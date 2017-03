Lansare de cărți Europa Liberă, la Anenii Noi

La Casa de Cultură din Anenii Noi, Europa Liberă a lansat astăzi o nouă ediție a cărții Jurnalul Săptămânal, care cuprinde contribuțiile din 2016 la rubrica cu același nume îngrijită de Valentina Ursu în emisiunile sale de sâmbătă. A mai fost lansată o nouă ediție a volumului Realitatea cu Amănuntul, cuprinzând tabletele aproape zilnice ale lui Iulian Ciocan din 2016.

Anenii-Noi este a zecea localitate în care echipa Europei Libere a făcut popas pentru a prezenta volumele de carte- o radiografie a cotidianului scrisă de autorii de jurnale și realitatea văzută de Iulian Ciocan. Profesori, medici, politicieni, șomer, țărani, jurnaliști și studenți sunt prin printre cei care, timp de o săptămână au făcut însemnări și le-au citit apoi la microfonul Europei Libere.

Daniel Mișanovschi, unul din tinerii care au participat la lansare mi-a spus că până azi, a auzit doar din filme despre experiența de a ține un jurnal. I se pare o provocare să faci zilnic notițe, pe care ulterior le vor putea citi și auzi o mulțime de persoane și crede el, cele mai importante sunt opiniile autorilor:

„Fiecare om își are specialitatea sa și fiecare om are părerea lui, privește lucrurile din diferite părți și cred că asta ar fi de folos fiindcă nu citim aceeași părere. Am reușit să citesc o tabletă semnată de Iulian Ciocan și am observat că sunt lucruri pe care l-au atins la suflet, dar care m-au atins și pe mine. Am citit tableta despre fumat și asta este o problemă azi.”

Și în jurnale, și în tabletele lui Iulian Ciocan, bibliotecara Ludmila Olăriță a remarcat preocuparea pentru problemele cotidiene. Mai ales pentru tineri, crede ea, dacă vor fi citite, acestea pot avea efectul unui imbold spre implicare:

„Mă bucur pentru tinerii care au venit. Se mai intimidează tinerii, sunt care se tem să spună adevărul și ceea ce îi frământă, așa este tineretul. Dar am văzut sclipiri în ochii lor, s-au pus întrebări care îi dor, dar nu le pot spune.”

Ana Bârcă, elevă în clasa a X-a spune că și-ar dori să fie printre autorii de jurnale și crede că ar fi o încercare necesară, întrucât are convingerea că tinerii de vârsta ei ezită să-și exprime opinia și să spună ce gândesc:

„Noi ne temem să vorbim, mereu auzim că pe nimeni nu interesează părerea noastră. Noi ne temem să vorbim cu părinții, pentru că părinții petrec foarte mult timp la lucru și timpul liber îl petrec pe internet, dar acuză copiii când ei singuri fac asta, și acesta tot este un exemplu. Eu cred că aș scrie despre cum trebuie să procedeze părinții.”

Volumele Europei Libere vor ajunge și în câteva biblioteci sătești din raionul Anenii Noi. Marina Negru este din satul Chirca și spune că va îndemna elevii să citească aceste volume- pe care le consideră instructive:

”Se vorbește liber despre problemele din viața cotidiană, din viața politicienilor și într-adevăr sunt atinse niște teme foarte dureroase. Ne poate pune pe gânduri, putem reflecta și noi, ca să vedem ce decizii să luăm în viață.”

Stau de vorbă și cu directului Liceului Clasic din Anenii Noi, Eugeniu Margine. Lui i s-a părut curajos felul în care Iulian Ciocan își schițează reflexiile pe hârtie:

„Nu toți au acest curaj-de a spune adevărul direct în față, pentru a vedea că drumul pentru care s-au cheltuit mulți bani nu este reparat așa cum trebuie, că deși este un preț, omul achită altul. Adică vezi acum problemele cu alți ochi și le mai vede și cineva. Doar că sărmanul om simplu, el nu are puterea și foarte puțin au curajul să spună verde în față.”

Până acum, au fost difuzate peste 2 mii de tablete în cadrul rubricii matinale cu același nume- „Realitatea cu amănuntul” văzută de Iulian Ciocan. Iar în cei 12 ani de la apariția „Jurnalului săptămânal” la Europa Liberă, peste 1000 de persoane au semnat a ceste notițe zilnice.