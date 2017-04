„Autoritățile de la orice nivel ne mint și ne consideră de proști”

Născută în 19 mai 1981, la Pănășești, raionul Strășeni. A absolvit facultatea de jurnalism și științele comunicării de la USM în 2003. În același an a lucrat ca reporterla televiziunea municipală EuroTV. A realizat după aceea talk-show-uri de seară pe teme social-politice la Jurnal TV și Moldova1. Din 2013 realizează emisiunea „Alb&Negru” la Unimedia.

Luni

Săptămâna a început cu un soare frumos de primăvară. I-am așteptat cu mult dor razele și acum înțeleg că noi, cetățenii R. Moldova, suntem norocoși să avem un soare darnic aproape tot anul. În aceste momente mă gândesc la cei din din Belgia, Suedia sau Marea Britanie. Cum traiesc ei fără el? Și apoi mă întreb: cu soare și într-o țară fără democrație, unde oamenilor le este frică să vorbească, să își ceară drepturile, unde se zbat în fiecare zi pentru a supraviețui? Sau fără soare și într-o țară democratică, unde drepturile omului sunt respectate, unde există principii, valori în educație, medicină, business, justiție? Ehh, întrebări retorice.

Mă pregătesc la emisiunea „Alb&Negru”. Împreună cu analistul politic, Victor Ciobanu analizăm datele recensământului din 2014. Date întârziate de altfel, așa cum am scris și pe blogul meu Elenarobu.md. Sunt multe întrebări la care îmi propun să găsim un răspuns. Una dintre ele este cum se face că numărul de alegători este mai mare decât numărul populației R. Moldova? După emisiune tragem concluzia că cifrele din recensământ în mare parte nu sunt reale și dacă nu corespund realității cum să ne raportăm la ele, cum să le considerăm oficiale? Seara am scris pe blog un articol despre proiectul privind parcările cu plată în Chisinau. Vorbeam anul trecut la emisiunea „Alb&Negru” cu activistul civic Victor Chironda despre acest proiect, ulterior contractul care prevedea amenajarea parcărilor cu plată în Chișinău a fost anulat de instanța de judecată. Dar subiectul a reapărut în discuții la primăria Chișinău. Sper să existe consilieri municipali care să stopeze această hoție. Chișinăul are nevoie de parcări cu plată, dar nu în asemenea condiții când o firmă ia 90% din venit, după ce i se oferă gratuit în gestiune trotuarele amenajate.

Marți

De dimineață am avut o discuție interesantă cu una dintre reprezentatele din diaspora despre starea lucrurilor din R. Moldova. Lucia Gagosov a plecat de acasă când avea 20 de ani, dar ține legătura cu R. Moldova prin diferite proiecte pe care le desfășoară. De-a lungul anilor a venit cu mai mulți investitori care erau interesați să dezvolte afaceri, dar corupția și birocrația ulterior i-a alungat din țară. E trist să constați că lucrurile merg din ce în ce mai rău în R. Moldova și soluția pe care o găsești cea mai bună este pur și simplu să pleci. Deznădejdea este foarte periculoasă și molipsitoare și din păcate tot mai mulți o simt și o trăiesc.

În cadrul emisiunii „Alb&Negru” am avut ocazia azi să vorbesc cu tineri deștepți din diaspora despre votul uninominal. A fost o oportunitate pentru moldovenii aflați peste hotare să își expună punctul de vedere cu privire la schimbarea sistemului electoral. Vocea lor a fost unanimă: votul uninominal dezavantajează diaspora și le închide gura. Ei sunt determinați să îi informeze pe cei de acasă despre aceasta și să facă tot ce le stă în puteri pentru a nu admite ca o treime din alegători, care sunt în afara R. Moldova, să fie discriminați. Între timp, aflu că firma responsabilă de amenajarea parcărilor cu plată în Chișinău, proiect care a strârnit mari dispute, există în acte, dar nu și pe adresa indicată. Activistul civic Victor Chironda a mers la Viena, la adresa indicată pe site-ul oficial al companiei pentru a vedea cine activează și acolo surpriză, nu este nimeni. Concluzia zilei: Autoritățile de la orice nivel ne mint și ne consideră de proști.

