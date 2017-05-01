Совместный контроль в Кучурганах и опасения Тирасполя

Дорогие радиослушатели, добрый день. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи Приднестровские диалоги. 30 минут на Радио Свободная Европа. Сегодня в выпуске:

Молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт «Первомайск-Кучурганы» уже обустроен технически, заработает он к концу мая. Справились ли приднестровские коммунальные службы с последствиями обильных апрельских снегопадов — точка зрения жителей Тирасполя и Бендер. Ситуация в Приднестровском регионе глазами российских и западных экспертов. И… кинофестиваль как способ взаимодействия людей. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса.

Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели.

В четверг глава Приднестровского региона Вадим Красносельский вновь побывал в Москве – менее чем через неделю после предыдущего визита. В минувшую пятницу он вместе с главой исполнительной власти региона Александром Мартыновым провели ряд встреч как в Госдуме, так и с представителями правительства и администрации президента Российской Федерации. В ходе визита в четверг Красносельский встретился с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. Молдавско-украинская инициатива о введении совместного таможенно-пограничного контроля в Кучурганах стала одним из главных вопросов. Кроме того, как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России, Карасин подчеркнул, что реальная ситуация вокруг Приднестровья не улучшается, а «благие намерения» молдавской стороны, заявленные президентом Игорем Додоном, пока не подкрепляются реальными шагами. В ведомстве сообщили также, что «с российской стороны было высказано недоумение в связи с искусственным затягиванием сроков проведения официального заседания формата «5+2», и, что в ближайшее время для проведения встреч в Кишиневе и Тирасполе по приднестровскому урегулированию направляется посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев».

Флаг Российской Федерации будет развеваться, наравне с приднестровским, на зданиях тираспольской администрации, Верховного совета, исполнительной власти и на других административных зданиях. Флаг будет водружен также в помещениях местных органов власти, в залах суда и во время проведения официальных мероприятий. Глава региона Вадим Красносельский промульгировал закон об использовании на территории Приднестровья государственного флага Российской Федерации, принятый ранее законодательным органов региона. Как уточняется в документе, изменение порядка использования флагов связано с «приверженностью приднестровского народа к единению и стремлению к воссоединению с Российской Федерацией согласно итогам референдума 17 сентября 2006 года».

Приднестровская администрация подписала соглашение о сотрудничестве с российской аудиторской компанией, которая проведет аудит управления публичными финансами, и с учетом хронического дефицита бюджета региона разработает рекомендации по проведению комплексной административной реформы, сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья» со ссылкой на пресс-службу исполнительной власти региона. Итогом аудита должна стать административная реформа, повышение прозрачности и эффективности деятельности системы управления. Заместитель главы исполнительного органа региона Алексей Цуркан подчеркнул, что на реформу в целом уйдет около года.

С 1 мая, совместный молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт «Первомайск-Кучурганы» технически стал функциональным, а в конце месяца заработает в полную силу. В течение года Украина и Молдова планируют открыть еще 13 пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы. Кишинев и Киев считают совершенно естественным свое стремление укреплять контроль собственных границ, тираспольская администрация, которую поддерживает Российская Федерация, приложила значительные усилия по недопущению открытия совместного контрольно-пропускного пункта в Кучурганах, ссылаясь на то, что это будет удар по и без того сложной экономической ситуации региона и пострадают рядовые граждане. В свою очередь, Кишинев уверяет, что жители региона и предприятия не пострадают в результате введения совместного контроля в Кучурганах и что, напротив, это будет выгодно региону. Подробности в сегодняшней программе.

Впервые за последние годы Приднестровью удалось увеличить экспорт. За первые три месяца года товарооборот региона составил почти 342 миллиона долларов и увеличился на 2%, пишет газета «Приднестровье» со ссылкой на данные таможни. К этому надо прибавить более 14 миллионов долларов товарооборота, осуществленного физическими лицами – индивидуальными предпринимателями. По сравнению с прошлым годом эта часть выросла на 3 миллиона долларов. Главными потребителями приднестровских товаров по-прежнему являются страны Евросоюза, на долю которых приходится более 30% экспорта региона. Товарооборот с правобережной Молдовой в первом квартале составил почти 72 миллиона долларов и вырос по сравнению с прошлым годом на 10%. Приднестровские поставки в Украину достигли 17 миллионов долларов, что вдвое больше, чем в январе-марте 2016 года – их доля в общем объеме экспорта составила почти 14%. Поставки приднестровских товаров в Россию увеличились почти на 5 миллионов долларов и составили в процентном отношении немногим более 10% от всего экспорта.

