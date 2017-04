Jack Nicholson la 80 de ani (VIDEO)

A primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor de două ori, cu rolurile din „One Flew Over the Cuckoo's Nest” (1975) și pentru cel din „As Good as It Gets”(1997).

A câștigat un premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „Terms of Endearment” din 1983.

Este unul din cei doar doi actori nominalizați la Premiul Oscar în fiecare deceniu din anii '60 și până în anii 2000 (celălalt e Michael Caine).

A câștigat șapte Globuri de aur și a primit premiul Kennedy Center Honor în 2001. În 1994 a devenit unul dintre cei mai tineri actori premiați cu premiului Institutului American de Film pentru întreaga activitate.

A jucat în filme absolut memorabile: „Easy Rider”, „Five Easy Pieces”, „Chinatown”, „One Flew Over the Cuckoo's Nest”, „Shining”, „Reds”, „Terms of Endearment”, „Batman”, „A Few Good Men”, „As Good as It Gets”, „About Schmidt”, „Something's Gotta Give”, și „The Postman Always Rings Twice”

S-a născut la spitalul St. Vincent's din New York City în 22 aprilie 1937, și a crescut cu convingerea că bunicii săi îi sînt părinți.

A aflat că nu era așa, și că părinții erau de fapt bunicii lui, iar sora sa era de fapt mama lui abia în 1974, de la un jurnalist de la revista „Time”, care făcea un reportaj despre el.

Când a aflat asta, mama și bunica nu mai erau în viață, iar la aflarea veștii Nicholson a spus: „a fost un eveniment chiar dramatic, dar nu ceva ce aș putea numi traumatizant... Eram destul de bine format psihologic”.

A ajuns la Hollywood când avea 17 ani. După ce a studiat actoria cu un grup numit Players Ring Theater, a jucat mici roluri pe scenă și în comedii de televiziune.

A debutat pe marele ecran jucînd rolul principal într-o peliculă cu buget redus „The Cry Baby Killer” din 1958, dar în decada ce a urmat cariera sa actoricească părea că nu duce nicăieri, așa că a petrecut acești ani în spatele camerei de luat vederi, ca regizor și scenarist.

Primul său succes ca scenarist a fost în 1967 cu „The Trip”, în care au jucat Peter Fonda și Dennis Hopper.

A scris de asemenea scenariul și s-a ocupat de coloana sonoră a filmului „Head”, în care a jucat trupa The Monkees.

Primul mare succes ca actor a venit din noroc, când a jucat rolul unui avocat alcoolic - pentru care a primit primit prim anominalizare la Oscar - în „Easy Rider”, cu aceiași Peter Fonda și Dennis Hopper.

Rolul îi era destinat inițial lui Rip Torn, dar acesta a părăsit filmările după ce s-a certat cu Hopper, care era și regizorul filmului.

„Batman”, din 1989, în care joacă rolul unui criminal psihopat, Joker, avea să-i aducă lui Jack Nicholson un câștig financiar de proprții: 60 de milioane de dolari.

E singurul actor care l-a interpretat pe Joker în filmele „Batman” încă viu: Cesar Romero, Jokerul din serialul „Batman”, a murit în 1994, iar Heath Ledger, Jokerul din „The Dark Knight”, a încetat din viață în 2008.