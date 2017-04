Nicolae Osmochescu: „Felul cum este promovat referendumul are un caracter populist”

Președintele Igor Dodon a semnat la sfârșitul lunii trecute un decret cu privire la organizarea unui referendum consultativ cu patru întrebări. Totuși, ca să poate fi desfășurat, referendumul și Igor Dodon au nevoie de aprobarea Parlamentului, potrivit lui Nicolae Osmochescu, care, în interviu acordat corespondenti noastre, a mai spus că inițiativa lui Dodon are un caracter populist.

Europa Liberă: CEC a anunţat că, pentru organizarea unui referendum pe care l-a cerut preşedintele Igor Dodon în toamnă, e nevoie de 75 de milioane de lei. Şi de aici s-au pornit aceste confruntări verbale în societate: trebuie sau nu trebuie să se ajungă la desfăşurarea unui plebiscit. Ce părere aveţi dumneavoastră?

Nicolae Osmochescu: „Acest referendum, dacă va fi organizat, va avea un caracter consultativ.”

Europa Liberă: Dar Constituţia îi permite domnului Dodon să iniţieze aceste referendum.

Nicolae Osmochescu: „Da, îi permite să iniţieze şi să organizeze, atunci când va fi aprobat de Parlament, când vor fi acumulate semnăturile necesare ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Şi dacă Parlamentul nu se va grăbi să pună în discuţie această problemă, legea oricum îl obligă?

Nicolae Osmochescu: „Legea îl obligă să pună în discuţie această problemă, să voteze.”

Europa Liberă: Timp de şase luni.

Nicolae Osmochescu: „Da. Dar trebuie să fie întrebările puse.”

Europa Liberă: Domnul Dodon a anunţat aceste patru întrebări.

Nicolae Osmochescu: „Ele trebuie să treacă şi avizarea Curţii Constituţionale.”

Europa Liberă: Şi, între timp, deputaţii PL au şi mers cu o sesizare la Înalta Curte, cerând tălmăcirea a ceea ce cere preşedintele.

Nicolae Osmochescu: „Sunt ele constituţionale? Pot ele influenţa modificarea Constituţiei în sens pozitiv?”

Europa Liberă: Curtea când ar trebui să răspundă?

Nicolae Osmochescu: „Curtea Constituţională are şase luni la dispoziţie.”

Europa Liberă: Curtea Constituţională şase luni are la dispoziţie, după care Parlamentul mai are şase luni şi trece data de 24 septembrie.

Nicolae Osmochescu: „Şase luni de la momentul anunţării referendumului până la organizarea şi desfășurarea referendumului. Şi atunci intrăm în alegerile parlamentare ordinare, legale. Şi atât.”

Europa Liberă: Deci, soarta acestui referendum ar putea să fie nulă?

Nicolae Osmochescu: „Soarta acestui referendum, în primul rând, are un caracter populist.”

Europa Liberă: Dumneavoastră, ca şi constituţionalist, trebuie să acceptaţi că este o iniţiativă a şefului statului.

Nicolae Osmochescu: „Da. Şi este absolut legală. Dar felul cum este promovat referendumul are un caracter populist. Cine poate spune: are nevoie un preşedinte de împuterniciri suplimentare sau nu are nevoie? Un cetăţean, care nu cunoaşte bine toate subtilităţile unui proces legislativ şi corelaţiile între preşedinte şi Parlament, şi guvern sau totuşi Legislativul pe care îl criticăm şi eu îl critic foarte des, că merită, cu toţi transfugii, cu toată tabăra aceasta de la stânga la dreapta, dar au cât de cât experienţă. Desigur că e greu de răspuns. Pe urmă trebuie de văzut că aceste patru întrebări aparent par foarte simple, dar ele...”

Europa Liberă: …Legea miliardului, împuterniciri suplimentare, micşorarea numărului de deputaţi de la 101 la 75 şi înlocuirea Istoriei Românilor cu Istoria Moldovei.

Nicolae Osmochescu: „Două din ele, miliardul şi înlocuirea Istoriei, nu ţin direct de necesitatea de a modifica Constituţia. Dar celelalte două ţin direct de necesitatea modificării Constituţiei, pentru că se schimbă radical raporturile politico-juridice între instituţia prezidenţială, Parlament şi guvern.”

Europa Liberă: Ţinând cont de prevederile Constituţiei, ţinând cont de situaţia din societate, ţinând cont că, până la 24 septembrie, a mai rămas puţin timp, va fi sau nu va fi referendum?

Nicolae Osmochescu: „Va fi. Dar nu risc să spun care vor fi rezultatele şi dacă va fi prezenţă. Aceasta încă este important. Ca el să fie unul valabil, unul legal, trebuie să fie prezenţa respectivă la urnele de vot. Din procentele prevăzute la urnele de vot trebuie să fie 50+1 pentru ca problemele supuse la referendum să treacă. Pentru că în 2010 la referendum s-au prezentat mai puţini electori decât era nevoie. Acum, din ceea ce cunosc eu, unii sunt pentru referendum şi sunt foarte aprinşi ca referendumul numaidecât să fie, dar majoritatea este absolut apatică, din câte înţeleg eu, chiar studenţii. Studenţii noștri, ai mei deschis spun că nu este nevoie de un referendum şi că nu vor participa la aşa un referendum.”

Europa Liberă: Deci, preşedintele câştigă sau pierde pentru că a iniţiat acest referendum?

Nicolae Osmochescu: „Dacă renunţă, el pierde. Şi el înţelege foarte bine, cu atât mai mult că este şi jucător de şah. Nu ştiu cât de puternic este în şah, dar are relaţii bune cu mulţi jucători de şah și în şah; acesta este un joc politic foarte serios: dacă ai renunţat la victorie, trebuie să mergi măcar până la situaţia „de pat”, nici pierdere, dar nici victorie. Aşa şi aici, va merge până la sfârşit, dacă poporul va fi contra, va spune: „Da, eu sunt de acord, referendumul a fost consultativ”. El este obligat să facă această afirmaţie.”

Europa Liberă: Dar el ar putea să ajungă să se victimizeze, spunând că Înalta Curte, Legislativul l-au blocat, în intenţia lui de a ţine acest sfat cu poporul.

Nicolae Osmochescu: „Eu, de exemplu, aş proceda altfel, i-aş permite: poftim, organizăm, vedem ce şi cum. Şi atunci nu va fi victimizat, dar va fi, pur şi simplu, demonstrat că din start, dacă nu va fi susţinut, acest referendum a avut un caracter pur populist, pentru a obţine un bagaj politic mai mult sau mai puţin serios faţă de electori. Pentru că el a promis înainte chestiile acestea. Şi acum să renunţi la propriile promisiuni electorale nu ar fi frumos din partea oricărei persoane, nu numai din partea domnului Dodon. Şi atunci faptul se consumă de la sine.”