Это был обзор главных событий минувшей недели, больше актуальной информации на нашем сайте — europaliberă.org.

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Сады на левом берегу Днестра сильно пострадали от обильных снегопадов, обрушившихся 20-21 апреля. По предварительным подсчетам, приднестровские аграрии могут потерять 6 миллионов долларов из-за возможного неурожая косточковых и семечковых культур. По оценкам специалистов, в результате стихии погибло до 90% будущего урожая фруктов. Сильно пострадали персик, черешня, слива. Озимые яровые и зерновые культуры, пострадали в некоторой степени, но выжили, поскольку более устойчивые к низким температурам. Непогода затронула не только сельхозкультуры — множество неплодовых деревьев сломлены, вырваны с корнем. Сотни населенных пунктов как левого, так и правого берега Днестра остались без электричества. По словам властей, на устранение последствий стихийного бедствия могут понадобиться месяцы.

​Как противостояли стихии в Тирасполе и Бендерах, справились ли с очисткой дворов от упавших веток и деревьев, оборванными проводами –– наши корреспонденты расспросили об этом случайных прохожих на городских улицах.

– Я считаю, что у коммунальной службы недостаточно технических средств для устранения этих последствий, так как, я смотрю, они до сих пор с какими-то пилами и подручными материалами это все убирают. Думаю, что на сегодняшний день можно было бы использовать более прогрессивные методы, устранить эти последствия можно гораздо быстрее. По крайней мере, на Украине коммунальные службы, используя те же бензопилы, используют их гораздо эффективнее и быстрее справляются со всеми последствиями.

– Вообще-то я довольна — повалено очень много деревьев, в нашем дворе пять деревьев сломано, где-то было им по сорок лет, и довольно быстро их убрали. Даже люди не ожидали такого… Так что мы довольны тем, как их убрали.

– Очень запущено, грязно все-таки, едешь — вроде как бы у нас тут чисто все, а когда туда дальше – там все равно обломки веток валяются и как-то неприлично…

– Желательно посадить новые деревца. Пока было не поздно. В апреле можно еще было. Это было бы очень хорошо, люди все вышли бы.

– Как я видел, вроде бы все хорошо, но в интернете я видел, что в Приднестровье кроме города Тирасполя, Бендер есть населенные пункты, села, где люди жаловались, что нет электричества, звонят в коммунальные службы — не берут трубку или говорят, что не успевают. И в итоге Тирасполь, Бендеры — убирали, чистили, приводили в порядок, а в селах – конечно, было много проблем и сутками не было света. А нет света, сами понимаете, у кого маленькие дети, холодильники — это все проблема.

– Я вижу, что где я живу — там расчищено. Только знаете, что мне не нравится? У нас там стояла мусорка, но ее убрали. Где-то дерево свалилось, вынесли, поставили там, где была мусорка. Забрать то, что там свалили, убрать это все и вернуть мусорку на место.

– Я думаю, конечно, хотелось бы лучше, но нужно войти в их положение. Тут две стороны медали, мне кажется, что можно было бы и людям нашим выйти и помочь. Потому что наши службы реально не справляются, тем более, что были праздники. Должны быть волонтеры, должны быть люди, которые любят свои дворы и выглядывают из своего окна на свой двор, конечно, хочется, чтобы было красиво, но красиво не бывает просто так, поэтому нужно нам тоже помогать.

Свободная Европа: Мнения жителей Тирасполя и Бендер.

С 1 мая молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт «Первомайск-Кучурганы» обустроен технически, запущен он будет к концу месяца. В течение года Украина и Молдова планируют открыть еще 13 пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.

Приднестровская администрация, при поддержке Москвы, активно противилась введению совместного контроля на Кучурганском пропускном пункте, утверждая, что это будет серьезным ударом по сложной экономической ситуации региона, и кроме того, пострадают простые граждане.

