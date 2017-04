Dionis Cenușa: „Din păcate noi nu putem produce decât 20 de procente din necesarul țării, restul trebuie importat...”

Ministerul Economiei a anunțat sâmbătă că Republica Moldova va procura în următoarele 12 luni energie electrică din Ucraina şi nu de la Centrala de la Cugiurgan, de unde era achiziţionată până acum energia livrată consumatorilor. Prețul energiei electrice ucrainene este cu patru dolari mai mic faţă de cel propus de Centrala de la Cuciurgan, deținută de compania gigant din Rusia inter RAO EES. Ministerul Economiei a calculat că diferența de preț ar aduce o economie de circa 300 milioane de lei pe parcursul unui an. Despre această decizie luată în ultimul moment după mai multe amânări discutăm, peste câteva minute, cu invitatul nostru, expertul Dionis Cenuşa de la Centrul analitic independent Expert Grup.

Europa Liberă: După multiple amânâri, vineri seara cu doar câteva ore înainte de expirarea contractelor de livrare a curentului, cei șase operatori de pe piața energetică moldoveană au semnat noi contracte pe un an cu Societatea pe acțiuni „Energocom”, care va cumpăra la rândul ei curent electric de la o companie ucraineană, la un preţ mai mic faţă de cel propus de centrala de la Cuciurgan. Va surprins această decizie? Vă întreb pentru că în mediul experţilor acest scenariu era văzut ca puţin probabil.

Dionis Cenuşa: „Desigur, cumpărarea energiei electrice de la Energocom a fost unul dintre scenariile cel mai puțin discutate, asta pentru că se credea că vom cumpăra de la Cuciurgan, fie direct, fie prin intermediul Energocapital, având în vedere ultimii doi ani în care am cumpărat de la Energocapital.”

Europa Liberă: Inițial Ucraina propunea un preţ de 32-34 de dolari per MWh, cum s-a ajuns la prețul de 50,2 de dolari?

Dionis Cenuşa: „Pe piața ucraineană au existat foarte multe discuții, inițial despre micșorarea prețului, după care despre majorarea tarifului... Prin urmare, din câte îmi amintesc ultimele declarații făcute de oficialii din sectorul energetic, ei spuneau că prețul pentru export nicidecum nu va fi mai mic decât cel intern, iar cel intern este în jur de 49 dolari per MWh. Prin urmare, nicidecum nu am fi putut să avem un preț mai mic decât cel pe care ucrainenii îl propun pentru proprii consumatori.”

Europa Liberă: Prețul energiei electrice ucrainene e cu 4 dolari mai mic faţă de cel oferit de Centrala de la Cuciurgan, de unde până acum era procurată energia. Totuşi este unul mai mare faţă de cel achitat până acum. Cum se va răsfrânge noul preț de achiziție a curentului asupra tarifuluilui final achitat de consumatori?

Dionis Cenuşa: „Prețul pentru consumatorii moldoveni urmează să crească, pentru că totuși este vorba de o diferență de aproximativ un dolar per MWh, dar urmează să vedem care va fi formula finală a prețului, propusă de către operator și acceptată de reglementator, adică ANRE. Este prea devreme să spunem care va fi exact prețul, dar cu siguranță va fi un tarif puțin mai mare decât cel avut în perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2017.”

Europa Liberă: Cât de sigură credeţi că e oferta ucraineană pentru procurări? Se poate avea încredere că vor fi livrări fiabile? Până nu demult autorităţile spuneau că procurările din Ucraina ar fi incerte.

Dionis Cenuşa: „Da... aici, de fapt, observăm o contradicție dintre ceea ce au declarat până acum autoritățile și rezultatul final al achizițiilor la energie electrică. Eu îmi amintesc discuții informale în care reprezentanții Ministerului Economiei spuneau că unul dintre criteriile la care furnizorii ucraineni vor pica ar fi siguranța livrărilor. Dar, din câte vedem acest lucru a contat mai puțin, fie că ucrainenii au venit cu garanții adiționale, fie că... pentru autorități contează într-un final diversificarea livrărilor și o dependență mai mică de regiunea transnistreană, plus desigur prețul oferit de ucraineni, care este mai mic decât cel propus de Cuciurgan.”

Europa Liberă: Totuși, s-a ajuns la această decizie destul de greu, cum explicați acest lucru?

Dionis Cenuşa: „Cel mai degrabă am avut un fel de joc din partea potențialilor furnizori, adică din partea celor care urmau să vină cu ofertele lor către operatorii din Republica Moldova. Bănuiala mea este că unul dintre motive ar putea fi participarea Energocomului în calitate de potențial furnizor. Dacă ne vom uita la rezultatele finale atunci observăm că deși Energocom nu este producător de energie electrică, dar o companie care cumpără electricitate de la altcineva și ulterior o vinde operatorilor din Republica Moldova, atunci înțelegem în ce situații s-au aflat furnizorii din Ucraina, care sunt și producători. Adică, am avut o situație în care în calitate de potențial furnizor a fost acceptat Energocom, care nu îndeplinea criteriile tehnice conform instrucțiunilor adoptate de Ministerul Economiei la începutul anului 2017, unde se spune foarte clar că pentru a fi acceptat la concursul de achiziție, și a obține statutul de potențial furnizor, companiile trebuie să demonstreze că au capacități de producție.

