Liberă: O spuneţi cu o oarecare ironie sau chiar cu invidie, nu?

Igor Boţan: „Nu. Eu o spun cu puţină ironie, este adevărat. Pentru că acest partid vrea să renoveze clasa politică şi foloseşte cele mai neortodoxe metode pentru acest scop declarat.”

Europa Liberă: Pavajul drumului spre... rai.

Igor Boţan: „Exact. Domnul Mihai Ghimpu, cu toată simpatia pe care o pot avea pentru o persoană care chiar a luptat pentru libertatea Republicii Moldova, dar domnia sa poartă vina pentru ceea ce se numeşte politizarea instituţiilor de drept şi de reglementare.”

Europa Liberă: Câte voturi are democraţia activă în Parlament?

Igor Boţan: „Eu cred că democraţii au 40 de voturi care le aparţin după ce i-au convertit pe un socialist, 14 comunişti, câţiva liberali şi câţiva liberal-democraţi.”

Europa Liberă: Deci, nu au suficiente voturi ca să voteze, de exemplu, reforma Constituţiei?

Igor Boţan: „Dar au destule voturi pentru a avea o majoritate. Ei nu au nevoie de modificarea Constituţiei, decât pe domeniile care sunt agreate şi de celelalte fracţiuni din opoziţie, de exemplu, retragerea imunităţii. Vom vedea cu ce se va termina această poveste.”

Europa Liberă: Cine poate pune piciorul în prag? Cine face opoziţie reală acestui partid? Socialiştii, de exemplu, sunt cei care suflă în borşul lui Plahotniuc?

Igor Boţan: „Nu sunt sigur. Eu cred că piciorul în prag îl pot pune doar deputaţii oneşti care ştiu că instituţiile de drept controlate de Partidul Democrat nu le pot face nimic.”

Europa Liberă: Dar avem deputaţi oneşti?

Igor Boţan: „Probabil, avem. L-am văzut pe domnul Lilian Carp, care a venit, şi-a pus cenuşă pe cap şi a spus: „Domnilor, eu am curajul să vă spun...’.”

Europa Liberă: E unul din 101.

Igor Boţan: „Da, din 101. Probabil, mai sunt câţiva deputaţi, nu ştim câţi sunt de toţi. Sunt cei din opoziţie care vor, pentru alegerile parlamentare care vor avea loc peste un an şi jumătate, să-şi păstreze imaginea. Ei nu pot să-şi permită să intre în acest joc al democraţilor, fără a aduce atingere imaginii lor. Deci, aceştia sunt deputaţii oneşti şi cei care se gândesc la viitorul lor politic.”

Europa Liberă: BOP-ul a arătat că, de fapt, toate sforţările acestea titanice ale democraţilor, sprijinite sau contestate uneori de liberali, cumva şuierate de pe necarosabil de liberal-democraţi sunt zadarnice. BOP-ul spune că, dacă s-ar păstra metoda în vigoare, ar trece în viitorul Parlament doar două formaţiuni. Adică, aceasta este o sugestie clară pentru democraţi că trebuie să facă ceva ca să intre în trenul următor.

Igor Boţan: „Dar ei fac acest ceva. Ei ştiu că în situaţia în care se perpetuează de la sondaj la sondaj nu au creştere şi nu câştigă încrederea alegătorilor.”

Europa Liberă: Adică, rezultatele BOP-ului confirmă faptul că ei sunt pe calea cea dreaptă, din punctul lor de vedere?

Igor Boţan: „Rezultatele sondajului îi motivează să schimbe regulile de joc pentru viitoarele alegeri parlamentare. Şi ei acest lucru îl fac, începând din anul trecut, când au lansat aşa-zisa campanie de consultare a cetăţenilor pentru a fi mai aproape de ei, trăgând concluzia că, pentru a atinge scopul, este nevoie să modifice sistemul electoral. Ei aceasta o fac.”

Europa Liberă: Uninominalul a devenit mai popular, după ce pe billboard-uri se pun lideri de opinie artistică în favoarea uninominalului, după ce s-au cheltuit o groază de bani pe spoturi publicitare la televiziuni? A devenit acest uninominal mai simpatic?

