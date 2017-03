Cui i se datorează înfrîngerile legislative și juridice ale noului președinte american

La prima încercare, administrația Trump și aliatții sai din conducerea Camerei Reprezentantilor nu au reusit sa obtina suficiente voturi pentru a anula si inlocui legea cu privire la sistemul de asigurari medicale, cunoscuta sub denumirea de ObamaCare.

Cauzele sint mai multe. In primul rind, e d precizat ca republicanii conduc ambele camere ale Congresului si teoretic, avind acum si presedintia, ar trebui sa-si impuna agenda legislativa.

Or inlocuirea ObamaCare a fost una dintre principalele promisiuni de campanie. Cind Obama era la Casa Alba ei au adoptat legi similare la care presedintele Obama s-a opus prin veto.

Acum insa republicanii s-au vazut pusi in situatia de a trebui nu doar sa critice dar, si să inlocuiasca si pentru asta aveau nevoie de consens in propria tabara, pentru ca marja de eroare era mica, in conditiile in care democratii s-au opus in bloc.

Cu aceasta ocazie, noua administratie, condusa de un om de afaceri, a aflat ca partidele americane sint ele insele coalitii de interese, de multe ori divergente.

Fiecare partid are o aripa moderata si o alta intrasigenta si ideologica, in aproape fiecare tema politica. Disciplina de partid nu caracterizeaza sistemul american, ea fiind o exceptie.

Or aripa dura a Partidului Republican nu a agreat varianta legislativa creata de conducerea Camerei si sustinuta de presedintele acestui for legislativ, Paul Ryan.

Când s-au incercat concesii pentru „duri” s-a pierdut sprijin de la aripa de stinga a partidului, iar aceasta situatie a dus la retragerea proiectului de lege pentru ca un vot ar fi fost umilitor pentru noua administratie.

O lectie din care nu se stie ce concluzii va trage presedintele Trump, care incearca sa gaseasca vinovati. Solutia pragmatica, despre care se vorbeste intr-un articol din „Wall Street Journal” este sa incerce sa creeze propriile coalitii, cu democrati si republicani, tinind cont de faptul ca presedintele Trump se doreste a fi unul neideologic.

Ramine de vazut daca noua strategie va functiona pentru urmatoarele batalii, care vor veni foarte curind.