Eu îmi pun întrebarea cum Energocomul a putut să demonstreze acest lucru, când ei nu aveau nici un fel de garanții din partea ucrainenilor că vor avea volumele de electricitate necesare. Adică, există multe întrebări în jurul participării Energocomului, și faptul că Energocomul de la bun început a fost favorizat comparativ cu ceilalți participanți, Cuciurgan și furnizorii din Ucraina.”

Europa Liberă: Dumneaovastră sugerați că în mod ideal af fi fost dacă operatorii moldoveni semnau direct contracte cu furnizorul ucrainean, și nu prin intermediul acestui Energocom. Domnule Cenușa, dar va putea Republica Moldova procura o parte din curent, sau tot curentul din Ucraina?

Dionis Cenuşa: „Întrebarea are logică, și asta pentru că ucrainenii au adoptat decizii prin care ei pot exporta aproximativ a treia parte din volumul de electricitate de care noi avem nevoie pe parcursul unui an. De aceea, apare întrebarea de unde vom cumpăra restul? Aici Energocom va trebui să explice în ce mod va asigura electricitate pe parcursul întregii perioade, iar întreaga perioadă este din 1 aprilie 2017, până la 31 martie 2018. La fel, ucrainenii au planificat vânzări până la finele anului 2017, nu până la 31 martie 2018. Acesta este încă un indiciu că nu se cunoaște totul despre contractul semnat cu ucrainenii. În final, am senzația, sau cel puțin deducem, că vom mai cumpăra electricitate, și această electricitate nu o putem cumpăra decât de la Cuciurgan, fie direct fie indirect.”

Europa Liberă: Adică va reintra în joc centrala de la Cuciurgan?

Dionis Cenuşa: „Acest lucru reiese din faptul că ucrainenii nu pot asigura volumul necesar de electricitate pentru toată perioada menționată. De aceea, este evident că Energocomul va fi obligat să caute noi volume de electricitate, disponibile doar în regiunea transnistreană. La moment, cum spuneam, ucrainenii nu pot exporta mai mult, nu au planificat să exporte mai mult, decât aproximativ a treia parte din ceea ce avem noi nevoie, iar din România nu putem cumpăra, atâta timp cât nu avem interconexiunea finalizată, iar acest lucru este planificat undeva pentru 2023.”

Europa Liberă: Unii experţi, inclusiv dumneavoastră daca nu greşesc, spun că procurând până acum 80 la sută din curent de la centrala de la Cuciurgan, înseamnă de fapt o subvenționare a separatismului moldovenesc.

Dionis Cenuşa: „Da, eu consider că achiziționarea doar din regiunea transnistreană, și cumpărarea întregii cantități de energie din regiunea transnistreană, duce la beneficii mai mari pentru regimul de acolo și pentru interesele obscure, decât pentru Republica Moldova în totalitate, și respectiv consumatorii de pe malul drept. Dar iarăși, eu reies din realitățile și necesitățile Republicii Moldova. Din păcate, noi putem produce doar 20% din necesarul țării, iar 8%-10% trebuiesc importate.

Ideal ar fi ca noi să importăm de la ucraineni, dar cum am spus anterior ei nu pot oferi volumul necesar. Pe lângă asta sistemul ucrainean este vulnerabil din cauza evenimentelor din estul Ucrainei. La fel, este important să cumpărăm din România, dar iarăși pentru a importa volumul de care noi avem nevoie este necesară interconectarea, care este la nivel de proiectare. Ceea ce ar însemna că o formulă ar fi îmbinarea livrărilor din Ucraina și de la Cuciurgan, dar este important să punem producătorii din regiunea transnistreană să demonstreze că achită, sau să achite către Moldovagaz, pentru a rupe cercul vicios prin care noi creștem în continuare datoriile Moldovagaz față de Gazprom.”

Europa Liberă: Cum va supravieţui Tiraspolul care şi aşa o duce cam greu din punct de vedere economic şi unde îşi va vinde iată acum Curentul pe care îl vindea Chişinăului în ultima vreme, și credeți că ar trebui să ne așteptăm la o reacție din partea Tiraspolului?

Dionis Cenuşa: „Dacă vă amintiți ultimele declarații ale Tiraspolului făcute în cadrul întrevederii cu președintele Igor Dodon, de către Krasnoselsky, ei de fapt erau siguri că vor vinde electricitate. La fel, dacă să ne referim la planul pentru restabilirea relațiilor economice și comerciale cu Federația Rusă, semnat de Guvern în noiembrie anul trecut, la fel este menționat interesul Rusiei de a facilita continuarea contractului cu Cuciurgan. Adică, sunt multe indicii care ne arată că centrala de la Cuciurgan nu trebuie exclusă din ecuație.

La moment, reacția inițială va fi una critică, dar eu cred că ei sunt conștienți de faptul că Energocom va avea nevoie de mai multe volume de electricitate, și de aceea în final oricum va ajunge să cumpere de la ei. Acum, ceea ce ne interesează pe noi este să vedem la ce preț se va cumpăra de la Cuciurgan, când, și cum exact va fi distribuția asta dintre importul din Ucraina, și respectiv livrările din regiunea transnistreană. Altfel, dacă nu vom completa volumele din Ucraina, noi ne vom confrunta cu dificultăți.”