Igor Boţan: „Probabil, da. Cu o anumită marjă de eroare putem spune că mai mulţi oameni s-au prins în această capcană a propagandei uninominalului. Mulţi dintre cetăţeni nu înţeleg acest lucru. La televiziunile controlate de Partidul Democrat nu se discută în contradictoriu, nu li se explică cetăţenilor că uninominalul este sistemul voturilor pierdute, că într-o circumscripţie ar putea câştiga un candidat cu 20% şi circumscripţia va fi reprezentată de minoritate, iar 80% majoritate nu va fi reprezentată.”

Europa Liberă: Eu ştiu că dumneavoastră sunteţi adversarul acestui sistem, aţi adus argumentele dumneavoastră nu o singură dată aici, la Europa Liberă. Dar sunt oameni destul de iniţiaţi care susţin uninominalul. De exemplu, preşedintele Fundaţiei Moldova de la Washington, domnul Spânu, care zice că Moldova, mai devreme sau mai târziu, va trebui să-şi administreze uninominalul, pentru ca să intre pe făgaşul democratic. Nu toată lumea crede că aceasta e o momeală sau o capcană.

Igor Boţan: „Noi ştim că, din 45 de ţări europene, în 39 se practică sistemul proporţional. Am avut oaspeţi aici, în Republica Moldova, două fundaţii politice din Germania şi am văzut că aceste două fundaţii, pe de o parte, susţin partidele care sunt afiliate la conservatorii europeni şi la socialiştii europeni şi am văzut că ambele fundaţii sunt de părere că uninominalul nu salvează situaţia din Republica Moldova. Aceasta este concluzia experţilor şi locali, şi internaţionali care nu fac parte din această campanie propagandistică.”

Europa Liberă: Deci, acum, dacă să înţeleg eu, se face o dispută între argumente cantitative, pe care le aglomerează democraţii şi argumente calitative, pe care democraţii sau guvernarea preferă să le bage sub preş?

Igor Boţan: „Noi putem trage concluzia că ceea ce i se întâmplă Partidului Liberal este legat de neacceptarea acestuia de a susţine votul uninominal.”

Europa Liberă: Această e axiomă sau ipoteză?

Igor Boţan: „Aceasta e ceea ce a spus ministrul Chirinciuc. Aceasta e ceea ce spun colegii domniei sale. Aceasta e ceea ce spune şi dă de înţeles domnul Mihai Ghimpu.”

Europa Liberă: Dar trebuie probat în instanţe, eventual.

Igor Boţan: „În instanţe nu poţi proba acest lucru. Ei ştiu despre discuţiile pe care le au tete-a-tete cu emisarii Partidului Democrat, care le spun: „Dacă nu faceţi aşa, veţi obţine iată ce’.”

Europa Liberă: Atunci, aceasta e declaraţie politică.

Igor Boţan: „Atunci, da. Acestea sunt declaraţiile lor, pe care le fac ei, dar ei le fac în cunoştinţă de cauză. Şi un alt argument este că sondajele arată cu lux de amănunte şi periodic că în cadrul actualului sistem proporţional Partidul Democrat este în mare dificultate. De aceea, încearcă să modifice regulile de joc şi să-şi pună în valoare, aşa cum cred eu, resursele imense financiare, mediatice şi administrative pe care le capătă tot mai mult şi mai mult prin convertirea deputaţilor, primarilor şi a consilierilor. Acest lucru nu trebuie demonstrat, pentru că el este evident.”

Europa Liberă: Mai mulţi purtători de cuvânt ai democraţilor au recunoscut franc că o formaţiune politică, mai ales la guvernare, are dreptul să fie egocentrică şi chiar egoistă şi nu neapărat altruistă.

Igor Boţan: „Partidul Democrat nu trebuie să fie altruist. Niciun partid politic nu trebuie să fie altruist. Partidele politice trebuie să convingă cetăţenii şi trebuie să îi convingă şi pe partenerii care susţin Republica Moldova în acest parcurs european. Altminteri, nimeni nu trebuie să-şi facă iluzii că la viitoarele alegeri nu vor câştiga partidele care anunţă că vor schimba vectorul de integrare a Republicii Moldova.”