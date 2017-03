La Chișinău s-a demonstrat împotriva construcției de noi hidrocentrale pe Nistru

La sediul din Chișinău al Delegației UE a avut loc astăzi un mic protest împotriva unui mare proiect despre care apărătorii mediului spun că va distruge râul Nistru, așa cum îl cunoaștem, creând și probleme aprovizionării cu apă a unor orașe moldovene și ucrainene. Este vorba de planul unui consorțiu ucrainean de a construi câteva hidrocentrale „în cascadă” pe cursul superior al Nistrului în amonte de centrala deja existentă la Novodnestrovsc.

Trotuarul de pe strada Kogălniceanu din centrul capitalei, în dreptul sediului Delegației Uniunii Europene la Chișinău, a fost ocupat de participanții la marșul pentru „salvarea râului Nistru”, după cum l-au numit organizatorii. Câteva zeci de persoane scandau „Jos Barajele de pe Nistru” în limbile română, rusă, ucraineană dar și în engleză. „Ca mesajul să fie înțeles și de europeni”, au explicat liderii acțiunii.

Din grupul de organizatori face parte si Natalia Viținskaia, profesoară de educație civică, și activistă a mișcării ecologiste. Iată cum explică Viținskaia motivul acțiunii din fața reprezentanței europene.

„Cea mai importantă muncă de „integrare” în istoria umanității întotdeauna au făcut-o râurile. Moldova și Ucraina merg pe drumul integrării europene. De asta subiectul exploatării râului trebuie soluționat europenește. Râul Nistru este deja bolnav, nu e nevoie să fie distrus completamente. Dacă pierdem Nistrul, va fi un caz unic în istorie în care oamenii au distrus un râu.”

„Vreau să înot în Nistru” – asta scria pe o pancartă pe care o ținea în mână studenta care s-a prezentat cu prenumele Janna.

„Făceam ture de caiac și rafting pe Nistru. În timpul unor astfel de călătorii am văzut lucruri oribile. Deseori, ajungeam în unele zone practic de netrecut, care trebuiau ocolite. Vedeam vaci în mijlocul râului care beau apă… Asta nu e normal.”

Astăzi este Ziua Internațională a Râurilor, deci nimic mai firesc decât o acțiune de protest împotriva zăgăzuirii suplimentare a apei din Nistru, spune tânărul care s-a prezentat Iulian, locuitor al orașului Chișinău. El spune că cele șase hidrocentrale pe care și le dorește Ucraina vor cauza nu doar probleme ecologice.

„În primul rând, Moldova poate ajunge fără resurse acvatice. Deja am rămas fără ele, fiindcă există unele baraje ilegale. Nivelul apei din râul Nistru a scăzut, apa din fântânele din satele adiacente la fel a scăzut și calitatea acestei ape s-a înrăutățit. De la asta are de suferit și agricultura – o ramură importantă a industriei țării și a subzistenței oamenilor. Acest râu are mai ales o importanță economică pentru noi.”

Mai mulți specialiști au vorbit despre posibilele prejudicii aduse mediului dacă se vor construi cele șase hidrocentrale „în cascadă” pe râul Nistru. Însă autoritățile din Ucraina continuă să sprijine acest proiect. Din rațiuni lesne de înțeles, spun experții - dorința de a avea o cât mai mare independență energetică, în condițiile în care Federația Rusă i-a întors spatele și continuă să alimenteze secesiunea din estul Ucrainei.

La mijlocul lunii februarie, în cadrul unei întâlniri a premierului Pavel Filip cu omologul său ucrainean Vladimir Groisman s-a convenit asupra înființării unei comisii comune moldo-ucrainene, care sa găsească soluții pentru a asigura nivelul necesar de protecție a ecosistemului Nistrului. Ambele țări vor coopera și cu partenerii europeni, se arată în comunicatul oficial.

După popasul de la sediul Delegației UE la Chișinău, marșul s-a îndreptat spre Ambasada Ucrainei. Solicitat de Europa Liberă, secretarul de presă al Ambasadei ucrainene Serghei Orlov a prezentat următorul comentariu:

„Considerăm astfel de acțiuni pașnice drept o manifestare normală a democrației în societate. Am luat cunoștință de informația transmisă de participanți.”

Organizatorii marșului au propus celor prezenți să semneze o petiție care ar urma să fie transmisă delegației europene la Chișinău și reprezentanților Ambasadei ucrainene.