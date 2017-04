Ministrul transporturilor, Iurie Chirinciuc, a fost reținut într-un dosar de corupție. Partidul Liberal îi ia apărarea

Ministrul liberal al transporturilor, Iurie Chirinciuc, riscă până la 15 ani de închisoare într-un dosar de corupție legat de proiecte de drumuri finanțate din banii europeni. Reținut azi la minister pentru 72 de ore, Chirinciuc este bănuit împreună cu un oficial de la Administrația drumurilor că ar fi canalizat prin presiuni și intimidări fonduri de la Banca Europeană spre firme apropiate, ai căror șefi au fost și ei reținuți în același dosar. Înainte să fie dus joi la CNA, ministrul a spus că ar fi vorba de „un show politic”, legat de presiunile democraților pentru ca partidul său liberal să accepte modificarea sistemului de vot.

După reţinerea de marţi a unui grup de funcționari de la Primăria Chişinău, considerați apropiați de-ai prim-vicepreședintelui liberalilor Dorin Chirtoacă, a venit rândul co-echipierului Iurie Chirinciuc, ministru transporturilor. În cadrul aceleiași operațiuni a mai fost escortat şi şeful interimar al Administrației de stat a drumurilor.

Cei doi demnitari sunt bănuiţi de ofiţerii şi procurorii anticorupţie că ar fi făcut presiuni asupra unui agent economic ce a câştigat o licitaţie de reabilitare a unei porţiuni de drum să subcontracteze lucrările către companii despre care se afirmă că le-ar fi afiliate. În plus, ei ar fi creat impedimente prin neavizarea unor acte pentru executarea lucrărilor şi prin tergiversarea aprobărilor actelor necesare.

Timpuri tumultoase şi un disconfort pentru continuarea activităţii PL în coaliţia de guvernare, a comentat vicepreşedintele formaţiunii Valeriu Munteanu, ministrul mediului. „Pentru atingerea unor obiective dorite de pe agenda politică sunt folosite toate instrumentele”, a continuat ministrul mediului.

„Nu vreau să fac generalizări, nu vreau să fac etichetări, dar va trebui să vedem dacă este aplicată legea în mod uniform şi nu există acţiuni selective. Există un fel de prezicători, bloggeri, la noi, în Republica Moldova, care cu două-trei zile înainte dau un clopoțel şi după care anumite lucruri se întâmplă, cu siguranță dirijate dintr-un punct zero”.

La această oră, Biroul permanent al PL este în ședință şi analizează acțiunile din ultimele zile. Este examinată inclusiv ipoteza rămânerii liberalilor la guvernare sau retragerii în opoziţie, a afirmat Valeriu Munteanu.

Pentru fostul procuror-şef al Chişinăului Petru Bobu activizarea oamenilor legii din ultimele zile se asociază cu situaţia din iarna lui 2013, când în plin scandal legat de omorul la vânătoarea din Rezervaţia „Pădurea Domnească” au fost anchetați penal trei miniștri: doi liberal-democraţi şi un democrat.

Fostul procuror afirmă că cei vinovaţi trebuie să răspundă pentru acţiunile lor. Cât despre corectitudinea demersurilor colegilor din procuratură, Petru Bobu refuză să creadă că toţi oamenii legii execută indicații politice.

„Poate, nu exclud eu, că într-adevăr undeva s-a acumulat [materiale], dar pentru persoanele vizate rămâne rezerva să declare: „Da, noi am acumulat şi atunci când am văzut că avem suficiente probe pentru a demara aceste operaţiuni am început”. Deşi rămâne loc şi pentru gândul trist că au acumulat aceste materiale şi le pun pe rol atunci când cineva zice: „Pa!”. Eu n-aş exclude acest lucru. Dar că se procedează pe loc gol, adică nu au nimic, categoric exclud”.

În după amiaza zilei, Curtea de Apel Chişinău a dat undă verde solicitării socialiștilor de inițiere a procedurii de demitere a primarului Chişinăului Dorin Chirtoacă. Un alt element din acest puzzle tumultuos pentru liberali este votul de mâine în legislativ a unei moțiuni simple împotriva ministrului educației Corina Fusu, de asemenea vicepreședinte a formaţiunii.