La Simferopol, în peninsula ucraineană Crimeea ocupată de Rusia, a început procesul corespondentul Europei Libere Mykola Semena

În orașul Simferopol din peninsula ucraineană Crimeea ocupată de Rusia a început procesul împotriva corespondentul serviciului ucrainean al Europei Libere, Mykola Semena,

Semena a declarat jurnaliștilor înainte de începerea procesului că este nevinovat, că nu a chemat la violarea integrității teritoriale a Rusiei și că în articolele pe care le-a semnat și-a exercitat dreptul la libera opinie.

Mykola Semena este acuzat pentru că într-unul din articole sale scris în 2015 pentru portalul Europei Libere „Crimeea. Realități” ar fi chemat la o blocadă a Crimeii care să ducă la restabilirea controlului Ucrainei asupra acestui teritoriu. Jurnalistul de 66 de ani riscă o privațiune de libertate de până la cinci ani. În prezent acesta are interdicție de a părăsi regiunea.

După începerea procesului, instanța din Simferopol a decis amânarea audierilor pentru data de 3 aprilie. Potrivit portalului „Crimeea. Realități”, acest lucru s-a întâmplat după ce avocații jurnalistului au cerut să fie asigurat liberul acces la proces al tuturor doritorilor. Avocatul Alexandr Popov a cerut ca ședințele să se desfășoare într-o sală mai mare, după ce o parte dintre jurnaliștii interesați nu au putut intra în sala care s-a dovedit a fi prea mică.

Avocații s-au plâns și de faptul că nu le-au fost asigurate condiții de muncă – nu au loc suficient loc unde să-și pună mapele cu acte, iar acuzatul în general nu are masă pentru a putea lucra cu actele.

Procurorul Svetlana Udinskaia s-a opus acestor demersuri, calificându-le drept „mofturi ale avocaților” și a spus că „data viitoare apărarea probabil va cere și cafeaua servită în pat”.

Însă avocatul Emil Kurbedinov susține că nu este întâmplător că pentru ședință a fost aleasă o sală mică și că aceasta ar fi „o practică larg răspândită atunci când este vorba despre cazurile politice de rezonanță din Crimeea”.

Procesul lui Mykola Semena are loc pe fundalul cererilor internaționale ca Rusia să elibereze cetățenii ucraineni întemnițați în Crimeea sau în regiunile din estul Ucrainei controlate de separatiștii pro-ruși. Un asemenea apel care îl include pe jurnalistul în vârstă de 66 de ani și alte aproximativ 30 de persoane a fost lansat săptămâna trecută de Parlamentul European.

Și Washingtonul a făcut apel săptămâna trecută la autoritățile ruse pentru ca acestea să renunțe la acuzațiile false la adresa dlui Semena și a celorlalți ucraineni ținuți în detenție de Rusia din motive politice”.

Atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite ale Americii au folosit prilejul celei de a treia aniversări a anexării Crimeii de către Rusia pentru a denunța raptul teritorial calificat ca fiind ilegal de Ucraina, de Washington și de un număr de peste 100 de state membre ale ONU.

Fostul procuror general al Crimeii instalată după anexarea de către Rusia, Natalia Poklonskaia, care a depus acuzațiile împotriva lui Semena și care acum este deputat în parlamentul rus, a acuzat portalul „Crimeea.Realități” al Europei Libere de a fi promovat „justificări pentru acte de sabotaj și extremism” și de a fi incitat la „ură etnică”.

Președintele Radio Europa Liberă/Radio Libertatea, Thomas Kent, a declarat că acuzațiile la adresa lui Semena sunt parte a eforturilor concertate ale Moscovei și ale administrației pro-ruse a peninsulei care doresc limitarea accesului locuitorilor Crimeii la mass media independentă.

Îngrijorări în legătură cu soarta lui Semena au exprimat OSCE, care a condamnat „atacurile împotriva presei și gândirii libere în Crimeea”, și mai multe organizații de apărare a drepturilor omului. Acestea din urmă, membre ale Platformei Solidarității civice, au declarat că „Kremlinul a dezlănțuit represiuni politice împotriva celor care au avut curajul să critice acțiunile Rusiei în Crimeea anexată în 2014 cu încălcarea dreptului internațional”.

În sentința de condamnare care i-a fost înmânată lui Semena în decembrie, procurorii aduc ca argument în favoarea punerii sub acuzare a jurnalistului câteva citate din articolul semnat de el. „Blocada trebuie să fie completă, sistemică și trebuie să fie calculată în așa fel încât imediat după ea să vină eliberarea. Blocăm Crimeea, iar mai departe urmează imediat eliberarea… Blocada trebuie să fie primul pas, un vestitor al eliberării, trebuie să fie o operațiune armată bine organizată, însoțită de toate elementele necesare, inclusiv de o operațiune de neutralizare și scoatere din funcțiune a trecătorii rusești de la strâmtoarea Kerci, a telefoniei rusești, a tuturor comunicațiilor ocupanților”. „Kievul nu trebuie să permită ca Crimeea să rămână sub ocupația rusească mai mult decât sub cea hitleristă. A rămas mai puțin de un an! În caz contrar – rușine tuturor!”, acestea sunt citatele invocate de procurori.

Într-o declarație făcută corespondentului Radio Svoboda, Anton Naumliuk, Nikolai Semena a spus că avocații săi au depus deja de patru ori demersuri pentru încetarea procesului din lipsă a componenței infracțiunii, dar că toate au fost respinse de instanță fără prea multe explicații.

Nikolai Semena: „În cadrul investigațiilor nu ne-a fost prezentată decizia instanței de refuz a încetării urmăririi. Acum, după ce în sfârșit am primit acces la aceste decizii, am constatat că acestea conțin multe inexactități și necorespunderi cu prevederile legale.

La argumentele avocaților acuzația răspunde cu contraargumente care nu au nicio legătură cu contextul, făcând referire la cu totul alte legi și alte prevederi care de fapt nici nu contraziceau argumentele avocaților.

Eu cred că și în cadru audierilor care vor avea loc avocații vor cere încetarea procesului având în vedere lipsa componenței infracțiunii, făcând referire la normele dreptului internațional, dar și la legislația internă a Federaţiei Ruse.

Avocații vor vorbi și despre faptul că statutul Crimeii nu este până la capăt definit nici măcar în cadrul Federaţiei Ruse, este un teritoriu foarte disputat, lucru despre care se discută practic peste tot în lume. Și având în vedere aceste lucruri, inclusiv eu am avut dreptul să particip la aceste discuții și să-mi spun punctul de vedere, în cadrul rubricii „Opinii” a site-ului „Crimeea. Realități”, așa cum au făcut și alte milioane de participanți la această discuție. Am avut dreptul să-mi aduc argumentele mele cu privire la variantele de soluționare a problemei, de diminuare a gradului de tensiune a acesteia și de reducere a tensiunilor inclusiv din relațiile ruso-ucrainene”.

Investigațiile în cazul lui Nikolai Semena durează deja de mai bine de un an, perioadă în care au avut loc percheziții nu doar la jurnalist acasă, ci și la colegii și avocații acestuia din peninsulă. Nikolai Semena a fost urmărit, i-au fost interceptate convorbirile, sparte calculatorul și poșta electronică.