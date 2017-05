Cînd dăm salarii din bugetul de stat, ne gîndim la priorităţi?

Urgia care s-a abătut asupra republicii pe 21 aprilie a dezgolit brutal incapacitatea autorităţilor de a face faţă unei calamităţi. Şi asta nu a fost calamitatea cea mai gravă. Edilii au spus ulterior că nu au nici măcar oameni suficienţi în Asociaţia de gospodărire a Spaţiilor Verzi, lucrători care să adune crengile rupte.

De fapt, că Asociaţia cu pricina nu are lucrători suficienţi nici nu e de mirare. Ce salarii au oare lucrătorii de acolo? Vreo 3 mii de lei? Păi, cîtă lume are dorinţa arzătoare de a avea grijă de spaţiile verzi cu 3 mii de lei pe lună?

E mult mai fain să fii un cinovnic impozant, să faci mişmaşuri, să să-ţi construieşti castele faraonice, nu?

Eu habar nu am dacă ai noştri conducători se gîndesc la priorităţi atunci cînd împart banii din buget. Se gîndesc oare că societatea are nişte priorităţi? De pildă, lucrătorii de la Asociaţia de gospodărire a Spaţiilor Verzi ar trebui să fie o prioritate şi să aibă nu 3 mii de lei pe lună, ci măcar 8-10 mii de lei. Veţi spune că atîta ia un ministru. Ei şi? Într-o ţară ca RM, munca unui lucrător de la Asociaţia Spaţii Verzi are de multe ori un impact mai mare asupra vieţii cetăţenilor decît eforturile titanice ale unor indivizi aciuaţi prin ambasade.

Repet ce am mai spus mulţi ani în urmă. Aici, în RM, măturătorii, gunoierii, medicii şi învăţătorii trebuie să aibă salarii mai mari decît salariile cinovnicilor şi deputaţilor. Să nu vă faceţi mari griji. Doritorii de a deveni cinovnici şi deputaţi nu se vor împuţina niciodată. Aici şi cu 1000 de lei pe lună ar munci lumea cu acribie pe post de cinovnic şi deputat.