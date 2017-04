Sorin Ioniță: „Uninominalul - o versiune foarte-foarte proastă, tehnic și politic” (VIDEO)

Două fundaţii germane care au reprezentanţe la Chişinău, Konrad-Adenauer şi Friedrich-Ebert, au organizat, în colaborare cu două centre analitice locale, Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă Adept, o nouă rundă de dezbateri la Chişinău pe marginea propunerii democraţilor de modificare din proporţional în uninominal a sistemului electoral. Spre deosebire de dezbaterile anterioare, organizate de democraţi pe platformă parlamentară, la discuţiile de sămbătă vocile critice la adresa uninominaulului au fost vădit mai multe. Una din ele e cea a lui Sorin Ioniţă, preşedintele Expert Forum de la Bucureşti, care este şi interlocutorul nostru matinal de astăzi.

Sorin Ioniță: „Pare să fie un proiect de tip nadă, adică propus ca să plece lumea după o fentă. Nu cred că acest proiect se va pune în practică, dar cred că în ultima clipă se va cădea la un compromis între PD și Partidul Socialist pentru un sistem mixt, care va fi prezentat de ambele tabere ca o versiune înțeleaptă, de compromis. Unii își vor salva onoarea, vor zice, iată, am acceptat. Ceea ce este o versiune foarte-foarte proastă, pentru că asta am avut noi în România - este proastă tehnic și este proastă politic.

Veți avea toate acele distorsiuni pe care noi le-am avut opt ani în România.

Va fi un Parlament cu geometrie variabilă, va nemulțumi lumea, va fi un Parlament care va avantaja partidele mari cu resurse în teritoriu, alegerile naționale parlamentare se vor duce prin intermediul primarilor.

Și atunci întrebați-vă: cine are primari, cine are resurse, cine controlează? Deci, va fi un sistem care se îndepărtează de o reprezentare proporțională, ceea ce nu cred că e bine în momentul acesta pentru nicio țară din Europa de Est. Adică, proporționalitatea are și ea avantajele ei, îți dă mai multă legitimitate politică.

Plus va fi mai scump. Veți vedea că vor fi mai mulți în politică, și oficial și neoficial, adică și bani albi, și bani negri, pentru că asta am văzut-o noi în România și asta a văzut-o toată lumea. Va fi un sistem care, nu știu, acuma depinde cum îi vor proiecta detaliile, dar poate să ducă la tot felul de efecte ciudate, depinde cum vor lega partea de majoritar de partea de compensare proporțională, acolo, la intersecția aia pot să apară o grămadă de lucruri; aici nu s-a discutat absolut nimic.

În discuțiile de azi s-a văzut că sunt mai multe sisteme posibile – unul e în Germania, altul în Rusia-Ucraina - efectele sunt complet diferite. Dar senzația mea este că toate asta, de fapt, nu contează. Ceea ce nu se întreabă și nu s-a răspuns în Moldova este - de ce vrei să faci acest lucru, adică care este scopul tău ultim? Pentru că într-adevăr sistemul de vot și sistemul de partide e numai un mijloc către niște scopuri. Câțiva vorbitori au atins chestia asta. Deci, tu crezi că vei reduce corupția cu asta? Nu. S-a probat în toate țările, sunt studii, un sistem sau altul nu e mai mult sau mai puțin corupt.

Politicienii corupți intră în Parlament cu indiferent ce sistem, dacă recrutarea în partide e tot asta de astăzi, dacă liderii partidelor sunt tot ăștia de astăzi, dacă nu se reformează justiția care să înceapă să-i țină pe politicieni la distanță și să-i sperie un pic.

Deci, fără o justiție independentă, cu actualul sistem de finanțare a primăriilor, de exemplu, care este opac, netransparent și îi ține pe primari, indiferent în ce partid sunt ei, prizonierii unor transferuri foarte discreționare, de azi pe mâine, fără nicio formulă, aacă acest sistem este construit să fie clientelar și cu o justiție care nu intră deloc peste clasa politica, cum te aștepți tu că numai schimbarea sistemului electoral să aibă un impact în viața reală? Nu va avea. Pur și simplu, disfuncțiile de azi se vor transmite în sistemul electoral de mâine.”

