Cazul Julian Assange și justiția americană

Autoritatile americane pregatesc documentatia pentru acuzații care sa duca la arestarea lui Julian Assange, fondatorul retelei WikiLeaks. In ce consta planul? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Investigatia Ministerului american al Justitiei, in legatura cu activitatile lui Julian Assange si WikiLeaks dateaza din 2010, cind au fost publicate mii de documente, sustrase de analistul militar, Chelsea Manning. Procurorii nu au putut formula o cerere de inculpare pentru ca exista premiza dreptului la libera exprimare, dar se pare ca acum au gasit o portita.

In timpul presedintiei Obama, juristi au sustinut ca nu-l pot acuza, in tribunal, pe Assange pentru ca nu doar WikiLeaks a publicat materiale sustrase de Manning. New York Times, de exemplu a facut-o.

Perspectiva anchetatorilor s-a modificat insa cind acestia au descoperit ceea ce considera dovezi ca WikiLeaks a jucat un rol activ, ajutindu-l pe Edward Snowden, un fost analist pentru Agentia americană de Securitate sa dea la iveala un numar mare de documente secrete. Or asta, sustin ei, nu tine de dreptul la libera exprimare si nu implica doar publicarea. Assange continuă sa se afle in ambasada Ecuadorului, unde s-a refugiat de teama ca autoritatile suedeze ii vor solicita extradarea pentru a raspunde alegatiilor de viol, formulate impotriva sa in acea tara.

Oficialitati americane iau in considerare posibilitatea ca o schimbare de guvern in Ecuador sa antreneze expulzarea lui Assange din ambasada, caz in care acesta poate fi arestat.

Intr-o recenta alocutiune, directorul CIA, Mike Pompeo a spus ca WikiLeaks i-ar fi cerut lui Chelsea Manning sa intercepteze informatii secrete specifice, despre Statele Unite. Pompeo a adaugat ca a venit vremea sa spuna lucrurilor pe nume ca WikiLeaks este un serviciu secret ostil, care nu este statal, dar e sprijinit de actori statali cum e Rusia.

Avocatii lui Assange sustin ca WikiLeaks nu e diferit de New York Times sau Washington Post, care si ele publica informatii secrete obtinute de la surse. Deputatul republican, Peter King a declarat ca Assange a provocat pierderi majore pentru securitatea nationala americana si actiunile sale au pus in pericol vietile unor americani.

