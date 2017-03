Joshua Baker: „Strategia noastră pentru anihilarea ISIS e separată de politica pe care o ducem în interiorul Siriei”

Între 22-23 martie la Washington a avut loc o reuniune a miniștrilor de externe din coaliția globală de luptă împotriva grupării teroriste Statul Islamic, la care s-a spus că Statele Unite și aliații lor din această coaliție își vor mări eforturile pentru anihilarea ISIS, și că în următoarele săptămâni ar urma să înceapă lupta pentru cucerirea ultimului bastion al așa-numitului califat islamic, orașului Rakka, din Siria. Un interviu cu purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Joshua Baker.

Joshua Baker: „În 22 martie secretarul de stat american Rex Tillerson a condus o ședință a miniștrilor de externe și conducătorilor de rang înalt ai țărilor din coaliția globală pentru combaterea ISIS. După cum a spus secretarul de stat Tillerson, sîntem într-o etapă importantă a luptei împotriva grupării Statul Islamic. Statele Unite vor folosi această reuniunea interministerială pentru întărirea eforturilor internaționale de a distrugeISIS pe teren. Rex Tillerson a subliniat că sarcina noastră de bază, sarcina numărul unul în Orientul Mijlociu este, bineînțeles, anihilarea – nu doar slăbirea, ci chiar anihilarea ISIS ca amenințare internațională. După cum ați văzut, în timpul acestei reuniuni a avut loc un atac terorist tragic la Londra. Influența ISIS se extinde acum în întreaga lume și astfel de atacuri teroriste pot avea loc în orice moment, în orice țară, în orice loc. Secretatul de stat Rex Tillerson a subliniat că în acest moment avantajul e de partea noastră. Statele Unite și partenerii lor din această coaliție vor amplifica campania antiteroristă în toate direcțiile: sfera militară, contracararea membrilor grupărilor teroriste internaționale, finanțarea terorismului, combaterea propagandei și stabilizarea situației.”

Europa Liberă: Cât e de mare coaliția pentru lupta împotriva ISIS, ce țări participă la ea?

Joshua Baker: „Avem o listă de țări, este o coaliție cu adevărat globală, din care fac parte țări din toată lumea. Nu le voi menționa pe toate, dar aș vrea ca ascultătorii și cititorii Dvs. să știe că din ea fac parte țări precum Egiptul, Libia, Marocul, Nigeria, Somalia din Africa; practic toate țările din Europa, inclusiv Moldova; în Orientul Mijlociu sunt aproape toate țările. Și, un moment foarte important, miercuri, când secretarul de stat Rex Tillerson și-a ținut discursul, umăr la umăr cu primul ministru irakian Al-Abadi, el a spus că poporul american și toate popoarele din această Coaliție globală vor susține poporul irakian nu doar acum, în timpul acestei faze militare, dar și mai ales după înfrângerea militară a ISIS. Vom lucra cu partenerii noștri locali, cu partenerii din întreaga lume pentru a reconstrui Irakul și Siria.”

Europa Liberă: Există planuri de cooperare cu Rusia în domeniul combaterii amenințării ISIS? Mai ales după ce s-a întâmplat în Siria, în ce măsură se poate miza pe o susținere constructivă a Rusiei în lupta cu gruparea ISIS?

Joshua Baker: „E o întrebare importantă care vine nu doar din partea jurnaliștilor. Aceasta a fost și una din temele cele mai importante ale acestei întâlniri. Federaţia Rusă nu este membră a coaliției globale, dar este partener. Noi înțelegem că Rusia participă, luptă foarte activ în Siria din septembrie 2015. Statele Unite sînt este prezente acolo de la începutul operațiunilor militare. Nu am fost de acord cu tot ce se întâmplă în Siria. Bineînțeles că nu suntem de acord cu faptul că Federaţia Rusă îl susține pe Bașar al-Assad, susține poziția Iranului, poziția Hezbollahu. Noi susținem alte forțe locale, democratice, cele ale opoziției pașnice din Siria. Cred totuși că trebuie neapărat găsită de ambele părți o reglementare politică a acestui conflict. Aș vrea să subliniez însă că strategia noastră pentru anihilarea ISIS e separată de politica pe care o ducem în interiorul Siriei. Pentru că războiul civil de acolo durează deja de șase ani, în timp ce coaliția globală a fost formată în vara anului 2014, adică acum cam doi ani și jumătate. În Siria luptăm împotriva ISIS, și le susținem pe acele forțe siriene care luptă cu ISIS. Însă bineînțeles că nu luptăm direct cu forțele siriene pro-guvernamentale sau direct cu regimul lui Bașar al-Assad, chiar dacă poziția noastră nu s-a schimbat – noi credem că Bașar al-Assad și-a pierdut legitimitatea. Însă pe parcursul întâlnirilor din marginea reuniuniii ministeriale, care au avut loc miercuri și joi, tema principală a fost cum putem să distrugem gruparea ISIS, și mai puțin procesul politic din Siria. Acest proces este subiectul negocierilor care au loc săptămâna asta la Geneva, și a fost dezbătut anterior la Astana.”

Europa Liberă: Și o întrebare mai conceptuală – în ce măsură se poate spune că terorismul și gruparea ISIS sunt același lucru?

Joshua Baker: „ISIS și terorismul, da, sunt același lucru. Noi vedem că Statul Islamic este o grupare teroristă barbară, care are resurse financiare mult mai mari decât avea Al-Qaeda în trecut și care înainte controla un teritoriu imens. În acest moment însă ISIS a pierdut mai mult de 70 la sută din teritoriile populate în Irak și Siria și continuă să piardă din teritorii practic în fiecare zi. Acolo există un progres important datorită partenerilor noștri din Irak, noi colaborăm cu ei tot mai strâns și mai strâns. În jurul orașului Mosul sunt acum forțe irakiene, care controlează în jur de 85 la sută din oraș. Și acest lucru este foarte important, pentru că acesta a fost cel mai populat, cel mai mare oraș care era sub controlul ISIS. Acum sub controlul grupării mai rămâne practic doar un singur oraș - este vorba despre capitala așa-numitului califat islamic Rakka. Ne așteptăm ca lupta pentru Rakka să înceapă în câteva săptămâni.”