Europa Liberă: Totuși, ar fiu de ferit mai mult de un sistem mixt sau de unul uninominal?

Sorin Ioniță: „V-am spus, depinde foarte mult de cum se proiectează detaliile, dar evident un sistem pur, uninominal, hai să zicem așa de tip Marea Britanie, este un sistem care premiază învingătorul. Este ca o primă electorală pe care o dai celui care este pe locul unu, ca să aibă un Guvern foarte stabil și o majoritate mare în Parlament.

Vă întreb la rândul meu: în Europa de Est e bine să avem sisteme de tip „învingătorul ia tot” ? Sistemele de instituții, statul de drept, funcționarii din ministere sunt în stare să spună unui ministru NU când ăla le cere ceva care nu este în regulă? Pentru că în Marea Britanie sunt, în Marea Britanie funcționarii conduc ministerele, iar ministrul dă doar o direcție politică. Avem noi chestia asta în Europa de Est? Nu o avem.

La noi învingătorul ia tot, înseamnă că vine un partid, câștigă cu 30%, va avea 51% în Parlament - că ăsta este efectul de uninominal pur - va domina tot, va avea niște majorități, poate chiar constituționale la un moment dat, și se va așeza pe o țară ca un elefant, strivind toată birocrația firavă din ministere, de aceea o să asculte, o să fie un clientelism de sus până jos - ăsta este pericolul în condițiile noastre. Sistemul mixt poate nu ar fi chiar atât de rău, dar tot în direcția aia ar merge.”

Europa Liberă: Ziceați de scopuri. Scopurile care au fost formulate de autori nu le crede nimeni. Pe de altă parte, bănuială gravitează în jurul la două scopuri: un scop ar fi cel oportunist al Partidului Democrat de a se menține la putere, iar un alt scop bănuit ar fi să nu se admită stânga prorusească să ia puterea în anul 2018. Cum vă raportați Dvs. la aceste scopuri?

Sorin Ioniță: „ E o discuție delicată și la asta Dvs. vă pricepeți mai bine decât de mine, că eu nu sunt de aici și noi nu avem genul ăsta de probleme geopolitice. Însă, într-o oarecare măsură e suprasolicitată teama asta de socialiști care vor lua țara și o vor duce direct în Rusia. Senzația noastră, care e sunt sigur că și e a Dvs., este că ei conlucrează într-o bună măsură. Semnul va fi dacă pe ultima sută de metri a acestor dezbateri veți vedea că ei o să cadă la un compromis pe un sistem mixt și o să-l voteze amândoi (PD şi PSRM) în Parlament. Și atunci veți ști că ei au, de fapt, o înțelegere, că de fapt lucrurile nu sunt chiar așa în alb și negru și că intenția ambelor partide, și a PD-lui, și a PS-lui, este să-și împartă puterea politică, unii mai mult o dată, alții data viitoare mai mult, dar să fie două partide monopoliste și care să țină țară, de fapt, într-o zonă gri, într-o zonă de negocieri perpetuu, și în est, și în vest, și din care să extragă avantaje pentru liderii de partide.

Deci, cred că asta este pericolul cel mai mare: ca țară să rămână indecisă într-o zonă gri, pe un monopol de două partide, care exclud zone de minorități sau zone de opoziție, sau partide noi care să vină. Deci să fie un fel un oligopol politic care garantează stagnarea. Bun, și mai e al treilea pilon al oligopolului, care e regimul de Tiraspol și cu care pe anumite domenii cooperează, pentru că au de scos bani împreună.”

Europa Liberă: Ați folosit o figură de stil care mi-a plăcut: ziceați că acest partid ca tractorul merge şi obţine tot ce-şi doreşte... Și, acum întrebarea mea sună în felul următor: putem opri cumva acest tractor? Există vreo stavilă pe care Dvs. o intuiți că se poate activa și poate n-o bănuiește altcineva?