В презентации, подготовленной внешнеполитическим ведомством региона, говорится, что через пункт пропуска Кучурганы идет около трех четвертей приднестровского импорта. Как утверждают авторы исследования, из-за того, что через Кучурганы молдавскими властями запрещен ввоз грузов, которые подлежат фитосанитарному и ветеринарному контролю, Приднестровье может потерять 2,5 миллиона долларов из-за сокращения таможенных платежей. Кроме того, возникнет и определенная угроза продовольственной безопасности левобережья Днестра. Авторы доклада отмечают, что молдавско-украинские совместные посты создают и вероятность тройного таможенного контроля, дополнительных выплат, навязанных Кишиневом, а также опасность потенциального ареста приднестровских грузов.

И малые предприниматели, которых, по данным авторов презентации, в Приднестровье около 20 тысяч, могут пострадать в результате введения совместного молдавско-украинского контроля. В Приднестровье гражданам разрешено ввозить в беспошлинном режиме товара для собственных нужд на 1000 долларов, тогда как в Молдове «потолок» составляет всего лишь 300 евро. Чтобы зарегистрироваться в качестве импортеров, малым предпринимателям придется зарегистрироваться в Кишиневе, а это означает дополнительные расходы. В результате сокращения платы за патент потери приднестровского бюджета предположительно составят 7 миллионов долларов; еще порядка 9 миллионов долларов потребуется для выплаты пособий по безработице.

Глава региона Вадим Красносельский заявил, что в случае установления молдавско-украинского контроля на приднестровском участке границы потери могут достичь 39 миллионов долларов в год, или 6% внутреннего валового продукта региона.

Тираспольская администрация говорит также об угрозе обострения конфликта, имея в виду, что силовые структуры Приднестровья и Молдовы могут буквально столкнуться лицом к лицу на границе, а также возможное ограничение свободы передвижения граждан. По мнению авторов исследования, есть вероятность, что жители региона столкнутся на совместных постах с таким же давлением, какое наблюдается в Кишиневском аэропорту по отношению к приднестровским чиновникам, которых задерживают и подвергают обыскам.

Свободная Европа: В ответ на озабоченность Тирасполя, Кишинев уверяет, что совместный контроль в пункте «Кучурганы-Первомайск» никак не ущемит интересы экономических агентов и жителей приднестровского региона. Такова реакция молдавских властей на неоднократные обвинения Тирасполя в том, что официальный Кишинев намерен ввести очередную экономическую блокаду восточных районов страны. Подробнее — материал Нику Гушана.

Цель совместного контроля – облегчить грузоперевозки и ускорить пассажиропоток, – утверждают официальные лица Кишинева в ответ на неоднократные критические заявления со стороны Тирасполя, который говорит о «новой экономической блокаде региона».

На молдавско-украинской границе есть и другие совместные таможенные пункты, однако, на приднестровском участке КПП в Кучурганах будет первым. По данным Института развития и социальных инициатив Viitorul, который представил на прошлой неделе результаты статистического анализа, на долю именно этого таможенного пункта приходится свыше половины от общего числа пересечений границы на приднестровском участке.

На состоявшейся в министерстве иностранных дел Республики Молдова пресс-конференции отмечалось, что совместный таможенный пункт Молдовы и Украины откроется уже через несколько недель – вне зависимости от позиции Тирасполя.

Говорит замминистра иностранных дел РМ Лилиан Дарий: «Совместный контрольно-пропускной пункт будет способствовать борьбе с негативными явлениями на границе, в частности, борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и трансграничной преступностью. Молдавская сторона никоим образом не хочет использовать совместный контроль для оказания давления на [приднестровский] регион или установления так называемой экономической блокады, как это утверждают представители приднестровских властей».

По словам замглавы молдавского МИДа, открытие поста пройдет в два этапа. На первом, который должен продлиться шесть месяцев, таможенная проверка не будет обязательной процедурой. Ее станут проводить лишь по просьбе лиц, пересекающих границу через КПП в Кучурганах. Дипломат также подчеркнул, что миссия пограничной полиции для начала будет состоять лишь в мониторинге пассажиропотока.

Лилиан Дарий: «Для экономических агентов и физических лиц не будут вводиться никаких новых ограничений или запретов. На первоначальном этапе товары, импортируемые в Приднестровье, не будут повергаться проверкам. Второй этап предусматривает совместную деятельность молдавской Таможенной службы с украинскими силовыми структурами – в сфере контроля трансграничного движения импорта и экспорта, перемещения транспортных средств, а также физических лиц».