Miercuri

Dimineața a fost marcată de mai multe poze de pe Facebook care m-au readus în Veneția-Mestre acolo unde, alături de conaționalii noștri din diaspora, am plantat primul pom care inaugurează o Alee a diasporei moldvenești de pretutindeni în unul dintre cele mai mari parcuri publice din Europa, San Guliano. Am fost plăcut surpinsă să descopăr că deja sunt sădiți mai mulți copăcei care reprezintă rădăcinile moldovenilor din Irlanda, Statele Unite ale Americii, România, Moldova. Alți pomi sunt pe cale să vină. Este foarte frumos și mă umplu de mândrie pentru moldovenii noștri care și-au găsit un rost în alte țări. Din păcate, pentru țară că pierde în fiecare zi asemenea bravi cetățeni. Despre asta am scris imediat și pe blogul meu elenarobu.md. Ziua a continuat tot în cheia subiectelor despre diasporă. Invitata la emisiunea „Alb&Negru” a fost o femeie de afaceri moldoveancă stabilită deja de 25 de ani în Grecia. Lucia Gagosov este în permanență cu gândul la țară, de aceea realizează mai multe proiecte în acest sens. Poate am descurajat dialogul pe alocuri, este bine să fii optimist, dar realitățile din Moldova nu îți permit nici măcar acest lucru. Realitatea este mult prea departe decât orice optimism afișat. Investitorii străini vor să vină în Moldova, dar le piere orice inițiativă atunci când ajung aici și înțeleg că politicul și corupția dictează aproape tot.

Seara aflu că doi liberali au decis să anunțe pe facebook plecarea lor din fracțiune. Nebănuite sunt căile politicii moldave, pentru că zilele trecute făceam o analiză a traseiștilor din actualul Parlament și doar fracțiunea PL era intactă. Acum nu mai este și în față mai sunt aproape doi ani pentru actualul Legislativ.

Joi

M-am trezit cu gândul cum să facem din R. Moldova care este acum o lamâie stoarsă o limonadă dulce și gustoasă. E nevoie de mult prea mult optimism și implicare din partea fiecăruia, cei care au rămas acasă și cei pe care sărăcia și corupția i-au alungat în străinătate. M-a bulversat și pe mine declarațiile unor membri PD care acuză diaspora că nu plătesc impozite în R. Moldova, dar participă la vot. Este o absurditate, în condițiile în care banii care vin de la moldovenii noștri de peste hotare întrețin și bugetul țării, dar și sutele de mii de familii care ar muri de foame dacă nu ar exista acești bani.

La emisiunea „Alb&Negru” am vorbit astăzi cu unul dintre foștii directori ai ANRE, Victor Parlicov, despre noul contract pe care îl are R. Moldova cu Ucraina privind furnizarea energiei electrice. Ce am înțeles este că încă nimic nu este sigur, nici prețul și nici faptul că Ucraina va reuși să livreze 100% din necesitățile noastre de energie electrică. Epopeea ar putea continua.

Seara am mers la Teatru. La Teatrul Național Mihai Eminescu, la spectacolul „Casa Mare” de Ion Druță. Sala plină și actori dedicați care au reușit să ridice publicul în picioare și să culeagă aplauzele care nu au mai contenit. Iar mie spectacolul a reușit să îmi umple ochii de lacrimi, să curgă una după alta pe obraz și să mă facă să mă gândesc la ceea ce este important în viață, la iubire.

Un mare mulțumesc actorilor pentru că joacă în fața noastră impecabil, în condițiile în care remunerarea lor pentru tot acest efort este una derizorie. Ceea ce contează însă pentru ei sunt publicul numeros, florile și aplauzele în continuu. Și asta e frumos.

Vineri

De dimineață merg să confrunt sistemul medical din R. Moldova. Nu am încotro, mai sunt și asemenea zile când anumite controale de rutină pot să prevină boli și stări neplăcute de sănătate.

Apoi îmi planific emisiunile pentru săptămâna viitoare, săptămâna de dinainte de sfintele sărbători de Paști. Aș vrea să pot vorbi despre lucruri frumoase într-o asemenea săptămână, dar agenda politică îmi sugerează dezbateri despre votul uninominal, despre parcările din Chișinău, despre persoanele cu vedere slabă care sunt discriminate. După-amiaza a fost marcată de un eveniment extrem de plăcut. A fost ultima lecție în cadrul cursului de orientare în jurnalism de la Academia Prospera al cărui trainer sunt. Am avut un grup de eleve de la diferite licee din Chișinău și din afara capitalei care deja la vârsta de 12-18 ani știu că vor să se facă jurnaliste. A fost un curs plin, iar studentele au învățat lucruri care din păcate nu au fost incluse în programul universitar atunci când eu făceam facultatea de jurnalism. Le-am spus că sunt norocoase că pot să învețe meseria de jurnalist mult mai devreme decât la facultate. Elevele mele au deja bloguri unde își scriu impresiile despre viață. Este un bun început și le doresc să își găsească unicitate, să nu imite pe cineva, dar să fie ele însele, cu verticalitate, demnitate, curaj și putere să învingă orice obstacol.

Pentru sâmbătă mai am două evenimente în program, unul unde se va dezbate schimbarea sistemului electoral din Moldova și altul monden, unde vedeta de televiziune Lilu își va prezenta propria colecție de haine. A fost o săptămână în care am învățat multe lucruri noi, dar mai ales cum să faci dintr-o lămâie o limonadă.