Sorin Ioniță: „Sunt două, așa cum avem și noi, așa aveți și Dvs., dar proporțiile sunt diferite: o dată ar fi suportul partenerilor externi de dezvoltare, în primul rând al Europei, dar și celelalte ambasade.”

Europa Liberă: Credeți la modul serios că asta i-ar putea opri?

Sorin Ioniță: „Întrebarea este în ce măsură sunt ei interesați să pună presiune reală la Chișinău pentru ca să nu să se întâmple mari porcării. Evident că la noi funcționează mai bin,e ca țară membră UE, NATO ș.a.m.d., și că vocea lor contează. Din păcate Moldova nu îi interesează pe ei atât de mult. Un oarecare interes este, dar vedeți bine că nu e la fel de mare.

Şi atunci contează mai mult rezistența civică care se poate opune acestor proiecte. Deci, cu partide noi de opoziție sau cu societatea civilă ca atare care să împingă pur și simplu îndărăt și se creeze opoziție politică în afara Parlamentului, ceea ce este absolut legitim. Alte căi nu avem ce să putem face, pentru că ei vor elimina din proiect acele măsuri care sunt vădite ilegale, neconstituționale. Dar să știți că nu orice prostie este neapărat ilegală sau neconstituțională. Sunt foarte multe prostii legale care se pot face cu legea în mână și nu poate să-i oprească nici procurorul, nici Curtea Constituțională, pentru că ele sunt conform cu legea, sunt doar inoportune și fac rău sau sunt ineficiente în momentul de față. Și atunci, asta este o discuție pur politică în care ei zic că avem voie să facem asta și societatea civilă, și toată lumea spune: da, aveți voie, dar nu o faceți, pentru că nu e bine, pentru că iese prost și iată unde duce. Deci, asta este chiar situația în care se află Moldova acum cu această propunere.

În afară de asta, cu mandatul imperativ și cu retragerea oamenilor din Parlament prin referendumul care poate să fie neconstituțional, restul proiectului nu este ilegal, pentru că el se practică în Marea Britaniei și de aia cred că e o greșeală apelul la Comisia de la Veneția, pentru că ei vor valida proiectul. Comisia de la Veneția e chemată să spună - mai există în altă parte asemenea practici, sunt ele în regulă și vă vor spune da, în mare parte sunt în regulă, ele se practică, dar ea nu are căderea să v-o spună da, dar sunt nepotrivite politic pentru Dvs., pentru Moldova, creează efecte politice proaste.”

Europa Liberă: Chiar dacă nu va exista consens, iar consens, din ce se vede, nu există și nu cred că va exista?

Sorin Ioniță: „Știți cum e consensul? Consensul va fi în Parlament și dacă ei bat palma în Parlament, unde au o majoritate cele două mari partide (PD e un partid mare ca număr de deputați, în susținerea publică el este mic și tocmai acesta este marele paradox, ai un Guvern nevotat de nimeni care-ți reformează sistemul electoral ca să-l facă mai legitim – asta este noaptea minții, așa ca o paranteză) dar da, până la urmă consensul care contează e în Parlament. Pentru că Parlamentul decide, iar în Parlament, cu traseism, cu cumpărat oameni la bucată, au reușit să-și facă o majoritate. Trebuie cumva împinși, trași, convinși, pentru că asta este o bătălie politică pe care o ducem toți.

Vedeți: toată Europa de Est nu o duce foarte bine și peste tot contează vocea civică, să nu subestimăm vocea civică, inclusiv a presei. Discuțiile ca acele de azi sunt foarte și foarte utile și eu cred că ei nu lasă să se vadă, dar sunt consecințe în interiorul Partidului Democrat, pentru că nu e ușor să stai aici și toată lumea să te facă de râs și să te ia la mișto, inclusiv reprezentanți ai Bundenstag-ului.”