Кроме того, добавил Лилиан Дарий, товары, импортируемые в приднестровский регион, не будут проходить фитосанитарный и ветеринарный контроль. Иными словами, ответственность за продовольственную безопасность лежит на соответствующих структурах Тирасполя.

Перспективы введения совместного мониторинга на границе никогда не приводила в восторг власти приднестровского региона, который поддерживает Россия. Напомним, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев ранее заявлял, что совместный таможенный пункт может способствовать эскалации напряженности между приднестровскими таможенниками и молдавскими пограничными полицейскими. Со своей стороны, замминистра иностранных дел Молдовы Лилиан Дарий уточнил, что и таможенники, и пограничные полицейские будут находиться на украинской территории без оружия, поскольку это – гражданская миссия.

Первый совместный контрольный пункт на молдавско-украинской границе «Бричаны-Росошень» был открыт в 2012 году, позже появились еще три аналогичных пункта: «Крива-Мэмэлига», «Ларга-Кельменцы» и «Джурджулешты-Рени».

Свободная Европа: Как передает наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова, Приднестровье сейчас сталкивается с серьезными экономическими проблемами на фоне сокращения объемов экспорта и, соответственно, снижения валютных поступлений. Крупнейшие предприятия региона, которые являются и основными поставщиками валюты, не очень оптимистично оценивают перспективы в этом плане. Потеря главного — молдавского — рынка сбыта электроэнергии, вырабатываемой на левом берегу Днестра, снизила более чем наполовину объем работы Молдавской ГРЭС. Недостаточные объемы металлопроката и сырья на фоне частых отключений электроэнергии со стороны Украины вынудили и Рыбницкий металлургический завод сократить производственные мощности.

Карина Максимова обсудила эту тему с российским экспертом, старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Андреем Девятковым, который побывал недавно в Тирасполе.

Свободная Европа: Вы были в Тирасполе с открытой лекцией, где обозначили основные внешние угрозы и вызовы для Приднестровья. Что сегодня вызывает у экспертов опасения?

Андрей Девятков: Мне кажется, есть две группы вызовов, которые представляют угрозу для Приднестровья. Это, прежде всего, логика развития мировых рынков и мировых экономических процессов. И снижение роли и востребованности тех товаров, которые Приднестровье производит, прежде всего, электроэнергии и металлопроката. А вторая группа вызовов связана с теми актерами, которые используют эту ситуацию и, скажем так, пытаются воздействовать на приднестровскую де-факто государственность в каких-то своих геополитических или геоэкономических интересах.

Свободная Европа: В Приднестровье много говорят о том, что планируемые совместные молдо-украинские посты на границе ухудшат и без того сложное состояние экономики на левом берегу Днестра. По вашим оценкам, есть ли основания для таких опасений?

Андрей Девятков: Все зависит от того, как это будет сделано. Ведь в 2006 году тоже менялся режим приднестровского экспорта – это было сделано при подаче Евросоюза и под давлением России – но все было максимально сделано так, чтобы не усложнить ситуацию для приднестровских экспортеров, чтобы не создать двойное налогообложение, чтобы Кишинев не мог играть мерами давления на приднестровский экспорт. Но это, напомню, была ситуация 2006 года.

Сейчас же речь идет о возможности полной реинтеграции таможенного пространства Молдовы в условиях, когда отношения между Россией и западом гораздо хуже, чем они были в 2006 году. Тогда еще, кстати, не было мюнхенской речи Путина, и все было достаточно безоблачно.

Сегодня мы имеем украинский кризис, если в 2006 году был Воронин, который играл на политике «качелей», то сегодня уже другая власть, демонстрирующая политическую лояльность западу, то сегодня ситуация, конечно, гораздо сложнее и опаснее для Приднестровья. И если все будет реализовано так, как сейчас заявлено Украиной и Молдовой, то есть контроль не только за передвижением людей, но и товаров, над импортом, то, конечно, это будет обозначать фактически распространение суверенитета Молдовы на Приднестровье. Это не только политический шаг, но и финансовые потери для Приднестровья.

Но здесь есть такой момент, что Европейский Союз и некоторые другие актеры – они понимают, что сильно давить не стоит. Это усилит конфликтность на Днестре. И сейчас никто не хочет повторять украинский сценарий в Молдове. Все заинтересованы в некоем статус-кво. И это единственное у меня, в частности, с чем связана надежда. Да, совместные посты будут, но они будут, в основном, формальными.

Свободная Европа: Тема Приднестровья – она то выходит на первый план диалога заинтересованных сторон, то уводится в тень, но вопрос улучшения качества жизни людей на обоих берегах Днестра никогда не теряет своей актуальности. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы жители почувствовали реальные изменения?

Андрей Девятков: Ну, наверное, прежде всего, перестать играть в геополитические игры. Особенно это актуально для Молдовы, где вопрос сопряжения российского и европейского векторов – это основной вопрос. Но местные политические силы раздувают геополитическую игру для того, чтобы избегать реальных изменений в стране. Конечно, от этого страдает и Приднестровье. Даже возможно, тот потенциал мер доверия, который был заложен 5 лет назад, который когда-то закладывался при Воронине, какие-то соглашения подписывались, сегодня фактически сжигается. Геополитика, в том числе и в контексте украинского кризиса, она очень больно бьет по интересам простых людей. Здесь стоит сказать, что такие игроки, как Киев, Кишинев, они должны, прежде всего, понимать, что есть территории, а есть люди. Надо делать все, чтобы люди спокойно жили, чтобы не было войны, чтобы жители могли спокойно пересекать границы, чтобы не было переливания из пустого в порожнее. И нужно заниматься совместными проектами развития – экономическими, социальными. Но это возможно только тогда, когда конъюнктурная политика уступит место какому-то стратегическому видению. Сейчас, прежде всего в Молдове и Киеве, речь идет и ситуативной политике, а не о стратегическом видении ситуации. В этих условиях Россия делает максимум, чтобы поддерживать жизнь людей в Приднестровье, но ресурсы и возможности России не безграничны, не исключено, что регион будет испытывать какие-то кризисные явления. Это и в условиях нынешней экономической ситуации в целом в мире, наверное, неизбежно.

Свободная Европа: Интервью российского эксперта Андрея Девяткова нашему корреспонденту в Тирасполе Карине Максимовой.

О динамике и перспективах приднестровского урегулирования, об отношениях Кишинева и Тирасполя Валентина Урсу беседует с немецким политологом Аннели Уте Габани.

Свободная Европа: Сейчас много говорят о необходимости единой позиции молдавских властей по приднестровской проблематике, особенно в контексте прихода к власти Игоря Додона, который, пытаясь максимально сблизить Республику Молдова с Российской Федерацией, заявил, что в течение двух-трех лет можно найти компромиссный вариант для урегулирования приднестровской проблемы. Как человек со стороны, как вы оцениваете объединение усилий президента и правительства?

Аннели Уте Габани: Это на самом деле очень странно – две структуры, представляющие исполнительную власть в Республике Молдова, занимают не просто разные, но поистине диссонирующие позиции. Г-н Додон, по всему видать, надеется, что будущий парламент станет ему более близким по взглядам, чем нынешний. Но проблема – в том, как реагируют СМИ Республики Молдова, обращают ли они внимание граждан на эту дисгармонию, объясняют ли, в чем состоят их интересы.

Свободная Европа: В молдавском обществе приднестровский вопрос и процесс урегулирования не входят даже в первую десятку приоритетов.

Аннели Уте Габани: Это важный вопрос, который и объясняет, в значительной степени, почему российская сторона никогда не настаивала на силовом и быстром, скажем так, решении этой проблемы. Выжидательная позиция в этом случае предпочтительнее, ведь чем дольше длится проблема, тем больше граждане двух берегов Днестра отдаляются друг от друга. Это явление наблюдалось и во времена холодной войны между двумя Германиями, но, к счастью, контакты оказались не полностью разорванными, поэтому – хотя и тут есть определенные проблемы – жители двух Германий сумели прийти к общему мышлению. Политика Приднестровья, а также России в этом случае вполне ясна: постепенным отчуждением населения обеспечить решение вопроса в интересах этих двух игроков.

Свободная Европа: Позиции Кишинева и Тирасполя слишком сильно разнятся. Лидер региона Вадим Красносельский неоднократно заявлял, что Тирасполь не откажется от своей цели – добиться международного признания. Как найти общий язык, если они занимают настолько враждебную позицию по отношению к Кишиневу?

Аннели Уте Габани: Очевидно, что это противоречие неразрешимо – по крайней мере, в формате «5+2». Интересно, что заявления Красносельского звучат более воинственно, чем дискурсы его предшественников. Соответственно, налицо более категоричное отношение. Это, по моему мнению, отражает нервозность как приднестровского лидера, так и российской стороны в связи с договоренностями, к которым пришли в последнее время Киев и Кишинев.

Свободная Европа: Наиболее обсуждаемая сегодня тема касается введения совместного контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы, который, по оценкам экспертов, обернется рядом преимуществ для жителей и экономических агентов левобережья Днестра. Но и здесь Тирасполь выступает категорически против.

Аннели Уте Габани: Это понять можно. Потому что речь идет не только о предполагаемых убытках для населения, экономических агентов региона и т.д. Совершенно очевидно, что занервничал, скажем так, нечистый на руку бизнес. И речь идет действительно о торговле по одесскому направлению, стратегическому для Приднестровья, как говорил и бывший вице-премьер по реинтеграции г-н Карпов.

С другой стороны, должна сказать, что решение, которое, наконец, принял Кишинев, – обеспечить контроль на этом сегменте границы, – это стратегическое решение, и принимать его действительно нужно было вдвоем. Тот факт, что это не новый проект, но возможность реализовать его появилась лишь сейчас, свидетельствует о том, что Украине понадобилось некоторое время на понимание этого стратегического аспекта.

И они прекрасно его поняли. Потому что, действительно, Республику Молдову трудно воспринимать как суверенное государство до тех пор, пока она не контролирует госграницу, не говоря уже о том, что страна не контролирует еще и часть своей территории. Отсутствие контроля как на части своей территории, так и на определенном участке границы – это большая проблема не только в плане того, чтобы избежать участи failed state, несостоявшегося государства, но и проблема для интеграции в Евросоюз.

Свободная Европа: Депутаты Верховной рады в последнее время активно высказывают свои позиции по поводу приднестровского урегулирования. Некоторые их них открыто говорят: «Киев должен обсуждать все вопросы, связанные с погранично-таможенным контролем, только с Кишиневом – даже если Тирасполь и выступает против таких договоренностей».

Аннели Уте Габани: Естественно. Потому что эти совместные пункты на границе, которые, кстати, решено установить не только по приднестровскому сегменту, но и в других местах, будут расположены на территории Украины. И еще один момент: такая процедура существует в Евросоюзе, и, разумеется, государства устанавливают такие пункты на основании двухсторонних соглашений. Приднестровье, естественно, хочет придать вопросу многосторонний характер и вынести его на формат «5+2». Старший друг Приднестровья – Россия уже заявила, что это не двусторонний вопрос, а проблема, которую надо обсуждать в формате «5+2». Если дело дойдет до этого – и вполне возможно, что так оно и будет – то крайне важно, чтобы Украина и Молдова решительно продолжали отстаивать свою позицию и в рамках переговорного формата. Но все здесь будет зависеть от Запада.

Свободная Европа: Зависит и от Запада, зависит и от Востока. Учитывая, что Игорь Додон пытается еще больше сблизить Молдову с Россией, как вы считаете, г-н Путин смог бы пойти на некоторые уступки в приднестровском вопросе?

Аннели Уте Габани: Не думаю. И прежде были молдавские президенты, которые надеялись на это. Но они ошибались... Нет, здесь идет речь о стратегических решениях, которые, кстати, приобретают особую важность в свете попыток России заморозить ситуацию на востоке Украины и образовать там второе Приднестровье – с той лишь разницей, что там есть общая граница с Россией, чего нет у Приднестровья.

Свободная Европа: Баварская конференция «Меры по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта» стала уже традиционной, она проходит не один год. На ваш взгляд, этот механизм действительно укрепляет доверие?

Аннели Уте Габани: Не думаю, потому что целью Тирасполя является не укрепление доверия, их интерес – лишь в том, чтобы получить через баварскую конференцию как можно больше выгод, – и экономических, и в плане признания их независимости. То есть, это – выгоды для Приднестровья. И никто при этом не думает, ни сама приднестровская сторона, ни организаторы этих конференций, что доброй воли Кишинева тоже есть предел, и это не может длиться до бесконечности.

Свободная Европа: Ряд важных игроков, задействованных в урегулировании приднестровского вопроса, считают, что это самый легкоразрешимый конфликт. Почему же нет результатов?

Аннели Уте Габани: Если бы во главе ОБСЕ находились одни и те же политики из одной и той же страны, то они бы очень скоро поняли, что подобный подход – это иллюзия. Провал каждого из этих политиков, их ежегодная ротация в руководстве ОБСЕ свидетельствуют о том, что если бы в конце каждого года накопленный опыт передавался от одной страны другой, от одного политика к другому, то и выводы были бы другими. А так… Мне лично почти смешно столько лет наблюдать за этими иллюзиями, это такие стерильные потуги, которые, в конечном счете, ничуть не продвигают приднестровский вопрос – ни на миллиметр…

Свободная Европа: В итоге, решение зависит от подхода Кишинева и Тирасполя – или от договоренности и компромиссов, к которым придут Запад и Москва?

Аннели Уте Габани: По моему мнению, только второй вариант. Без альтернативы.

Свободная Европа: Значит, все зависит от отношений между Россией и Западом?

Аннели Уте Габани: Однозначно. Единственное, что может и должен делать Кишинев – отстаивать свою позицию и не сдаваться. Другого варианта у него нет, кроме как следовать постановлению парламента от 2005 года, и время от времени разъяснять Западу, что тот замечательный термин, изобретенный, если память мне не изменяет, в 2003 году, – насчет особого статуса Приднестровья – это термин-паразит, гуттаперчевая концепция, которую каждый тянет в свою сторону, которую каждый толкует по собственному усмотрению. На самом деле, данный термин абсолютно ничего не означает.

Свободная Европа: В определенных кругах бытует мнение, что гагаузская модель – самая подходящая для решения приднестровской проблемы…

Аннели Уте Габани: Очень интересный вопрос. Потому что создание этих двух республик – до провозглашения независимости Республики Молдова – было задумано великими московскими комбинаторами в качестве рычагов влияния России, которые помогут восточному соседу добиться права вето на политику Молдовы. То, что я наблюдаю сейчас в Германии, – но, скорее всего, это явление более общего характера – это повышенный интерес к Гагаузии.

Иными словами, видя, что приднестровская модель не самая удачная, особенно, с учетом того, что экономическая поддержка Москвы снизилась на фоне собственных проблем, население живет более чем скромно – сейчас внимание концентрируется на так называемой гагаузской модели. И нередко просто диву даешься, какие только преимущества не усматривают в этой модели, которую и моделью-то назвать нельзя.

Свободная Европа: На вопросы нашего корреспондента Валентины Урсу отвечала политолог из Берлина Аннели Уте Габани.

Свободная Европа: В Приднестровье на прошлой неделе прошел второй фестиваль документального кино «Чеснок» — десять документальных фильмов были представлены зрителям в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице. Показы прошли и в Кишиневе. Фестиваль состоялся при поддержке министерства иностранных дел Чехии благодаря грантовой программе международной платформы документального кино о правах человека и тираспольского Информационно-правового центра «Априори».

Другой фестиваль — американского кино – прошел в Кишиневе — с 26 апреля по 1 мая. 11-ый раз фестиваль организует посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Фестиваль планируется провести и в Тирасполе в мае, все фильмы будут показаны на английском языке, с субтитрами на русском. О значении культуры в отношениях между людьми моя коллега Наталья Сергеева побеседовала на открытии фестиваля с атташе по культуре посольства США Джонатаном Волфингтоном.

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​Джонатан Волфингтон: Главная цель фестиваля американского кино в Молдове – предоставить молдавским зрителям возможность просмотреть фильмы в оригинале. В этом году на фестивале показаны как американские, так и европейские фильмы. Преимущество просмотра фильма в кинотеатре состоит в том, что зритель чувствует себя частицей сообщества, он ощущает общую атмосферу, разделяет чувства сидящих рядом людей, а после фильма может поделиться с ними своими мыслями, переживаниями. Думаю, это прекрасно – собрать множество людей в одном зале, перед одним экраном и дать им возможность сопереживать при коллективном просмотре фильма.

Свободная Европа: Почему вы выбрали художественное кино, и даже анимацию? Известно, что документальные фильмы лучше отражают культуру и реалии в Соединенных Штатах Америки…

Джонатан Волфингтон: Согласен, документальные фильмы крайне важны для наглядности той или иной культуры. Они имеют огромную ценность, поэтому мы поддерживаем ряд инициатив в этой области. Но этот фестиваль ориентирован в основном на фикшн, на художественные фильмы. Объяснение этому простое: таково предложение Голливуда для широкой аудитории. Например, фильм «Мост шпионов» основан на реальных событиях, историческом событии, а именно на обмене пленными в период Холодной войны. Некоторые из этих фильмов представляют собой приправленные вымыслом истории известных событий, например, фильмы «Бен-Гур», «Десять заповедей»… Разумеется, мы принимает во внимание документальный аспект. Но фестиваль американского кино ориентирован на художественное кино и качественное повествование.

Свободная Европа: В программе фестиваля новые и старые фильмы, картины, которые вошли в золотой фонд кинематографии и полюбились миллионам зрителей. Какими принципами вы руководствовались при их отборе?

Джонатан Волфингтон: Каждый год мы пытаемся выбрать для фестиваля особую тематику. Нынешний показ посвящен нашему общему наследию. Мы попытались подойти к фильмам с универсальной точки зрения и искали самые разнообразные ленты. Например, «Индиана Джонс» отлично подходит для всей семьи. В Соединенных Штатах такие фильмы их называем «кино попкорн» – это прекрасная возможность спастись от повседневной рутины и забыть обо всех проблемах в кинозале.

Есть и более серьезные фильмы. «Царство небесное» — историческая драма, «Лоуренс Аравийский» — классическое кино, завоевавшее множество призов. Этот фильм нужно смотреть на большом экране, потому что он снимался для коллективного просмотра. Когда создавался фильм, телевизоров было не очень много, а сегодня мы смотрим фильмы даже на мобильных телефонах! Кончено, в этом случае качество изображения не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видим на 20-метровом экране.

Мы хотели привлечь максимально разнообразную публику. Поэтому и включили в программу фестиваля и анимационное кино «Машины», а также фильм «Звуки музыки» — мы хотим, чтобы люди приводили в кинотеатр и своих детей, чтобы разделить этот опыт с подрастающим поколением.

Свободная Европа: Насколько эффективна культура как дипломатический инструмент?

Джонатан Волфингтон: По моему мнению, культура — отличная среда для налаживания контактов между людьми, для наведения мостов между жителями разных стран. Это хорошая возможность исключить политический фактор, забыть о разногласиях, собраться всем вместе, чтобы усвоить коллективный человеческий опыт. Будь то музыка, фильмы или спорт, культура позволяет нам общаться на одном языке.

Свободная Европа: Фестиваль проводится в 11-ый раз, он стал традиционным для местных любителей кино. Каковы ваши ожидания на этот год?

Джонатан Волфингтон: В последние годы я понял, что невозможно предугадать, какие фильмы будут пользоваться большей популярностью и какой показ пройдет при полупустом зале. Поэтому мой совет всем: приходите в кино за 20 минут до начала фильма, если хотите найти свободные места.

Свободная Европа: В мае фестиваль пройдет и в Тирасполе. Почему вы считаете, что его важно организовать и на левом берегу Днестра?

Джонатан Волфингтон: Второй этап фестиваля для зрителей левобережья Днестра состоится с 17-го по 21 мая. Думаю, организовать фестиваль и в Тирасполе очень важно, так как нам редко выпадает возможность взаимодействовать с жителями приднестровского региона. Мы, как посольство, работаем здесь для граждан всей Республики Молдова, а не только для жителей Кишинева. Мы пытаемся наладить отношения с югом, севером страны, а также с левобережной частью Молдовы. Для тираспольской публики мы подготовили особую программу, которая включает фильмы с титрами на русском языке, тогда как представленные в Кишиневе фильмы сопровождаются переводом на румынский язык.

Свободная Европа: Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей встречи. Вы слушали Радио Свободная Европа.